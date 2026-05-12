Americké akciové indexy dnes oslabují kvůli korekci polovodičových akcií

Americký akciový index S&P 500 dnes 15.5. 2026 oslabuje o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také oslabuje, a to o 0,8 %.
Německý index DAX
oslabuje o 0,9 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,4 % na úroveň 1,1741. Zlato
dnes oslabuje o 0,5 % a obchoduje se na úrovni 4714 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0,047 p. b. na úroveň 4,459 %.
Největší brzdou amerických akciových indexů je aktuálně polovodičový sektor, který koriguje nedávné výrazné zisky. Oslabují zejména jeho hlavní tahouni, jako jsou Advanced Micro Devices
(AMD), Broadcom Inc. (AVGO) a Technology, Inc. (MU).