CSG si zapsala silný závěr roku i rekordní množství nevyřízených objednávek

Rok 2025 potvrdil, že CSG se stává jedním z nejdůležitějších hráčů evropského obranného průmyslu. Závěr roku ukázal silný obchodní moment, vysokou efektivitu dodávek i to, že vertikální integrace již začíná přinášet strategické benefity. Zároveň se ale objevil tlak na marže spojený s mixem zakázek a pokračující integrací. Pro rok 2026 má skupina velmi robustní backlog a jasnou cestu k expanzi.
Czechoslovak Group (CSG) má za sebou zlomový rok 2025. Skupina významně akcelerovala růst napříč klíčovými segmenty, těžila z přetrvávajícího geopolitického napětí a zároveň vstoupila na burzu. „2025 byl pro skupinu přelomový rok. Dodali jsme silné finanční výsledky v souladu s očekáváním z našeho IPO a zároveň jsme rychle postupovali v realizaci strategie. Získali jsme dlouhodobé kontrakty, rozšířili výrobní kapacity a posílili vertikální integraci," uvedl CEO Michal Strnad.
Sezónní odraz, silné tržby, ale také tlak na marže
Závěrečný kvartál roku 2025 potvrdil vysoké tempo dodávek a rychlé plnění rozpracovaných zakázek. Tržby se zvýšily na 2,255 mld. EUR, tedy o 53,9 % meziročně. Provozní ziskovost vzrostla na 528 mil. EUR, meziročně o 34,8 %, avšak marže klesla z 26,7 % na 23,4 %, což souviselo s vyšším podílem nákladově náročnějších dodávek munice a pokračující integrací napříč skupinou. CSG také v závěru roku těžila z tradičního sezónního efektu - klíčových armádních odběrů, což se odrazilo i v pozitivním cash flow.
Rekordní backlog 15 miliard EUR
Objem tzv. soft backlogu přesáhl 15 mld. EUR, meziročně +36 %, což představuje 2,2násobek ročních tržeb. Nejvíce k tomu přispěla divize M&L Ammunition (45 % backlogu), následovaná Land Systems (40 %). Klíčovým motorem byly zejména zakázky z Q4, kde CSG podepsala například 7letý rámcový kontrakt se slovenským ministerstvem obrany na až 58 mld. EUR v dodávkách munice různého kalibru či kontrakt přesahující 1 mld. USD na taktická vozidla pro zákazníka v jihovýchodní Asii. "Naše rekordní zásoba objednávek o objemu 15 miliard eur nám poskytuje vysokou víceletou viditelnost. Do dalšího období vstupujeme s důvěrou," uvedl Strnad.
CSG Defence Systems Segment vzrostl o 55,3 % na 5,346 mld. EUR. Tahounem byla poptávka po velkorážové munici, dělostřeleckých systémech, logistice a modernizačních programech napříč NATO i Ukrajinou. Provozní EBIT zde vzrostl o podobných 55,8 %.
Malorážová munice díky akvizici Kinetic Group výrazně rostla v absolutních číslech, ale na pro forma bázi segment klesl o 15,7 % kvůli slabšímu komerčnímu trhu v USA. EBIT segmentu činil 117 mil. EUR, meziročně +133 %, ale poklesl proti pro forma základu. Management zavedl cílené úpravy cen a optimalizaci výroby.
Tržby podle segmentu:
Akvizice a vertikální integrace
Rok 2025 byl pro CSG extrémně aktivní i z pohledu M&A. Skupina posílila kontrolu nad klíčovými vstupy – od nitrocelulózy (MSM Walsrode) až po ocelové pláty (GAMA OCEL). Získala také R&D kompetence pro UAV a raketové systémy skrze AviaNera Technologies a MUST Solutions. Tyto kroky mají v příštích letech přinést materiální snížení nákladů a tlak na růst marží, což CSG sama zdůrazňuje ve střednědobém výhledu.
Vyšší zadlužení, ale stále v komfortním pásmu
Čistý dluh vzrostl na 3,0 mld. EUR, což odpovídá 1,7× LTM EBITDA — stále pod hranicí 1,8×, kterou skupina uváděla jako strop při IPO. Skupina v roce 2025 vydala nové eurové i dolarové bondy a také korunové dluhopisy na pražské burze, čímž rozšířila a diverzifikovala svou kapitálovou strukturu.
Výhled na rok 2026
CSG potvrzuje výhled tržeb na letošek v rozmezí 7,4–7,6 mld. EUR a udržení provozní marže 24–25 %. Růst bude stát na Land Systems a M&L Ammo, zatímco Ammo+ má projít oživením. Capex má stoupnout na cca 8,5 % tržeb, než se v dalších letech normalizuje.