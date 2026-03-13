Slok: Přichází akcelerace a možná i přehřívání s odpovídajícím dopadem na sazby

Minulý rok panovaly obavy z toho, že obchodní války dolehnou na ekonomickou aktivitu. Pro CNBC to připomněl Torsten Slok z Apollo Global Management s tím, že „příběhy se nyní hodně změnily“, aktuálně se hovoří hlavně o dopadu AI investic, renesanci průmyslu a vlivu vládního rozpočtu. To vše podle ekonoma naznačuje, že ekonomický růst by měl v následujících měsících akcelerovat.
Slok si myslí, že spolu se zrychlující ekonomickou aktivitou by se měla začít zlepšovat i situace na trhu práce. Věří v to i přes vývoj na trhu s ropou a negativní vývoj na straně imigrační politiky, která snižuje nabídku na trhu práce. Výrazně by totiž podle Sloka měly působit právě investice firemního sektoru a fiskální politika, včetně nově zaváděných odpisů investic.
Podle Sloka byly minulý rok tématem spíše stagflační tendence, protože existovaly jednak inflační tlaky, a také obavy ze zpomalujícího tempa růstu. Nyní se podle něj hospodářství nachází v opačném nastavení. V tom smyslu, že by měly být zřejmé tlaky na akceleraci a inflace by měla slábnout. Jenže celkově by mohlo docházet k přehřívání s odpovídajícím dopadem na inflaci. Americká centrální banka tak doposud vysílala signály o dalším poklesu sazeb, ale podle Sloka se situace může změnit.
Fed tedy může pozorovat, že trh práce se zlepšuje a nepotřebuje podporu ze strany nižších sazeb, k tomu mohou sílit inflační tlaky a centrální banka tak může doznat, že je lepší držet sazby beze změny. Podle Sloka navíc ke konci roku mohou jít sazby nahoru místo jejich dalšího poklesu. Hostem na CNBC byl také ekonom Jeremy Siegel, který klade větší důraz na růst cen ropy. Ty podle něj krátkodobě „hrají větší roli než cokoliv jiného“.
Siegel si myslí, pokud nedojde rychle k nějakému výraznému pozitivnímu posunu situace v Zálivu, ropa může dál růst a pro trhy by mohlo jít o negativní faktor spouštějící korekci. K vývoji v celé ekonomice Siegel řekl, že dohady růstu HDP neklesají a drží se kolem 3 %. To spolu s vývojem zaměstnanosti ukazuje na vysoký růst produktivity. Ten by se měl projevit pozitivně v řadě oblastí, včetně reálného růstu mezd. Celkově tak ekonom podle svých slov zůstává pozitivní.
Pokud tedy dojde k vyřešení konfliktu v Íránu, akcie by mohly růst, ale pokud bude pokračovat tlak na růst cen ropy, může platit opak. Siegel pak hovořil o tom, že v oblasti neobchodovaných půjček se nahromadilo hodně firem a současné tenze mohou vést k tomu, že budou realizovány znatelnější ztráty. Bankovní sektor by je ale realizoval pouze v případě recese. A jejich rozvahy „vypadají velmi dobře“.