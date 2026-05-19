Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů

Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů

19.05.2026 17:14
Autor: Jiří Soustružník

Výnosy amerických vládních dluhopisů mohou být nejdůležitější cenou na globálních finančních trzích, která se promítá mimo jiné do akciového trhu. Minulý týden jsem tu ukazoval, že po změně na postu šéfa americké centrální banky v minulosti obvykle došlo k růstu těchto výnosů, někdy ne zrovna malému. Nyní k tomu dochází znovu a dnes tomu věnuji pár poznámek.

Klíčová věc: jak vypadá r/g?

Důvody pro růst výnosů mohou být dobré a špatné. Do první skupiny patří vyšší ekonomický růst, nižší riziko spojené se splácením dluhů. Do druhé asi vše ostatní, včetně vyšší inflace a vyššího rizika spojeného s dluhovým vývoje. Tedy dva faktory, které jsou nyní docela často v USA skloňovány (a nejen tam). Jenže skloňována je i umělá inteligence, která by minimálně podle akciového trhu měla přinést věci téměř nevídané. V těch lepších scénářích by měla přinést i dezinflační tlaky a větší schopnost vlády splácet dluhy.

Na co vlastně sází dluhopisové trhy? Máme tu řadu úvah, já bych poukázal na následující: Výnosy desetiletých vládních obligací jsou u 4,6 %. Vezměme scénář Commerzbank, která letos hovoří o růstu ekonomiky na 2,7 %. A o inflaci na 2,8 %. Nominální růst by se tak blížil 6 %, příští rok 5,5 %. Výnosy dluhopisů se tak stále pohybují hluboko pod těmito čísly. Z tohoto pohledu v nich není žádná masivní inflační, či defaultové prémie (i když nějaká detailnější analýza by mohla tvrdit něco jiného).

Současné prostředí je tak ze strany dluhopisových trhů z uvedeného pohledu stále vlídné pro akcie a také pro vládní finance – známý poměr r/g (tedy sazby k růstu), je totiž hodně vysoko. Do nějakého vyloženě nevlídného prostředí se nedostaneme ani když vezmeme umírněnější predikce. Konsenzus a třeba Goldman Sachs hovoří o růstu ekonomiky v letošním a příštím roce u 2 %. S inflací u 3 % by tak byl nominální růstu u 5 % a výnosy dluhopisů by se tak nyní zhruba srovnávaly s takovými čísly.

Budou opce?

Dnes bych se ještě chtěl zmínit o tom, že na trzích a v investičních diskusích se již nějakou dobu nehovoří o konceptech jako byla tzv. Greenspanova, nebo Bernankeho opce. Ty referovaly na údajnou snahu, či ochotu Fedu zasáhnou v případě, že by akcie výrazně oslabovaly. Investoři tak z tohoto pohledu měly centrálně – bankovní ochranu proti větším ztrátám podobně, jako kdyby byli zajištěni opcemi. Existovalo něco takového reálně? Podle mne ne, ale mohlo to ten dojem budit. Proč?

V USA má akciový trh na ekonomiku významný vliv. Na spotřebu, na investice firem a také případně na finanční stabilitu. Fed jej nemá explicitně jako svůj cíl, ale vývoj na akciích musí v podstatě nevyhnutelně sledovat jako jeden z faktorů, který může ovlivňovat monetární politiku. Takže třeba v době, kdy by prudce slábnul ekonomický růst a s ním šly dolů akcie by Fed mohl zasáhnout výrazným uvolněním. Což by se dalo interpretovat jako snaha podpořit akciový trh, ale nejde o cíl primární, ale sekundární.

Směřuji k tomu, že pokud nedojde k nějakému znatelnému posunu v nezávislosti Fedu a/nebo v jeho přístupu k monetární politice, bude dál platit výše uvedené. Tedy že akciový trh bude hrát v rozhodování Fedu roli, ale ne jako cíl. „Jen“ jako nástroj, nebo přenosový kanál. Mimochodem kdysi se ve vztahu k valuacím akcií hovořil o tzv. Fed modelu. Nešlo o nic jiného, než o rozdíl tzv. ziskového výnosu akcií (obrácené PE) a výnosů desetiletých vládních dluhopisů (viz výše).

Onen rozdíl se cca do roku 2002 po předchozí dvě desetiletí zas a znovu vracel k nule. Jinak řečeno, poměr EP k výnosům měl tendenci oscilovat kolem jedné. Z toho tedy byl odvozován určitý pohled, podle kterého jejich rozdíl vyšší než nula značí podhodnocený trh a naopak. Tento vztah se rozpadl po roce 2002, kdy výnosy dál pokračovaly ve svém strukturálním poklesu, ale EP začalo růst (valuace klesat). Obě hodnoty se ale začaly znovu přibližovat po roce 2020. A dnes jsme zase blízko toho, co se dělo před rokem 2002.

 

Čtěte více:

Jak (ne)potěšit akcionáře
15.05.2026 10:18
Jak (ne)potěšit akcionáře
Na akciovém trhu už nějakou dobu probíhá významná a hojně diskutovaná ...
Složitý rytmus čtvrtletních výsledkových tanců
15.05.2026 18:08
Složitý rytmus čtvrtletních výsledkových tanců
S trhem nehýbají očekávání, ale změna v očekávání. Tudíž i překvapení....
Mag7 – jak se spolu (ne)rýmují valuace a růstová očekávání
19.05.2026 6:09
Mag7 – jak se spolu (ne)rýmují valuace a růstová očekávání
U Tesly se podle Yardeni Research v následujících třech až pěti letech...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.05.2026
22:02Wall Street zpomalila: technologie se ocitly pod tlakem, trh řeší sazby a valuace společností  
17:14Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů
15:09GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic
13:27Preview Nvidie: trh má vysoká očekávání, tržby by se měly blížit 80 miliardám dolarů  
12:20Evropské akcie se zvedají, ale výnosy ani Amerika povzbudivě nevypadají  
12:05Největší investoři světa odkrývají karty: Razantní výprodeje i nové sázky na AI
11:39Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady
10:48TOMA, a.s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
10:45FX Strategie: Klid na koruně a eurodolar pod tlakem globálních vlivů  
10:18UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL XS2637445276
10:09UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
10:00Google a Blackstone zakládají společný neocloud, který poběží na čipech od Googlu
9:09Rozbřesk: Globální výprodej dluhopisů řídí aktuálně Japonsko a Velká Británie
9:05Musk prohrál spor s OpenAI. Žaloba přišla podle soudu pozdě
8:42Dvouciferný růst tržeb i zisku a expanze na nové trhy. GEVORKYAN odstartoval silný začátek roku
8:42Musk prohrál s OpenAI, Google spolupracuje s Blackstone na cloudu pro AI, evropské futures v zeleném  
6:09Mag7 – jak se spolu (ne)rýmují valuace a růstová očekávání
18.05.2026
17:00KARO Leather a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
16:25Hunterbrook si bere CSG opět na paškál, tentokrát kvůli Indonésii. Firma se znovu brání
16:11PODCAST Týdenní výhled: Nvidia otestuje optimismus, zatímco se do hry vrací inflace  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:50JP - HDP, q/q anualizovaně
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět