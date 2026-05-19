Musk prohrál spor s OpenAI. Žaloba přišla podle soudu pozdě

Elon Musk neuspěl u soudu se společností OpenAI, kterou vinil z odklonu od původního poslání sloužit lidstvu. Porota jednomyslně rozhodla, že žalobu podal pozdě, a soudkyně verdikt bez váhání přijala. Muskův tým zvažuje odvolání, podle soudu ale bude mít jen malou šanci na úspěch.
Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI, která se podle jeho žaloby odchýlila od původně uváděného cíle vyvíjet umělou inteligenci (AI) ku prospěchu lidstva. Porota včera po necelých dvou hodinách dospěla k jednomyslnému závěru, že Musk žalobu podal příliš pozdě. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová verdikt poroty přijala, napsala agentura AP. Muskův právní zástupce si vyhradil právo na odvolání, soudkyně však podle agentury Reuters naznačila, že ho čeká těžký boj.
"Existuje velké množství důkazů podporujících závěr poroty," uvedla Gonzalezová. "Proto jsem byla připravena žalobu na místě zamítnout," dodala.
Musk byl jedním ze spoluzakladatelů společnosti OpenAI, která vznikla v roce 2015 a vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. V roce 2018 na svůj post ve vedení firmy rezignoval. Žalobu podal v roce 2024, požadoval v ní mimo jiné odvolání šéfa OpenAI Sama Altmana.
Jádrem případu byla proměna OpenAI z neziskového výzkumného centra na ziskový gigant, který nyní získává miliardové investice od externích investorů. OpenAI dokončila restrukturalizaci loni v říjnu, zisková organizace ale nadále podléhá neziskové nadaci.
Musk se v odvětví umělé inteligence dál pohybuje a už má vlastní konkurenční start-up xAI. Tvrdí přitom, že odklon OpenAI od neziskového statusu byl zradou. Altman a další podle něj přijali jeho peníze, rady a čas pod záminkou vytvoření veřejně prospěšné organizace, aby později umožnili vydělávat na ní.
Altman a jeho lidé naopak tvrdí, že Musk si minulé události upravuje podle svého. Argumentují, že Musk z OpenAI odešel v roce 2018 ve zlém a nikdy neposkytl celou miliardu dolarů, jak sliboval. Říkají také, že Musk s nimi před lety souhlasil, že OpenAI se musí změnit na ziskovou společnost, aby mohla získat kapitál - jenže Musk chtěl firmu podle nich pro sebe a navrhoval její začlenění do své automobilky .