Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Musk prohrál spor s OpenAI. Žaloba přišla podle soudu pozdě

Musk prohrál spor s OpenAI. Žaloba přišla podle soudu pozdě

19.05.2026 9:05
Autor: ČTK

Elon Musk neuspěl u soudu se společností OpenAI, kterou vinil z odklonu od původního poslání sloužit lidstvu. Porota jednomyslně rozhodla, že žalobu podal pozdě, a soudkyně verdikt bez váhání přijala. Muskův tým zvažuje odvolání, podle soudu ale bude mít jen malou šanci na úspěch.

Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI, která se podle jeho žaloby odchýlila od původně uváděného cíle vyvíjet umělou inteligenci (AI) ku prospěchu lidstva. Porota včera po necelých dvou hodinách dospěla k jednomyslnému závěru, že Musk žalobu podal příliš pozdě. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová verdikt poroty přijala, napsala agentura AP. Muskův právní zástupce si vyhradil právo na odvolání, soudkyně však podle agentury Reuters naznačila, že ho čeká těžký boj.

"Existuje velké množství důkazů podporujících závěr poroty," uvedla Gonzalezová. "Proto jsem byla připravena žalobu na místě zamítnout," dodala.

Musk byl jedním ze spoluzakladatelů společnosti OpenAI, která vznikla v roce 2015 a vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. V roce 2018 na svůj post ve vedení firmy rezignoval. Žalobu podal v roce 2024, požadoval v ní mimo jiné odvolání šéfa OpenAI Sama Altmana.

Jádrem případu byla proměna OpenAI z neziskového výzkumného centra na ziskový gigant, který nyní získává miliardové investice od externích investorů. OpenAI dokončila restrukturalizaci loni v říjnu, zisková organizace ale nadále podléhá neziskové nadaci.

Musk se v odvětví umělé inteligence dál pohybuje a už má vlastní konkurenční start-up xAI. Tvrdí přitom, že odklon OpenAI od neziskového statusu byl zradou. Altman a další podle něj přijali jeho peníze, rady a čas pod záminkou vytvoření veřejně prospěšné organizace, aby později umožnili vydělávat na ní.

Altman a jeho lidé naopak tvrdí, že Musk si minulé události upravuje podle svého. Argumentují, že Musk z OpenAI odešel v roce 2018 ve zlém a nikdy neposkytl celou miliardu dolarů, jak sliboval. Říkají také, že Musk s nimi před lety souhlasil, že OpenAI se musí změnit na ziskovou společnost, aby mohla získat kapitál - jenže Musk chtěl firmu podle nich pro sebe a navrhoval její začlenění do své automobilky Tesla.

 

Čtěte více:

Další Muskova sázka na nemožné: Chce ovládnout trh výroby čipů, a to „rychlostí světla“
17.04.2026 14:40
Další Muskova sázka na nemožné: Chce ovládnout trh výroby čipů, a to „rychlostí světla“
Elon Musk rozjíždí další z velkých plánů. Jeho tým podle informací age...
Prodeje Cybertrucku drží nad vodou Muskovy firmy. Běžní zákazníci se mu vyhýbají
16.04.2026 16:10
Prodeje Cybertrucku drží nad vodou Muskovy firmy. Běžní zákazníci se mu vyhýbají
Prodeje futuristického pick-upu Tesla Cybertruck v posledních měsících...
Míří Elon Musk k vytvoření Berkshire Hathaway umělé inteligence?
04.05.2026 6:08
Míří Elon Musk k vytvoření Berkshire Hathaway umělé inteligence?
Ross Gerber, ředitel Gerber Kawasaki si myslí, že Tesla měla „slušné č...
Perly týdne: OpenAI měla být součástí Tesly a Powell zůstává ve vedení Fedu
01.05.2026 14:47
Perly týdne: OpenAI měla být součástí Tesly a Powell zůstává ve vedení Fedu
Stratég Jefferies David Zervos komentuje dění v americké centrální ban...
Musk prohrál s OpenAI, Google spolupracuje s Blackstone na cloudu pro AI, evropské futures v zeleném
19.05.2026 8:42
Musk prohrál s OpenAI, Google spolupracuje s Blackstone na cloudu pro AI, evropské futures v zeleném
Elon Musk prohrál soud s OpenAI, Meta přesouvá zaměstnance do AI skupi...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.05.2026
15:09GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic
13:27Preview Nvidie: trh má vysoká očekávání, tržby by se měly blížit 80 miliardám dolarů  
12:20Evropské akcie se zvedají, ale výnosy ani Amerika povzbudivě nevypadají  
12:05Největší investoři světa odkrývají karty: Razantní výprodeje i nové sázky na AI
11:39Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady
10:48TOMA, a.s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
10:45FX Strategie: Klid na koruně a eurodolar pod tlakem globálních vlivů  
10:18UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL XS2637445276
10:09UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
10:00Google a Blackstone zakládají společný neocloud, který poběží na čipech od Googlu
9:09Rozbřesk: Globální výprodej dluhopisů řídí aktuálně Japonsko a Velká Británie
9:05Musk prohrál spor s OpenAI. Žaloba přišla podle soudu pozdě
8:42Dvouciferný růst tržeb i zisku a expanze na nové trhy. GEVORKYAN odstartoval silný začátek roku
8:42Musk prohrál s OpenAI, Google spolupracuje s Blackstone na cloudu pro AI, evropské futures v zeleném  
6:09Mag7 – jak se spolu (ne)rýmují valuace a růstová očekávání
18.05.2026
16:25Hunterbrook si bere CSG opět na paškál, tentokrát kvůli Indonésii. Firma se znovu brání
16:11PODCAST Týdenní výhled: Nvidia otestuje optimismus, zatímco se do hry vrací inflace  
16:06Trump stáhl desetimiliardovou žalobu na finanční úřad za únik daňových přiznání
15:55Novo Nordisk se připravuje s pilulkou Wegovy na globální ofenzivu. Do vybraných zemí vstoupí ještě letos
14:34NextEra Energy koupí Dominion Energy za 66,8 miliardy dolarů

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:50JP - HDP, q/q anualizovaně
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět