Slabý závěr roku? Investoři ukazují na tituly, které mohou v roce 2026 překvapit

Santa Rally nepřišla, přesto investoři na prahu nového roku nehází flintu do žita a zmiňují hned několik titulů, které by mohly v roce 2026 posílit – od Applu s novými ambicemi v oblasti umělé inteligence, přes levně oceněnou , až po energetiku EQT těžící z boomu datových center. Mezi favority zazněly také po prvních známkách obratu a TSMC, která dál upevňuje pozici klíčového výrobce AI čipů napříč technologickým spektrem.
I když Santa Rally na konci roku nedorazila, několik jmen by mohlo v novém roce získat na váze, uvedli investoři ve středu v pořadu „Halftime Report“ na CNBC. „Přiznávám, že sice s hořkou pachutí… ale ať už leden na trhy přinese cokoli, pravděpodobně budeme mít dobrý rok,“ řekl na CNBC Jim Lebenthal, hlavní akciový stratég společnosti Cerity Partners.
Akcie na konci roku zaznamenaly sérii čtyř ztrát, přičemž index S&P 500 ve středu zakončil o 0,7 % níže. I tak ale za celý rok 2025 zaznamenal tento index nárůst o 16,4 %, což je jeho třetí rok v řadě s dvojcifernými zisky. A Lebenthal očekává, že akcie budou v růstu pokračovat. Poukázal přitom na několik jmen, u kterých je jeho firma optimistická.
Také Stephen Weiss, řídící partner Short Hills Capital, a Joe Terranova, senior výkonný ředitel Virtus Investment Partners, se v pořadu „Halftime Report“ rovněž podělili o své tipy, které se jim v novém roce líbí. Zde jsou.
Apple
Apple letos čekají lepší výsledky, protože se více zaměřuje na umělou inteligenci, což je oblast, ve které tento výrobce iPhonů dosud své investory a zákazníky do značné míry nepřesvědčil. Podle Terranovy bude čím dál více nakonec těžit a podílet se na příběhu inteligence a celkové umělé inteligence. Firma by také podle něj mohla letos uzavřít partnerství se společností jako Alphabet, aby urychlil své iniciativy v oblasti umělé inteligence.
„Myslím, že rok 2026 je pro ně i pro nás dobrým výchozím bodem k tomu, abychom získali to, co jsme hledali posledních pár let, což je naprosto jasné,“ řekl.
Očekává se, že poptávka po iPhonu v Číně v roce 2026 také poroste, když firma pokračuje ve svém nedávném úsilí znovu získat podíl na trhu v tomto regionu, poznamenal Terranova. Akcie společnosti v roce 2025 vykázaly 8,5% růst.
Citigroup
Ačkoli loni zaznamenala velké výnosy, její akcie se stále obchodují s diskontem, což je pro investory, jako je Lebenthal, atraktivní. „Toto je stále akcie, která je mezi svými konkurenty zdaleka nejlevnější,“ řekl.
Investoři uznali, že ziskovost je ve srovnání s mnoha jejími konkurenty nižší. Zisky banky však za poslední tři a půl roku vzrostly, což je trend, který bude podle Lebenthala pravděpodobně pokračovat i v roce 2026.
Akcie v roce 2025 vzrostly přibližně o 66 %.
EQT
EQT by mohla mít v roce 2026 prostor pro růst, uvádí Terranova. Tato společnost, která se zabývá zemním plynem prokázala odolnost, která pramení z její schopnosti generovat velmi silný cash flow, vysvětlil Terranova. Provoz EQT v Apalačském pohoří navíc podle investora umožňuje firmě těžit z boomu datových center s umělou inteligencí.
„Mají to, co bych nazval prvotřídní geografickou expozicí, kde vidíme velkou poptávku po datových centrech, zejména ve Virginii,“ řekl Terranova. „Pro tuto poptávku po datových centrech bude nakonec řešením pro výrobu energie zemní plyn.“
EQT loni vzrostla o 16 %.
Adobe
Ačkoli loni neměla dobré výsledky, v novém roce je podle Lebenthala na správné cestě k oživení. „Myslím si, že akcie začínají reagovat,“ řekl. „Skutečnost, že v prosinci nepropadly kvůli daňové ztrátě, to dokazuje.“
Ve čtvrtém čtvrtletí společnost překonala očekávání na hospodářském výsledku a v 1Q očekává upravený zisk ve výši 5,85 až 5,90 dolaru na akcii při tržbách ve výši 6,25 až 6,30 miliardy dolarů, čímž překonala konsenzuální odhad.
Akcie v roce 2025 klesly o 21 %, ale v prosinci zaznamenaly 9% nárůst.
Taiwan Semiconductor Manufacturing
TSMC má podle Weisse v roce 2026 prostor pro růst. Poznamenal, že společnost je „agnostická“, pokud jde o spolupráci s technologickými giganty na čipech pro sofistikované aplikace umělé inteligence. „Může to být čip od Mety. Mohl by to být čip od Amazonu. Mohl by to být čip od Nvidie. Vyrábí se v Taiwan Semi,“ řekl Weiss.
Investor dodal, že cash flow firmy roste a že má silný designový byznys. „Nemusí se obávat konkurence,“ řekl Weiss a poznamenal, že se jedná o jeho největší pozici.
Akcie TSMC v roce 2025 vzrostly o téměř 54 %.