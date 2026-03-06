Hledat v komentářích

Detail - články
Hormuzský průliv se zastavil. Tankery stojí, cena ropy Brent stagnuje

06.03.2026 10:10
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Doprava v Hormuzském průlivu se prakticky zastavila. Za posledních 24 hodin tudy neproplul jediný ropný tanker a byly potvrzeny jen dva komerční tranzity nákladních lodí. Zesílené útoky na plavidla, rušení navigačních systémů a rostoucí válečná rizika uvěznily desítky tankerů v Perském zálivu a odřízly tak klíčové dodávky ropy a plynu pro Asii i Evropu, píše Bloomberg. Nabídka Washingtonu na námořní doprovod zatím nezabírá: lodní majitelé stále nemají dostatečné záruky, aby riskovali cestu jednou z nejstrategičtějších energetických tepen světa.

Námořní doprava v Hormuzském průlivu se téměř úplně zastavila a za posledních 24 hodin jím nepropluly žádné dodávky ropy. Signály z lodní dopravy za posledních 24 hodin potvrdily podle zprávy Společného námořního informačního centra (JMIC) pouze dva komerční tranzity, což byly nákladní lodě, nikoli ropné tankery. „Jde o téměř úplné dočasné pozastavení běžné komerční dopravy,“ uvedl JMIC.

Tento počet vychází ze sumy lodí se zapnutými transpondéry a nemusí plně zachytit tranzity provedené bez signálů. Navíc také došlo k sofistikovanému rušení signálů globálního pozičního systému, což ovlivnilo navigaci a komunikaci v oblasti, uvádí Bloomberg. Cena ropy Brent dnes po několikadenním prudkém růstu stagnuje.

lodě
Zdroj: marinetraffic.com

Eskalace války na Blízkém východě vedla k tomu, že desítky plně naložených ropných a plynových tankerů zůstaly uvězněny v Perském zálivu, čímž zablokovaly dodávky klíčovým zákazníkům v Asii a Evropě. Frekvence útoků na lodě v průlivu a jeho okolí zůstává vysoká, takže je pro energetické tankery a jejich náklad v hodnotě mnoha milionů dolarů příliš riskantní pokusit se touto trasou proplout.

Washington tento týden nabídl záruky a námořní doprovod poté, co mezinárodní pojišťovny začaly omezovat krytí válečných rizik, ale majitelé lodí dosud žádné ujištění nedostali.


