Unilever obdržel nabídku na koupi potravinářské divize od americké McCormick

20.03.2026 11:18
Autor: ČTK

Britský výrobce spotřebního zboží Unilever obdržel nabídku na odkup své potravinářské divize od amerického výrobce koření McCormick & Company. Případný prodej by znamenal významný obrat pro firmu, která v současnosti restrukturalizuje své podnikání s cílem zlepšit výsledky, a znamenal by spojení značek Hellmann's a Knorr s proslulou pálivou omáčkou Cholula firmy McCormick. Finanční podrobnosti nejsou k dispozici.

Hodnotu potravinářské divize, která roste pomaleji než celkové podnikání společnosti, analytici firmy Barclays odhadují na 28 miliard až 31 miliard eur (685,7 miliardy až 759,2 miliardy Kč). Tržby potravinářské divize Unileveru loni činily více než 12,9 miliardy eur. Na celkových tržbách skupiny měly zhruba čtvrtinový podíl.

Tržní kapitalizace firmy McCormick činí zhruba 14,5 miliardy USD (307 miliard Kč). To je mnohem méně než možná hodnota potravinářské divize Unileveru. Tržní kapitalizace celého Unileveru se pohybuje kolem 136 miliard USD.

Jednání o prodeji znamenají možné zrychlení strategie současného generálního ředitele Fernanda Fernandeze, který chce podnikání firmy po loňském oddělení divize zmrzliny zaměřit na kosmetiku a osobní péči, upozornila agentura Reuters. Nicméně obě firmy uvedly, že není jisté, že se dohoda nakonec uskuteční.

Oznámení Unileveru přišlo poté, co list Wall Street Journal (WSJ) informoval, že Unilever jedná o oddělení svých potravinářských aktivit a jejich sloučení s výrobcem koření McCormick. Transakce by se podle WSJ měla uskutečnit do několika týdnů formou výměny akcií.

Unilever působí ve více než 190 zemích světa a je jedním z největších dodavatelů kosmetických výrobků, výrobků sloužících k péči o domácnost a potravin. Z kosmetiky, hygieny a čistících prostředků patří firmě mimo jiné značky Dove, Rexona, Axe nebo Cif. V Česku jí patří také značka Savo.

 


