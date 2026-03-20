Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nagel: ECB v dubnu zváží zvýšení sazeb, pokud se zvýší inflační tlaky

20.03.2026 9:54
Autor: ČTK

Evropská centrální banka (ECB) bude muset zvážit zvýšení úrokových sazeb již příští měsíc, pokud se cenové tlaky v důsledku války s Íránem dále zvýší, řekl člen rady guvernérů ECB a šéf německé centrální banky Joachim Nagel. Další z členů rady a guvernér francouzské centrální banky François Villeroy de Galhau řekl webu Boursorama, že o případném zvýšení sazeb se bude rozhodovat na každém zasedání a jejich zvýšení je pravděpodobnější než snížení. ECB na čtvrtečním zasedání ponechala úrokové sazby beze změny, klíčová depozitní sazba tak zůstává na dvou procentech.

"Za současné situace je možné, že se střednědobý výhled inflace zhorší a inflační očekávání budou trvale stoupat, což znamená, že bude pravděpodobně nutné přijmout restriktivnější postoj k měnové politice," uvedl Nagel.

Připomněl poslední cenový výkyv, který vyvolala ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022. Tato zkušenost podle něj "bude v tomto kontextu hrát důležitou roli", i když se ECB dnes nachází v lepší výchozí pozici.

Nagelovy poznámky podle Bloombergu ukazují znepokojení, protože prudce rostoucí ceny energií v důsledku konfliktu na Blízkém východě hrozí dalším zvýšením inflace a zároveň brzdí ekonomický růst.

"(Válka) bude mít prostřednictvím vyšších cen energií podstatný dopad na krátkodobou inflaci,“ uvedla ECB ve středu v souvislosti s rozhodnutím ponechat sazby beze změny. "Její střednědobé důsledky budou záviset jak na intenzitě a délce trvání konfliktu, tak na tom, jak ceny energií ovlivní spotřebitelské ceny a ekonomiku," dodala.

"Analýza scénářů naznačuje, že dlouhodobé narušení dodávek ropy a zemního plynu by vedlo k tomu, že inflace by byla vyšší a růst nižší, než předpokládají základní prognózy. Důsledky pro střednědobou inflaci závisejí především na rozsahu nepřímých a sekundárních dopadů silnějšího a déletrvajícího energetického šoku," uvedla na následné tiskové konferenci prezidentka ECB Christine Lagardeová.

"Naše rozhodnutí o úrokových sazbách budou zejména vycházet z našeho posouzení výhledu inflace a souvisejících rizik s ohledem na přicházející ekonomické a finanční údaje, jakož i z dynamiky jádrové inflace a síly dopadů měnové politiky," dodala.

V únoru míra inflace v eurozóně podle statistického úřadu Eurostat činila 1,9 procenta, před rokem byla na 2,3 procenta.

ECB předloni v červnu zahájila snižování úrokových sazeb, aby podpořila hospodářský růst v eurozóně. Depozitní sazba od té doby klesla na polovinu, naposledy k její redukci ECB přikročila začátkem loňského června. Od té doby drží úroky beze změny.

Izrael a USA poslední únorový den zahájily útok na Írán, ten v odvetě útočí na Izrael a na arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny. Doprava v klíčovém Hormuzském průlivu v důsledku války téměř ustala. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu. Dlouhodobé narušení dopravy v této oblasti může mít výrazný vliv na inflaci.

 

Míra inflace v eurozóně v lednu klesla o 0,3 bodu na 1,7 procenta
04.02.2026 11:36
Míra inflace v eurozóně v lednu klesla o 0,3 bodu na 1,7 procenta
Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v lednu zpomalil na 1,7...
Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím
04.03.2026 14:20
Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím
Zatímco svět se v poslední době spíše obává, že umělá inteligence začn...
ECB sazby nezměnila, pozorně sleduje Blízký východ
19.03.2026 16:37
ECB sazby nezměnila, pozorně sleduje Blízký východ
Evropská centrální banka v souladu s očekáváním trhů opět ponechala úr...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.03.2026
10:35Perly týdne: Čína s AI pravděpodobně udělá to, co udělala se vším ostatním
9:54Nagel: ECB v dubnu zváží zvýšení sazeb, pokud se zvýší inflační tlaky
9:05ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.: Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu
8:53Rozbřesk: ČNB vyčkává na další vývoj íránského konfliktu, šance, že ECB zvýší sazby narůstají
8:47Rizika na Blízkém východě dál hýbou trhy a roste nejistota kolem private credit. Futures jsou zelené  
6:02Gundlach o ropou taženém růstu inflace a investicích do zlata
19.03.2026
22:01Americké akciové indexy uzavírají obchodní den neutrálně  
17:44Doosan Škoda Power: EBITDA i tržby loni klesly, objem zakázek vzrostl
17:11Co říká jeden alternativní pohled na valuace amerických a světových akciových trhů?
16:37ECB sazby nezměnila, pozorně sleduje Blízký východ
16:01Tržby Alibaby zaostaly za očekáváním, čistý zisk se kvůli investicím propadl o 66 procent
15:34MONETA Money Bank, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
14:35ČNB úrokové sazby nezměnila
13:38Braňo Soták: Všechny segmenty Micronu jedou na plný plyn, trh je ale ostražitý  
13:20Íránské útoky na energetickou infrastrukturu straší trhy. Katarské LNG může být mimo provoz i několik měsíců
12:54Colt CZ a Explosia prohlubují spolupráci. Poptávka po zbrojní produkci je trojnásobná, kapacity nestačí
12:15Íránská válka eskaluje s útoky na energie a Fed trhům také nepomohl  
12:06Akcionář CSG vyzval skupinu k odkupu svého podílu, chce údajně 35 miliard
11:55Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS3019003253
11:10Silné výsledky i výhled Micronu kazí vysoké kapitálové výdaje. Akcie klesají

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět