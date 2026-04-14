Block: Vliv umělé inteligence na zaměstnanost se znatelně projeví na akciovém trhu

14.04.2026 6:05
Autor: Redakce, Patria.cz

Ředitel investiční společnosti Muddy Waters Capital Carson Block na Bloombergu řekl, že současná válka proti Íránu zakrývá velký příběh, kterým je dopad umělé inteligence na trh práce. „AI bude měnit vše,“ dodal s tím, že on se z dlouhodobého hlediska zaměřuje právě na toto téma.

Pro Blocka byla podle jeho slov skutečným budíčkem chvíle, kdy začaly oslabovat akcie softwarových společností. Do té doby se totiž domníval, že umělá inteligence by takovému typu firem měla pomáhat, protože zvýší jejich produktivitu, jenže se začalo ukazovat, že AI může také podkopávat základy jejich podnikatelského modelu. Investor se tak začal více zajímat o dopady AI na trh práce. A zjistil, že v některých firmách nahradí „jeden člověk dohromady s umělou inteligencí osm zaměstnanců“.

Tato míra nahrazování zaměstnanců navíc platila pro předchozí modely umělé inteligence, jejich zlepšování je podle investora přitom exponenciální, a tudíž může být nahrazování zaměstnanců ještě větší. Block pak hovořil o tom, jaký dopad by změny na trhu práce mohly mít na fungování akciového trhu. Ještě v létě podle něj platilo, že trhem hodně hýbalo pasivní investování. To znamená, že každý dolar směřující do akcií společností jako Nvidia byl následně násoben dalšími dolary ze strany pasivních investorů. Co by s tím mohla udělat AI a její dopady na trh práce?

Podle investora by propouštění a větší míra nezaměstnanosti vyvolaná strukturálními dopady AI na trh práce mohly celý proces otočit. To znamená, že by pasivní investování nepůsobilo jako pozitivní páka, ale naopak jako brzda proto, že lidé budou stahovat své investice z akciového trhu kvůli rostoucí nezaměstnanosti. Na trzích by se to mohlo projevit zejména rozšiřujícími se rizikovými spready na firemních dluhopisech. Sázky proti velkým technologickým firmám naopak podle experta nejsou tím nejlepším způsobem, jak výše uvedené reflektovat svým chováním na trhu.

Block si myslí, že trhy začnou popsanou dynamiku odrážet ještě předtím, než se rozjede plným tempem. Půjde o globální jev a nerozpakoval se tento vývoj srovnávat s finanční krizí roku 2008. Jeho jádrem bude odliv kapitálu z fondů typu ETF a nepůjde o něco, co by v krátké době pominulo. Nedá se totiž předpokládat, že by změny na trhu práce a propouštění vyvolané umělou inteligencí byly přechodného rázu. „Válka v Íránu odvedla pozornost od tohoto tématu,“ dodal investor, ale to se podle něj dříve či později změní a trhy se zaměří na to, co AI udělá s trhem práce a jaké důsledky to bude mít. Včetně toho, jak se změní chování investorů a toky kapitálu.

 

