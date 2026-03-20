Unilever obdržel nabídku na koupi potravinářské divize od americké McCormick

Britský výrobce spotřebního zboží obdržel nabídku na odkup své potravinářské divize od amerického výrobce koření & Company. Případný prodej by znamenal významný obrat pro firmu, která v současnosti restrukturalizuje své podnikání s cílem zlepšit výsledky, a znamenal by spojení značek Hellmann's a Knorr s proslulou pálivou omáčkou Cholula firmy . Finanční podrobnosti nejsou k dispozici.
Hodnotu potravinářské divize, která roste pomaleji než celkové podnikání společnosti, analytici firmy odhadují na 28 miliard až 31 miliard eur (685,7 miliardy až 759,2 miliardy Kč). Tržby potravinářské divize Unileveru loni činily více než 12,9 miliardy eur. Na celkových tržbách skupiny měly zhruba čtvrtinový podíl.
Tržní kapitalizace firmy činí zhruba 14,5 miliardy USD (307 miliard Kč). To je mnohem méně než možná hodnota potravinářské divize Unileveru. Tržní kapitalizace celého Unileveru se pohybuje kolem 136 miliard USD.
Jednání o prodeji znamenají možné zrychlení strategie současného generálního ředitele Fernanda Fernandeze, který chce podnikání firmy po loňském oddělení divize zmrzliny zaměřit na kosmetiku a osobní péči, upozornila agentura Reuters. Nicméně obě firmy uvedly, že není jisté, že se dohoda nakonec uskuteční.
Oznámení Unileveru přišlo poté, co list Wall Street Journal (WSJ) informoval, že jedná o oddělení svých potravinářských aktivit a jejich sloučení s výrobcem koření . Transakce by se podle WSJ měla uskutečnit do několika týdnů formou výměny akcií.
Unilever působí ve více než 190 zemích světa a je jedním z největších dodavatelů kosmetických výrobků, výrobků sloužících k péči o domácnost a potravin. Z kosmetiky, hygieny a čistících prostředků patří firmě mimo jiné značky Dove, Rexona, Axe nebo Cif. V Česku jí patří také značka Savo.