Detail - články
Víkendář: Změny v USA a posouvání globální finanční rovnováhy

15.02.2026 9:11
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropa nemá na USA páku ve věrohodné hrozbě likvidačních prodejů amerických vládních dluhopisů. Představuje nicméně zdroj pokračující poptávky po amerických dluhopisech, a to ovlivňuje sílu její vyjednávací pozice. Na stránkách VoxEU to popisují Paola Subacchi a Paul van den Noord (viz včerejší Víkendář). K tématu pak doplňují i čínskou zkušenost v této oblasti.

V Číně v uplynulém desetiletí docházelo k úpravám dluhopisových portfolií spíše pomalejším tempem. Nešlo o nějaké strategické využití investic do amerických státních dluhopisů, ty se přitom snížily z vrcholu kolem 1,2 bilionu dolarů v roce 2015 na současných přibližně 700 miliard dolarů. Tato čísla přitom podle ekonomů ale pravděpodobně podhodnocují celkovou expozici vůči dolarovým aktivům, mimo jiné kvůli investicím státem vlastněných bank a využívání offshore finančních center. Stále ale platí, že úpravy portfolií probíhaly postupně a nešlo o pokusy o strategické nasazení stávajících investic do dluhopisů.

Otázkou pak podle ekonomů je, zda by pokračující nákupy amerických dluhopisů byly opodstatněné „v prostředí vyššího rizika neschopnosti jejich splácení“. K tomu uvádějí: Doposud stála poptávka po amerických dluhopisech na několika složkách, které ztrácejí na významu. Rostou totiž obavy z bezpečnosti amerických dluhopisů, mimo jiné kvůli změně amerického politického prostředí a úvahám o asymetrickém zacházení se zahraničními věřiteli.  Obchodní omezení, cla a širší geo-ekonomická fragmentace také oslabují poptávku po dolarové likviditě. S tím, jak se obchod stává více regionálním a roste preference lokálních aktiv, klesá poptávka po bezpečných aktivech denominovaných v dolarech. 

„Historicky byli zahraniční investoři ochotni akceptovat nižší výnosy z amerického dluhu výměnou za dlouhodobou stabilitu, likviditu a sílu měny. Tento kompromis se ale stává méně zajímavý, protože v USA je přetrvávající fiskální expanze spojena s rostoucími obchodními bariérami,“ dodávají ekonomové. A jejich celkový závěr je následující:

„Americká aktiva držená Evropou nepředstavují důvěryhodný nástroj nátlaku, protože jsou institucionálně roztříštěná a rozsáhlý prodej investic by byl ekonomicky kontraproduktivní. Rostoucí obchodní omezení a rostoucí vnímané riziko nesplácení dluhopisů může ale podstatně oslabit evropskou poptávku po amerických státních dluhopisech… Pokud se expozice Evropy vůči americkým aktivům sníží, je nepravděpodobné, že by k takovému posunu došlo nějakou koordinovanou akcí. Místo toho by měla podobu celkově snížených nákupů dluhopisů, nárůstu preference domácích investic a postupné realokace směrem k bezpečným aktivům denominovaným v eurech.“ 

V takovém případě by se tedy nejednalo o páku na USA v pravém slova smyslu, ale o tržní mechanismus, jehož prostřednictvím by se posouvala globální finanční rovnováha. Prioritou pro Evropu by pak mělo být mimo jiné posílení hloubky a likvidity trhů s bezpečnými aktivy denominovanými v eurech.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
