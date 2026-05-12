Detail - články  

Americké akciové indexy dnes oslabují kvůli korekci polovodičových akcií

12.05.2026 22:02
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 15.5. 2026 oslabuje o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq také oslabuje, a to o 0,8 %.

Německý index DAX oslabuje o 0,9 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,4 % na úroveň 1,1741. Zlato dnes oslabuje o 0,5 % a obchoduje se na úrovni 4714 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0,047 p. b. na úroveň 4,459 %.

Největší brzdou amerických akciových indexů je aktuálně polovodičový sektor, který koriguje nedávné výrazné zisky. Oslabují zejména jeho hlavní tahouni, jako jsou Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom Inc. (AVGO) a Micron Technology, Inc. (MU).


Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Nezaměstnanost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - CPI, y/y
20:00USA - Měsíční bilance rozpočtu, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět