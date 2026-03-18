Rozbřesk: Zavírá ropný trh oči před realitou? Ropa za stovku je ještě levná

18.03.2026 9:14
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Nejsledovanější tržní proměnná posledních týdnů – severomořská ropa Brent – konsoliduje pozice na úrovni 100 dolarů za barel. Děje se tak však bez známek deeskalace napětí na Blízkém východě a při narůstajícím omezení těžby a narušení dodávek ropy na světové trhy skrze Hormuzský průliv. Ropa za sto dolarů je tak dle nás v dané situaci spíše dolní hranicí, od které se může v dalších dnech odrazit k vyšším cenovým úrovním.

Kritickým škrtícím bodem globálního ropného trhu, ale i zkapalněného zemního plynu nebo hnojiv zůstává Hormuzský průliv. Ten nyní fakticky kontroluje Írán, což znamená, že teokratický režim má do značné míry pod kontrolou i cenu ropy. A v jeho zájmu rozhodně není její nižší cena – jednak protože skrze vyšší cenu zvyšuje tlak na amerického prezidenta Trumpa, a jednak protože je sám nadále schopný vyvážet vlastní ropu za zvýšené ceny.

Příslib částečného zprůchodnění Hormuzu ze strany Íránu sice přinesl na trh lehkou úlevu, v datech ale zatím významnější nárůst počtu tankerů nevidíme (jen asi 15 % předválečného průtoku). A rozhodně ne v takové míře, aby došlo ke zklidnění napětí na trzích s ropnými produkty, kde došlo oproti surové ropě k daleko razantnějšímu růstu cen. Příkladem je cena leteckého paliva na evropském trhu, která od začátku konfliktu vzrostla více než dvojnásobně, a dělá vrásky leteckým dopravcům a potenciálně i spotřebitelům před blížící se letní sezónou.

Celkově se ropa v posledních dnech obchoduje s až překvapivým klidem, který dle našeho názoru neodpovídá závažnosti situace – v případě výpadků těžby na Blízkém východě jde již nyní o největší nabídkový šok v historii v rozsahu přibližně 8 mil. barelů denně. Čím déle bude zároveň trvat faktická uzávěra Hormuzského průlivu, tím výraznější bude tlak na růst cen ropy. A to by byl nepříjemný scénář, jak z hlediska dopadů do inflace, tak i do hospodářského růstu.

TRHY

Koruna

Česká koruna vykazuje i při probíhajícím konfliktu na Blízkém východě nebývalou míru stability. V blízkosti 24,40 EUR/CZK se koruna obchoduje fakticky od začátku americko-izraelských úderů a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se něco mělo změnit. Již zítra přijde na řadu měnově-politické zasedání ČNB, na kterém se sazby měnit nebudou, ale trhy budou sledovat zejména rétoriku guvernéra Michla směrem k aktuálnímu dění. Pokud by ECB, jež rovněž zasedá, zahrála na výrazně jestřábí notu, koruna se může dostat do lehké defenzivy.

Eurodolar

Pokles averze k riziku a mírně nižší ceny ropy přispěly v posledních hodinách k posílení eurodolaru. Hormuzský průliv zůstává sice stále prakticky uzavřený, ale vedoucích činitelů, kteří by v Íránu byli schopni vydávat rozkazy, ubývá s každým dalším útokem Izraele.

Dnes by nicméně měl obstarat hlavní show Fed, neboť večer budou prezentovány výstupy z dvoudenního zasedání. Hlavním tématem by měla být nová prognóza, které by již měla zohledňovat vyšší ceny ropy. Neočekáváme, že by se změnil pohled na očekávanou trajektorii úrokových sazeb, ale viditelně budou zvýšeny odhady pro celkovou inflaci, a naopak mírně snížen odhad růstu HDP. Velmi důležitá pak bude prognóza míry nezaměstnanosti – ta, pokud se posune nad 4,5 %, může trhu vyslat velmi smíšený signál. Dodejme, že dnešní zasedání bude posledním pro J. Powella ve funkci šéfa Fedu a bude zajímavé, zdali odpoví na otázku, zda i po opuštění této funkce zůstane v Radě guvernérů centrální banky.

 
 

    18.03.2026 10:02

    Zajímavé, jenom škoda, že v článku není popsáno, jak se vlastně mění poptávka po ropě (dochází ke snížení celosvětové spotřeby?). Samé elektromobily, soláry, větrníky.....
    abc1
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:30USA - PPI, y/y
15:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
19:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět