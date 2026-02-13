Hledat v komentářích

Detail - články
BlackRock věří rozvíjejícím se trhům, Gabeli Funds považuje valuace technologií za rozumné

BlackRock věří rozvíjejícím se trhům, Gabeli Funds považuje valuace technologií za rozumné

13.02.2026 6:01
Autor: Redakce, Patria.cz

Jeden z investičních ředitelů společnosti BlackRock Rick Rieder na Bloombergu řekl, že ekonomická data nenechávají prostor pro pochyby o tom, že produktivita se zvyšuje, ale trh práce je na tom hůře. Celkově si vede dobře bohatší část společnosti, opak ale platí o té chudší a nedá se říci, že by boomem procházela ekonomika jako celek. Jde o ekonomiku, která „stojí spíše na aktivech než na práci.“ Josh Belton z Gabelli Funds na CNBC zase hovořil o vývoji a valuacích v technologickém sektoru.

Americké hospodářství může podle investora i tak dále růst, přestože „by bylo třeba zaměstnat více lidí“. Umělá inteligence pak posouvá celou řadu věcí „do neprobádaných oblastí“. Firmy si pak podle experta mohou zachovat svou konkurenceschopnost hlavně díky investicím do této technologie. K celkové investiční strategii pak mimo jiné uvedl, že jeho společnosti se „hodně líbí rozvíjející se trhy, dolar zůstane pod tlakem.“

Josh Belton z Gabelli Funds na CNBC uvedl, že na trzích panují obavy z toho, že umělá inteligence nebude generovat návratnost odpovídající tomu, co do ní je a bude investováno. Na druhou stranu je ale podle experta již nyní zřejmé, že v některých oblastech, jako je cloud či digitální reklama, už AI příjmy generuje. A zdá se, že AI se začíná prosazovat i v oblasti programování a softwaru. Valuace některých technologických firem byly hodně napjaté, ale už před současnou korekcí probíhala určitá rotace „od vítězů k těm, kteří zaostávali.“

Belton si myslí, že „některé velké technologické platformy se nyní obchodují za hodně rozumné valuační násobky“. K tomu dodal, že valuace se mohou vždy posunovat oběma směry a „nejsou součástí hlavní investiční teze“. Nicméně investor „nemá velký problém s tím, na jakých úrovních se velké technologické společnosti obchodují.“ K tomu dodal, že je dobré rozlišovat, protože každá společnost bude čelit různým konkurenčním tlakům a změnám souvisejícím s novými technologiemi.

Poslední korekce na trzích podle experta nevypadala jako zmíněná snaha o rozlišování, šlo spíše o plošné prodeje. Ty přitom mohou pokračovat, ale „na konci se mohou objevit dost zajímavé investiční příležitosti“. Tedy právě v případě, že investor bude posuzovat vliv nových technologií na každou konkrétní společnost. Za zajímavé v této souvislosti investor považuje například to, že Amazon se obchoduje s vysokým valuačním diskontem k Walmartu.

AI může mít podle investora výrazný dopad na softwarové společnosti a „může komoditizovat samotné programování“. To ovšem není jediná věc, kterou dělají. Významnou součástí jejich práce je například mapování procesů ve firmách a nastavování programových řešení tak, aby odpovídaly těmto procesům. Nedá se tedy říci, že by programování s pomocí umělé inteligence plně nahradilo tyto firmy, ale budou se muset výrazně přizpůsobit novému prostředí.

 

