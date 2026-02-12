Hledat v komentářích

Německé akcie ukazují ostatním směr vzhůru, efekt včerejších dat vyprchává

12.02.2026 11:45
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Po smíšené reakci amerických trhů na lednová data z trhu práce se evropské akcie dnes dopoledne vydaly většinově vzhůru, v čele s německým indexem DAX , který podpořil silný růst Siemensu po zveřejnění výsledků. Naopak nizozemský AEX se propadá kvůli prudkému poklesu akcií Adyenu po aktualizaci výhledu. Dluhopisy se po včerejší volatilitě stabilizují a investoři se soustředí na nadcházející inflační data, která mohou ovlivnit očekávání ohledně dalšího postupu Fedu. Sentiment na trhu mírně zlepšuje i zpráva o schválení zákona v americké Sněmovně reprezentantů týkajícího se cel na dovoz z Kanady, ačkoli dopad bude limitovaný.

Reakce na včerejší americká data z trhu práce byla nejprve negativní pro dluhopisy a pozitivní pro akcie. Akciový trh ale vzápětí otočil dolů a z červeného se nakonec těsně nedostal. Situace se však mění dnes dopoledne, kdy Evropa většinově roste. K růstu zavelel německý DAX (+1,3 pct), který výrazně podporuje pozitivní reakce Siemensu na výsledky. Slušně stoupá CAC40 (+0,7 pct) a mírně svou pozici vylepšuje také FTSE100. Naproti tomu AEX pod vahou padajícího Adyenu ztrácí 0,8 pct. Také v tomto případě jde o reakci na výsledky, respektive výhled. Americké futures zatím naznačují start asi 0,3 procenta do plusu.

Efekt včerejších dat vyprchává, a to i na dluhopisech, které dopoledne vykazují nevýrazné změny a celkově se spíše konsolidují. Eurodolar zůstává bez větších změn u 1,1875, poté co zisky ze včerejška korigoval. Drahé kovy mají tendenci ztrácet, lehce klesá také ropa. Na koruně ani dnes nic zajímavého.

Trh práce sice překvapil svou silou, ale zítra jsou na programu inflační čísla, tedy další možný impuls pro očekávání o úrokových sazbách. Předpokládaný pokles inflace dává prostor pro uvolňování politiky, ale načasování bude záležet na rychlosti dezinflace a její struktuře. Každopádně pokud se ukáže, že trh práce je silný a zároveň ceny zpomalují, může se tento mix dat ukázat jako pro akcie příznivý.

Je tu ještě jedna zpráva, která má potenciál mírně vylepšovat sentiment na trzích. Americká Sněmovna reprezentantů přijala zákon o zrušení cel na dovoz z Kanady. Reálně se nezmění nic, protože prezident Trump bude zákon nepochybně vetovat. Nejvyšší soud ale stále nerozhodl o legálnosti hlavního balíku cel a nyní dostal zprávu, že Kongres se cly ospravedlňovanými nouzovým stavem nesouhlasí. Ještě významnější je pak evidence rozkolu mezi republikány. Pět vzbouřenců hlasujících s demokraty určitě pocítí Trumpův hněv už v primárkách před mid-term volbami. Možná ale už nyní vsadili na to, že cla jsou mezi voliči nepopulární a klíčovým tématem voleb může být "drahota" či dostupnost bydlení. Pokud tento trend vydrží, mohou mít nad MAGA soupeři navrch, a i Trump bude muset ve výsledku ze svého celního tažení dál ustupovat.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:41 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2470 0.0118 24.2802 24.2315
CZK/USD 20.4075 -0.0416 20.4690 20.3960
HUF/EUR 380.0393 0.2289 381.5665 379.1593
PLN/EUR 4.2148 -0.0423 4.2213 4.2123
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1995 -0.1231 8.2140 8.1827
JPY/EUR 181.7850 -0.0550 182.1565 180.8659
JPY/USD 153.0125 -0.0924 153.5460 152.2710
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8708 -0.0453 0.8719 0.8705
CHF/EUR 0.9123 -0.3653 0.9161 0.9119
NOK/EUR 11.2767 0.0484 11.2825 11.2424
SEK/EUR 10.5533 -0.1055 10.5828 10.5436
USD/EUR 1.1881 0.0590 1.1889 1.1852
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4033 0.0285 1.4075 1.3990
CAD/USD 1.3564 -0.0667 1.3597 1.3563
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

