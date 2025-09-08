Analýza Nestlé: Změna vedení zastínila hlubší problémy společnosti

Švýcarský potravinářský gigant , kterým minulý týden otřáslo náhlé odvolání generálního ředitele, čelí tvrdé výzvě – investoři a analytici tlačí firmu k zeštíhlení v náročném spotřebitelském prostředí. To je ostatně něco, co její konkurenti už dělají, ať už prostřednictvím snižování nákladů nebo dokonce rozdělením do více společností, aby svou výkonnost zlepšili.
Největší světová skupina spotřebního zboží jmenovala svým novým šéfem Philippa Navratila poté, co odvolala jeho předchůdce Laurenta Freixe za to, že tajil vztah s podřízenou. Dramatický krok po obviněních z protekcionářství ale zastiňuje širší problémy: růst tržeb se zastavil, akcie společnosti od roku 2022 ztratily 40 procent, náklady prudce vzrostly a zadlužení překonalo úroveň konkurentů, jako je .
Nestlé naznačila do budoucna změny, protože investoři volají po nákladové disciplíně a zejména štíhlejším produktovém portfoliu, které přesahuje dva tisíce položek: od krmiva pro domácí mazlíčky Purina, přes kávu Nescafé až po čokoládové tyčinky KitKat.
Finanční ředitelka společnosti Anna Manzová ve středu v rozhovoru s investory chválila 49letého Navratila a jeho schopnosti pohánět růst a zároveň „prosazovat zjednodušení napříč organizací“ ve svém předchozím zaměstnání, kde vedl divizi Nespresso. Dodala, že firemní veterán přinese rychlé „tempo změn“.
Investoři a analytici vyzvali společnost, aby zpřesnila své zaměření. Děje se tak v době, kdy konkurenti jako Kraft Heinz provádějí rozdělení s cílem odemknout skrytou hodnotu, a aktivistický investor Elliott Management získal podíl v PepsiCo v hodnotě čtyř miliard dolarů a volá po zásadní změně.
„S cílenějším portfoliem a cílenou akvizicí může znovu nastartovat růst. Samotná velikost již není zárukou úspěchu v potravinářství,“ míní analytik Luzerner Kantonalbank Reto Loetscher.
Potřeba být štíhlejší a efektivnější
Čistý finanční dluh společnosti Nestlé vzrostl na více než trojnásobek jejího zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA), zatímco v roce 2017 činil přibližně jeden násobek. Tím Nestlé překonala Unilever, jehož dluh se ve stejném období držel kolem dvojnásobku EBITDA.
I proto Nestlé zvažuje prodej některých svých aktiv. Již pod Freixem se podnik snažil zúžit své zaměření na přibližně 30 z 2 000 značek, přičemž upřednostňoval produkty včetně KitKat, Nescafé a kojenecké výživy NAN. V červenci společnost uvedla, že zahájila revizi svého nevýkonného vitamínového byznysu, která by mohla vést k odprodeji některých značek. Zvažuje také prodej své divize vody nebo potenciální partnerství.
Jeden z dvaceti největších investorů , který si nepřál být jmenován, naléhal na společnost, aby snížila náklady a stala se „štíhlejší a efektivnější“. „Nestlé se musí zaměřit na naléhavě nezbytnou restrukturalizaci,“ dodal Ingo Speich, vedoucí oddělení korporátního řízení a udržitelnosti ve společnosti Deka Investment, dalším investorovi .
Konkurence už se přizpůsobuje
Zatímco konkurence sílí, spotřebitelé, zasažení globálními celními otřesy a rostoucími životními náklady, začínají šetřit. To je vede k levnějším privátním značkám supermarketů, což představuje výzvu pro zavedené značky.
Společnost Keurig Dr Pepper v srpnu oznámila plán na spojení s JDE Peet’s, po kterém má následovat oddělení divizí studených nápojů a kávy. Unilever se zase rozhodl vyčlenit svou zmrzlinovou divizi vedenou značkou Magnum a uvést ji samostatně na burzu. Tato divize zahrnuje oblíbené značky jako Wall’s a Ben & Jerry’s.
Analytici uvedli, že samotný rozsah portfolia již nestačí, jelikož tržby v posledních několika letech klesly. „Rozsáhlé zmenšení portfolia by pak umožnilo i důkladný přezkum personálních požadavků ústředí,“ řekl Andreas von Arx, analytik makléřské společnosti Baader Helvea, a vyzval ke strukturální reformě .
Jon Cox, analytik společnosti Kepler Cheuvreux, upozornil na již zmíněný pokles akcií (konkurenti Unilever a Danones si vedou lépe), k čemuž dodal, že pokud se Navratilovi nepodaří situaci zvrátit, tlak by dále vzrostl. „Pokud se společnosti nepodaří provést skupinový restart, lidé by mohli začít mluvit o rozdělení," uzavřel.
