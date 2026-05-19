Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady

19.05.2026 11:39
Autor: ČTK

Japonská ekonomika v prvním čtvrtletí zrychlila celoročně přepočtený růst na 2,1 procenta, uvedla dnes v předběžné zprávě tamní vláda. Podle agentury Reuters jde o známku toho, že hospodářství bylo pevně na cestě k oživení, než je zmařil energetický šok způsobený válkou na Blízkém východě. Růst reálného hrubého domácího produktu (HDP) překonal očekávání trhu, který počítal s růstem o 1,7 procenta.

Statistici zároveň výrazně směrem dolů zpřesnili odhad růstu za poslední čtvrtletí loňského roku. Celoročně přepočtený růst činil podle zpřesněných dat 0,8 procenta, zatímco březnová zpráva hovořila o růstu o 1,3 procenta.

Analytici podle Reuters očekávají, že růst se v nadcházejících čtvrtletích zpomalí, protože se zesilují dopady konfliktu na Blízkém východě, který způsobil bezprecedentní narušení globálních dodávek energií.

Soukromá spotřeba, která v Japonsku tvoří více než polovinu HDP, vzrostla o 0,3 procenta. Trh očekával růst o 0,2 procenta.

Čistá externí poptávka, která se počítá odečtením dovozu od vývozu, přidala k růstu 0,3 procentního bodu. Analytici očekávali příspěvek 0,2 procentního bodu. Kapitálové výdaje za první tři měsíce roku vzrostly o 0,3 procenta, zatímco tržní prognózy předpokládaly nárůst o 0,2 procenta.

Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Ten v reakci zablokoval Hormuzský průliv, jímž před válkou procházela asi pětina světové spotřeby ropy a zhruba stejný podíl globálního obchodu se zkapalněným zemním plynem (LNG). To vedlo k prudkému nárůstu cen energií.

Japonsko je vůči cenovému šoku na trhu s energetickými surovinami obzvláště zranitelné kvůli své silné závislosti na dovozu ropy z Blízkého východu. Rostoucí ceny paliv zvyšují inflaci a zároveň zatěžují zisky firem a ekonomiku jako celek.

Japonská centrální banka v posledních týdnech zveřejnila řadu signálů o zpřísnění měnové politiky. To investory vede k zohlednění silné pravděpodobnosti zvýšení úrokových sazeb.


