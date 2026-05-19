Evropské akcie se zvedají, ale výnosy ani Amerika povzbudivě nevypadají

19.05.2026 12:20
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Úterní obchodování se na hlavních evropských akciových trzích nese v pozitivním duchu. Mezi klíčovými indexy výrazně stoupá DAX (+1,4 %), tažený růstem SAPu nebo Rheinmetallu. CAC40 si připisuje 0,8 %, AEX a FTSE100 pak přidávají 0,6 %.

Na druhou stranu, Amerika tak dobře nevypadá. Technologiím se v premarketu nedaří, když zřejmě pokračuje výběr zisků, a indexy by podle futures měly začínat citelně v záporu. A bez techů a návratu investorů do AI trh postrádá další zdroje růstu.

Ropa dnes balancuje kolem 110 USD s poměrně malou volatilitou. Trh se ve výsledku nikam neposunul ani s posledními zprávami o Blízkém východě. Donald Trump údajně odložil plánovaný útok na Írán, protože ho o to požádali spojenci ze Zálivu a protože s Íránem proběhly velké rozhovory. Jenže žádné rozhovory ani tentokrát nebyly potvrzeny, Trump už se s hrozbami a jejich odvoláváním opakuje a ve skutečnosti nic nenasvědčuje, že by se region mohl vymanit ze zamrzlého konfliktu a blokády. Zůstáváme tak u výhledu zvýšených cen ropy a inflačních tlaků.

V důsledku toho zůstávají výš dluhopisové výnosy, které v Evropě i USA dnes dál mírně stoupají. A výnosy narostly také v Japonsku, kde v rámci dat o HDP za 1Q překvapil vyšší cenový růst indikovaný deflátorem. To není příznivé ani pro akcie. Eurodolar po včerejším růstu obrátil zpět a obchoduje se u 1,1625. Zlato zůstává s malou změnou u 4 540 USD. Koruna si proti euru mírně polepšila na 24,30.


Dluhopisy pod tlakem. Výnosy v USA i Japonsku na víceletých maximech
18.05.2026 14:25
Dluhopisy pod tlakem. Výnosy v USA i Japonsku na víceletých maximech
Globální dluhopisové trhy zasáhla silná vlna výprodejů, která vyhnala ...
Google a Blackstone zakládají společný neocloud, který poběží na čipech od Googlu
19.05.2026 10:00
Google a Blackstone zakládají společný neocloud, který poběží na čipech od Googlu
Google se dohodl s investiční skupinou Blackstone na vytvoření nového ...
Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady
19.05.2026 11:39
Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady
Japonská ekonomika v prvním čtvrtletí zrychlila celoročně přepočtený r...


