ECB sazby nezměnila, pozorně sleduje Blízký východ

19.03.2026 16:37
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropská centrální banka v souladu s očekáváním trhů opět ponechala úrokové sazby beze změny, klíčová depozitní sazba tak zůstává na dvou procentech. Od konce února, kdy začala americko-izraelská válka proti Íránu, prudce vzrostly ceny energií, což vyvolalo spekulace, že inflace do několika měsíců výrazně překročí dvouprocentní cíl ECB. To by mohlo centrální banku v budoucnu donutit ke zpřísnění měnové politiky, aby zabránila situaci, kdy se rychlý růst cen stane trvalým jevem.

"(Válka) bude mít prostřednictvím vyšších cen energií podstatný dopad na krátkodobou inflaci,“ uvedla ECB. "Její střednědobé důsledky budou záviset jak na intenzitě a délce trvání konfliktu, tak na tom, jak ceny energií ovlivní spotřebitelské ceny a ekonomiku," dodala.

"Analýza scénářů naznačuje, že dlouhodobé narušení dodávek ropy a zemního plynu by vedlo k tomu, že inflace by byla vyšší a růst nižší, než předpokládají základní prognózy. Důsledky pro střednědobou inflaci závisejí především na rozsahu nepřímých a sekundárních dopadů silnějšího a déletrvajícího energetického šoku," uvedla na následné tiskové konferenci prezidentka ECB Christine Lagardeová.

"Při určování vhodného nastavení měnové politiky budeme postupovat na základě dostupných údajů a na jednotlivých zasedáních. Naše rozhodnutí o úrokových sazbách budou zejména vycházet z našeho posouzení výhledu inflace a souvisejících rizik s ohledem na přicházející ekonomické a finanční údaje, jakož i z dynamiky jádrové inflace a síly dopadů měnové politiky," dodala.

V únoru míra inflace v eurozóně podle statistického úřadu Eurostat činila 1,9 procenta, před rokem byla na 2,3 procenta.

ECB předloni v červnu zahájila snižování úrokových sazeb, aby podpořila hospodářský růst v eurozóně. Depozitní sazba od té doby klesla na polovinu, naposledy k její redukci ECB přikročila začátkem loňského června. Od té doby drží úroky beze změny.

 
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:37 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4787 0.0495 24.5285 24.4477
CZK/USD 21.2720 -0.3747 21.4065 21.2115
HUF/EUR 392.4626 -0.3224 394.8110 390.4768
PLN/EUR 4.2777 0.0302 4.2866 4.2697
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9407 0.8261 7.9627 7.8739
JPY/EUR 182.4225 -0.3425 183.4366 181.9879
JPY/USD 158.5380 -0.7727 159.8350 158.0670
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8618 -0.2679 0.8649 0.8612
CHF/EUR 0.9108 0.2863 0.9134 0.9069
NOK/EUR 10.9701 -0.2881 11.0149 10.9353
SEK/EUR 10.7825 0.0445 10.7843 10.7568
USD/EUR 1.1504 0.4142 1.1539 1.1443
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4223 -0.0703 1.4284 1.4160
CAD/USD 1.3731 -0.0408 1.3749 1.3706
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

Nuda ve Frankfurtu. ECB preferuje stabilitu sazeb
05.02.2026 14:42
Nuda ve Frankfurtu. ECB preferuje stabilitu sazeb
Evropská centrální banka na prvním letošním zasedání potvrdila vyčkáva...
Anthropic uvádí nový AI model, Apple zrychluje vývoj nositelných zařízení a Lagardeová může opustit ECB předčasně
18.02.2026 8:47
Anthropic uvádí nový AI model, Apple zrychluje vývoj nositelných zařízení a Lagardeová může opustit ECB předčasně
Bayer navrhl urovnání sporů kolem herbicidu Roundup za víc než sedm mi...
Guvernérka ECB si údajně zkrátí mandát, chce Macronovi umožnit ovlivnit volbu nástupce
18.02.2026 10:10
Guvernérka ECB si údajně zkrátí mandát, chce Macronovi umožnit ovlivnit volbu nástupce
Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová plánuj...
Lagardeová mandát dokončí, ECB pokutuje J.P. Morgan a BofA chce posílit private credit
20.02.2026 8:55
Lagardeová mandát dokončí, ECB pokutuje J.P. Morgan a BofA chce posílit private credit
Z ČNB zazněl signál, že případné snížení sazeb bude možné při slabšíc...
Stablecoiny jako riziko pro euro? ECB vidí hrozbu importu dolarových podmínek
03.03.2026 16:34
Stablecoiny jako riziko pro euro? ECB vidí hrozbu importu dolarových podmínek
Rychlá expanze stablecoinů může podle nové studie ECB narušit fungován...
Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím
04.03.2026 14:20
Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím
Zatímco svět se v poslední době spíše obává, že umělá inteligence začn...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.03.2026
17:44Doosan Škoda Power: EBITDA i tržby loni klesly, objem zakázek vzrostl
17:11Co říká jeden alternativní pohled na valuace amerických a světových akciových trhů?
16:37ECB sazby nezměnila, pozorně sleduje Blízký východ
16:01Tržby Alibaby zaostaly za očekáváním, čistý zisk se kvůli investicím propadl o 66 procent
15:34MONETA Money Bank, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
14:35ČNB úrokové sazby nezměnila
13:38Braňo Soták: Všechny segmenty Micronu jedou na plný plyn, trh je ale ostražitý  
13:20Íránské útoky na energetickou infrastrukturu straší trhy. Katarské LNG může být mimo provoz i několik měsíců
12:54Colt CZ a Explosia prohlubují spolupráci. Poptávka po zbrojní produkci je trojnásobná, kapacity nestačí
12:15Íránská válka eskaluje s útoky na energie a Fed trhům také nepomohl  
12:06Akcionář CSG vyzval skupinu k odkupu svého podílu, chce údajně 35 miliard
11:55Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS3019003253
11:10Silné výsledky i výhled Micronu kazí vysoké kapitálové výdaje. Akcie klesají
10:33Cena plynu pro evropský trh prudce roste kvůli vývoji na Blízkém východě
10:00Rozbřesk: Koruna zůstává pod tlakem, ČNB jí dnes nepomůže
8:51Komodity zdražují po dalšíeskalaci na Blízkém východě a tlačí evropské futures do záporu  
6:03Průzkum BofA: Trhy ještě dna nedosáhly, sentiment zůstává opatrný
18.03.2026
21:23Fed zatím přehlíží ropný šok a věří v silnou ekonomiku
21:02Wall Street zasáhly obavy z války, Fed drží sazby beze změny  
19:12Fed ponechal úrokové sazby beze změny

Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
13:30USA - Index filadelfského Fedu
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:15EMU - Jednání ECB, základní sazba
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět