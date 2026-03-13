Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Slok: Přichází akcelerace a možná i přehřívání s odpovídajícím dopadem na sazby

Slok: Přichází akcelerace a možná i přehřívání s odpovídajícím dopadem na sazby

13.03.2026 6:03
Autor: Redakce, Patria.cz

Minulý rok panovaly obavy z toho, že obchodní války dolehnou na ekonomickou aktivitu. Pro CNBC to připomněl Torsten Slok z Apollo Global Management s tím, že „příběhy se nyní hodně změnily“, aktuálně se hovoří hlavně o dopadu AI investic, renesanci průmyslu a vlivu vládního rozpočtu. To vše podle ekonoma naznačuje, že ekonomický růst by měl v následujících měsících akcelerovat.

Slok si myslí, že spolu se zrychlující ekonomickou aktivitou by se měla začít zlepšovat i situace na trhu práce. Věří v to i přes vývoj na trhu s ropou a negativní vývoj na straně imigrační politiky, která snižuje nabídku na trhu práce. Výrazně by totiž podle Sloka měly působit právě investice firemního sektoru a fiskální politika, včetně nově zaváděných odpisů investic.

Podle Sloka byly minulý rok tématem spíše stagflační tendence, protože existovaly jednak inflační tlaky, a také obavy ze zpomalujícího tempa růstu. Nyní se podle něj hospodářství nachází v opačném nastavení. V tom smyslu, že by měly být zřejmé tlaky na akceleraci a inflace by měla slábnout. Jenže celkově by mohlo docházet k přehřívání s odpovídajícím dopadem na inflaci. Americká centrální banka tak doposud vysílala signály o dalším poklesu sazeb, ale podle Sloka se situace může změnit.



Fed tedy může pozorovat, že trh práce se zlepšuje a nepotřebuje podporu ze strany nižších sazeb, k tomu mohou sílit inflační tlaky a centrální banka tak může doznat, že je lepší držet sazby beze změny. Podle Sloka navíc ke konci roku mohou jít sazby nahoru místo jejich dalšího poklesu. Hostem na CNBC byl také ekonom Jeremy Siegel, který klade větší důraz na růst cen ropy. Ty podle něj krátkodobě „hrají větší roli než cokoliv jiného“.

Siegel si myslí, pokud nedojde rychle k nějakému výraznému pozitivnímu posunu situace v Zálivu, ropa může dál růst a pro trhy by mohlo jít o negativní faktor spouštějící korekci. K vývoji v celé ekonomice Siegel řekl, že dohady růstu HDP neklesají a drží se kolem 3 %. To spolu s vývojem zaměstnanosti ukazuje na vysoký růst produktivity. Ten by se měl projevit pozitivně v řadě oblastí, včetně reálného růstu mezd. Celkově tak ekonom podle svých slov zůstává pozitivní.

Pokud tedy dojde k vyřešení konfliktu v Íránu, akcie by mohly růst, ale pokud bude pokračovat tlak na růst cen ropy, může platit opak. Siegel pak hovořil o tom, že v oblasti neobchodovaných půjček se nahromadilo hodně firem a současné tenze mohou vést k tomu, že budou realizovány znatelnější ztráty. Bankovní sektor by je ale realizoval pouze v případě recese. A jejich rozvahy „vypadají velmi dobře“.


Čtěte více:

Dopad AI na sazby a následně na akcie
03.03.2026 17:44
Dopad AI na sazby a následně na akcie
Podle jedné skupiny názorů, kterou může reprezentovat i budoucí nový š...
Warsh má před sebou těžkou zkoušku. Ekonomika i Fed jdou proti jeho vizi
03.03.2026 16:26
Warsh má před sebou těžkou zkoušku. Ekonomika i Fed jdou proti jeho vizi
Kevin Warsh nastoupí do čela Fedu v momentě, kdy trh i samotná centrál...
Perly týdne: Bod zvratu a boje v již skončených válkách
06.03.2026 13:52
Perly týdne: Bod zvratu a boje v již skončených válkách
Guvernér Fedu Stephen Miran na Bloombergu vysvětloval, proč je stále p...
Po slibném startu brzda. Americký trh práce překvapil propadem a staví Fed před dilema
06.03.2026 15:21
Po slibném startu brzda. Americký trh práce překvapil propadem a staví Fed před dilema
Americký trh práce je poslední dobou samé překvapení. V lednu ukázal n...
Optimismus mizí. Trhy naceňují dlouhou válku a stagflaci
09.03.2026 10:56
Optimismus mizí. Trhy naceňují dlouhou válku a stagflaci
Válka na Blízkém východě se začíná na trzích plně projevovat a přesměr...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.03.2026
11:54Adobe zvýšilo tržby a zisk, ale odchod CEO po 18 letech trh velmi znejistěl  
11:16Kdy uvidíme dopady drahé ropy? Je třeba sledovat data i výnosy  
10:23Válka mění pravidla hry. Obavy ze stagflace nutí investory hledat exotičtější alternativy na trhu  
9:40ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Jan Kalina odstoupil z představenstva ČEZ
8:45Rozbřesk: Český průmysl na začátku roku zklamal. Jak moc bude bolet „íránský šok“?
8:40Geopolitické napětí drží ropu u 100 USD. Futures klesají a Adobe padá po výsledcích  
6:03Slok: Přichází akcelerace a možná i přehřívání s odpovídajícím dopadem na sazby
12.03.2026
16:22Beneš, Novák a Cyrani nad výsledky ČEZ, výhledem, dividendou, strategií, dopadem Íránu i obratu trendu ve spotřebě elektřiny
15:54Německé RWE klesl hrubý provozní zisk o deset procent, chystá investici v USA
15:28Německo a dalších pět zemí EU jsou pro centralizovaný dohled nad trhy
15:12O (ne)kopírování inflace sedmdesátých let
13:25Další energetický šok? Analytici Evropu uklidňují, situace je podle nich jiná než v roce 2022
11:32Ropa zpět u stovky a akcie pod tlakem. Írán se zaměřil na ropnou infrastrukturu  
11:30IEA: Válka s Íránem způsobila největší narušení dodávek ropy v historii
11:30Zalando expanduje v USA mimo e-shop. Jeho podnikovou platformu adoptuje Levi’s. Akcie rostou o 13 procent
11:19Komentář analytika: Výsledky ČEZ mírně zaostaly za očekávaními, výhled nižší. Dividenda indikována do rozpětí 31 až 42 Kč  
11:01Maloobchodní tržby v lednu meziročně vzrostly o pět procent
11:00Průmyslová výroba v ČR v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta
9:10Rozbřesk: Ceny benzínu v USA letí vzhůru. Jak to Fed vyhodnotí?
8:58ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
13:30USA - Deflátor PCE, y/y
13:30USA - HDP, q/q a
13:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
13:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
15:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět