Detail - články
Bezpečné měnové přístavy v turbulencích? Frank, jen a dolar zažívají přehodnocení své role

16.02.2026 10:34
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Tradiční safe-haven měny – americký dolar, švýcarský frank a japonský jen – čelí v posledním roce neobvyklým výkyvům, které otřásají jejich pověstí spolehlivých útočišť v době globální nejistoty. Investoři po turbulentním roce 2025 začali znovu zkoumat, zda tyto měny dokážou i nadále zajišťovat stabilitu portfolií v prostředí geopolitických otřesů a ekonomických rizik, rozebírá téma server CNBC.

Ještě donedávna platilo, že dolar, jen a frank zpevňují ve chvílích zvýšeného rizika. Zatímco švýcarský frank tuto pověst zčásti potvrdil, dolar a jen se v posledních měsících dostaly pod značný prodejní tlak. Dolar i jen oslabovaly napříč rokem 2025 a na začátku roku 2026, zatímco frank naopak výrazně posiloval – což však představuje komplikaci pro švýcarskou ekonomiku s nízkou inflací a vysokou závislostí na exportech.

Jedním z nejvýznamnějších faktorů oslabujícího dolaru byla agresivní změna americké obchodní politiky. Prezident Donald Trump během roku 2025 přeskupil globální obchodní toky sérií cel, které spustily takzvaný „sell America trade“ – tedy výprodej amerických aktiv včetně samotného dolaru. Náhlé zavádění a odvolávání cel udržovalo dolar pod silným tlakem a umocňovalo celkovou volatilitu.

Dalším zdrojem nejistoty se stala politika nové legislativy známé jako One Big Beautiful Bill Act, která podle analytiků švýcarské banky Julius Baer přivedla USA na „neudržitelnou trajektorii zadlužení“. Trumpův tlak na šéfa Fedu Jerome Powella pak podkopal důvěru investorů v nezávislost americké centrální banky, což oslabilo atraktivitu americké měny jako bezpečného přístavu.

Dolarový index (DXY), který sleduje vývoj dolaru vůči koši hlavních měn, zaznamenal 29. ledna prudký pokles o 1,3 % po Trumpově prohlášení, že dolar „si vede skvěle“. Šlo o největší jednodenní propad od dubna, kdy byla oznámena první vlna cel. Index v roce 2025 oslabil o 9,37 % a jeho sestup pokračoval i na začátku roku 2026, což je další signál ztráty dolarového safe-haven statusu.

Analytici Deutsche Bank označili představu dolaru jako tradičního bezpečného útočiště dokonce za „mýtus“. V jejich analýze stojí, že dlouhodobá korelace mezi dolarem a akciovým trhem je blízká nule, a v posledním roce se tato vazba dále rozvolnila. To znamená, že dolar již nereaguje typickým způsobem při globálním útěku do bezpečí.

Japonský jen také prošel obdobím slabosti, ale na rozdíl od dolaru se v kritických okamžicích dokázal znovu vrátit do role bezpečné měny. Jeho sílící volatilita však zvyšuje náklady zajištění pro investory a oslabuje předvídatelnost toků kapitálu. Přestože jen v roce 2025 také ztrácel, jeho oživení v obdobích tržního stresu naznačuje, že zcela o svou safe-haven pověst nepřišel.

Švýcarský frank se mezitím stal nejvýraznějším vítězem. Získal pověst měny, která si drží stabilitu i v době, kdy ostatní bezpečné měny kolísají. Jeho příliš rychlé posilování však představuje riziko pro Švýcarskou národní banku, která se obává dezinflačních tlaků a oslabení exportní konkurenceschopnosti. Frank posílil natolik, že se stal jednou z nejsilnějších měn poslední dekády, čímž přetváří strukturu globálních toků kapitálu.

Výhled pro rok 2026 zůstává nejistý. Investoři přehodnocují, zda jsou tradiční bezpečné měny nadále spolehlivými nástroji ochrany kapitálu, nebo zda bude nutné hledat alternativy, například v podobě zlata či diverzifikovaných měnových strategií. Vývoj posledních měsíců ukazuje, že samotná historie či reputace měny už nestačí. Rozhodující je důvěra ve stabilitu politiky a makroekonomických základů emitující země.

 
 
 

