Google a Blackstone zakládají společný neocloud, který poběží na čipech od Googlu

se dohodl s investiční skupinou Blackstone na vytvoření nového podniku zaměřeného na cloudovou infrastrukturu pro umělou inteligenci. Cílem je využít rychle rostoucí poptávku po výpočetním výkonu a konkurovat specializovaným poskytovatelům AI cloudu neboli tzv. neocloudům jako je například CoreWeave, píše agentura Bloomberg.
Blackstone vloží do projektu pět miliard dolarů vlastního kapitálu a stane se většinovým vlastníkem nové společnosti. Po započtení dluhového financování by se celkový objem investice měl přiblížit 25 miliardám dolarů, uvedl zdroj obeznámený s podmínkami transakce.
Ambicí společného podniku je do roku 2027 vybudovat datová centra s celkovou kapacitou přibližně 500 megawattů. Infrastruktura bude využívat vlastní čipy Googlu známé jako TPU (Tensor Processing Units), které jsou určeny jak pro trénování, tak pro provoz pokročilých modelů umělé inteligence. Firma už má také svého šéfa, kterým je dlouholetý manažer Googlu Benjamin Treynor Sloss.
Dohoda zapadá do širšího trendu masivních investic do výpočetní infrastruktury, jež tvoří základ současného boomu kolem AI. v posledních letech výrazně rozšiřuje nabídku vlastních čipů a zároveň hledá nové kapacity datových center, aby dokázal pokrýt rostoucí potřeby interních týmů i externích zákazníků cloudových služeb.
Nový podnik se zařadí mezi tzv. neocloudové poskytovatele, což jsou firmy specializující se na dodávky výpočetního výkonu pro vývojáře a provozovatele AI aplikací. Většina těchto hráčů dnes staví na grafických čipech od Nvidie, zatímco sází na vlastní technologickou platformu.
Blackstone současně posiluje svou pozici v oblasti digitální infrastruktury. Začátkem května uvedl na burzu novou společnost Blackstone Digital Infrastructure Trust, jež se zaměřuje na akvizice již existujících a pronajatých datových center. Skupina spravuje aktiva v hodnotě přes 1,3 bilionu dolarů a sama sebe označuje za největšího globálního poskytovatele datových center. Například v roce 2021 převzala amerického operátora QTS a v roce 2024 australskou společnost AirTrunk.
zase patří mezi hlavní vítěze současné vlny investic do umělé inteligence. Jeho cloudová divize vykazuje rychlý růst tržeb a AI služby, které nabízí, si postupně nacházejí cestu k širší skupině uživatelů i firemních klientů.