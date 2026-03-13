Geopolitické napětí drží ropu u 100 USD. Futures klesají a Adobe padá po výsledcích

Konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem se prohlubuje a ropa se tak drží u 100 USD za barel. V domácím prostředí opět eskalují spory akcionářů Tatry Trucks. upozornila na rizika v private credit, kde se zvyšuje tlak na likviditu a velké fondy omezují výběry. V zámoří vyšla slabší prognóza , která oznámila také odchod svého CEO. A ve střední Evropě před volbami rezonují i politické demonstrace v Maďarsku.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,7 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,6 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,2 %, S&P 500 mini -0,3 % a Nasdaq 100 mini -0,4 %.
Promet Group opět zablokovala plánované navýšení kapitálu společnosti Tatra Trucks, čímž znovu rozdmýchala dlouhodobý konflikt akcionářů s majoritním vlastníkem CSG (65 %). Jednání o možném prodeji 35% podílu společnosti Promet zkrachovala, takže spor o vlastnictví automobilky zůstává nevyřešen.
Deutsche Bank zahajuje pokrytí CSG s doporučením „koupit“ a s cílovou cenou 35 EUR.
Donald Trump včera na Truth Social ohledně Íránu varoval: „Sledujte, co se stane.“ Trump dříve prohlásil, že snížení íránské jaderné hrozby má přednost před vyššími náklady na ropu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že nemůže zaručit změnu režimu v Teheránu bez vnitřního povstání. A Rusko pomáhá Íránu satelitními snímky a taktikami zaměřenými na drony, uvedli lidé obeznámení s děním. Cena ropy se stále drží u 100 dolarů za barel, i když USA opět povolily nákup ruské ropy a Trump zopakoval svou výzvu snížit úrokové sazby, to vše ve snaze zmírnit cenový tlak.
Nový nejvyšší vůdce Íránu ve čtvrtek odmítl hrozby USA a jejich výzvy k „bezpodmínečné kapitulaci“. Místo toho Modžtába Chameneí zdvojnásobil odvetnou kampaň Islámské republiky proti americkým spojencům v Perském zálivu a slíbil, že udrží Hormuzský průliv prakticky uzavřený. Varoval, že Teherán se bude snažit otevřít další fronty, pokud USA a Izrael budou pokračovat v bombardování. „Byly provedeny studie o otevření dalších front, kde má nepřítel málo zkušeností a byl by velmi zranitelný,“ uvedl Chameneí, 56letý duchovní nekompromisní linie, v prohlášení zveřejněném íránskými státními médii. „K jejich aktivaci dojde, pokud bude válečný stav přetrvávat.“ Írán také pravděpodobně začal v průlivu klást miny, uvedl britský ministr obrany John Healey, ačkoli íránský náměstek ministra zahraničí to údajně popřel.
Deutsche Bank upozornila na svou expozici v private credit v hodnotě 30 miliard dolarů, ale dodala, že není vystavena „významným rizikům“ souvisejícím s nebankovními finančními institucemi. Nicméně by mohla čelit potenciálním nepřímým rizikům prostřednictvím propojených portfolií a protistran. Trh se soukromými úvěry v hodnotě 1,8 bilionu dolarů zažívá exodus investorů poté, co některé významné korporátní krachy vedly k rostoucím obavám ohledně kvality úvěrů a expozice vůči zranitelným softwarovým firmám kvůli umělé inteligenci.
Generální ředitel společnosti , Shantanu Narayen, po 18 letech odstupuje uprostřed obav investorů o schopnost společnosti konkurovat umělé inteligenci. Akcie po skončení obchodování klesly po slabé prognóze tržeb.
Maďarský opoziční vůdce Peter Magyar uspořádal měsíc před klíčovými volbami proti úřadujícímu premiérovi Viktoru Orbánovi sérii demonstrací ve městech, kde se nacházejí kontroverzní továrny na baterie. K demonstracím došlo poté, co zpráva odhalila, že vláda se nezabývala kontaminací v továrně Samsung SDI severně od Budapešti, přestože si byla o problému vědoma.