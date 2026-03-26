Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
CSG si zapsala silný závěr roku i rekordní množství nevyřízených objednávek

26.03.2026 8:36
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Rok 2025 potvrdil, že CSG se stává jedním z nejdůležitějších hráčů evropského obranného průmyslu. Závěr roku ukázal silný obchodní moment, vysokou efektivitu dodávek i to, že vertikální integrace již začíná přinášet strategické benefity. Zároveň se ale objevil tlak na marže spojený s mixem zakázek a pokračující integrací. Pro rok 2026 má skupina velmi robustní backlog a jasnou cestu k expanzi.

Czechoslovak Group (CSG) má za sebou zlomový rok 2025. Skupina významně akcelerovala růst napříč klíčovými segmenty, těžila z přetrvávajícího geopolitického napětí a zároveň vstoupila na burzu. „2025 byl pro skupinu přelomový rok. Dodali jsme silné finanční výsledky v souladu s očekáváním z našeho IPO a zároveň jsme rychle postupovali v realizaci strategie. Získali jsme dlouhodobé kontrakty, rozšířili výrobní kapacity a posílili vertikální integraci," uvedl CEO Michal Strnad.

CSG

Sezónní odraz, silné tržby, ale také tlak na marže

Závěrečný kvartál roku 2025 potvrdil vysoké tempo dodávek a rychlé plnění rozpracovaných zakázek. Tržby se zvýšily na 2,255 mld. EUR, tedy o 53,9 % meziročně. Provozní ziskovost  vzrostla na 528 mil. EUR, meziročně o 34,8 %, avšak marže klesla z 26,7 % na 23,4 %, což souviselo s vyšším podílem nákladově náročnějších dodávek munice a pokračující integrací napříč skupinou. CSG také v závěru roku těžila z tradičního sezónního efektu - klíčových armádních odběrů, což se odrazilo i v pozitivním cash flow.

q4

Rekordní backlog 15 miliard EUR

Objem tzv. soft backlogu přesáhl 15 mld. EUR, meziročně +36 %, což představuje 2,2násobek ročních tržeb. Nejvíce k tomu přispěla divize M&L Ammunition (45 % backlogu), následovaná Land Systems (40 %). Klíčovým motorem byly zejména zakázky z Q4, kde CSG podepsala například 7letý rámcový kontrakt se slovenským ministerstvem obrany na až 58 mld. EUR v dodávkách munice různého kalibru či kontrakt přesahující 1 mld. USD na taktická vozidla pro zákazníka v jihovýchodní Asii. "Naše rekordní zásoba objednávek o objemu 15 miliard eur nám poskytuje vysokou víceletou viditelnost. Do dalšího období vstupujeme s důvěrou," uvedl Strnad.

bl

CSG Defence Systems Segment vzrostl o 55,3 % na 5,346 mld. EUR. Tahounem byla poptávka po velkorážové munici, dělostřeleckých systémech, logistice a modernizačních programech napříč NATO i Ukrajinou. Provozní EBIT zde vzrostl o podobných 55,8 %.

Malorážová munice díky akvizici Kinetic Group výrazně rostla v absolutních číslech, ale na pro forma bázi segment klesl o 15,7 % kvůli slabšímu komerčnímu trhu v USA. EBIT segmentu činil 117 mil. EUR, meziročně +133 %, ale poklesl proti pro forma základu. Management zavedl cílené úpravy cen a optimalizaci výroby.

Tržby podle segmentu:
tržby

Akvizice a vertikální integrace

Rok 2025 byl pro CSG extrémně aktivní i z pohledu M&A. Skupina posílila kontrolu nad klíčovými vstupy – od nitrocelulózy (MSM Walsrode) až po ocelové pláty (GAMA OCEL). Získala také R&D kompetence pro UAV a raketové systémy skrze AviaNera Technologies a MUST Solutions. Tyto kroky mají v příštích letech přinést materiální snížení nákladů a tlak na růst marží, což CSG sama zdůrazňuje ve střednědobém výhledu. 

Vyšší zadlužení, ale stále v komfortním pásmu

Čistý dluh vzrostl na 3,0 mld. EUR, což odpovídá 1,7× LTM EBITDA — stále pod hranicí 1,8×, kterou skupina uváděla jako strop při IPO. Skupina v roce 2025 vydala nové eurové i dolarové bondy a také korunové dluhopisy na pražské burze, čímž rozšířila a diverzifikovala svou kapitálovou strukturu.

2025

Výhled na rok 2026

CSG potvrzuje výhled tržeb na letošek v rozmezí 7,4–7,6 mld. EUR a udržení provozní marže 24–25 %. Růst bude stát na Land Systems a M&L Ammo, zatímco Ammo+ má projít oživením. Capex má stoupnout na cca 8,5 % tržeb, než se v dalších letech normalizuje.

 
 

Váš názor
  Přidat názor
    to me rozesmalo
    26.03.2026 9:15

    napsat "rekordní množství nevyřízených objednávek" a "vysokou efektivitu dodávek" dat vedle sebe a jeste pritom neztrati tvar je umeni hodne andreje babise, orbana nebo lavrova. nicmen aktualni diskuse by mela byt spis jestli z okna vypadne prvni Strnad nebo Petr Kratochvíl :)
    eple
Aktuální komentáře
26.03.2026
10:26Írán chce zpoplatnit cestu Hormuzským průlivem
10:23ČEZ, a.s.: Novým členem představenstva zvolen Ondřej Landa
9:54ČNB podle Michla nesmí podcenit dopady války v Íránu, má být připravena zvýšit sazby
9:53Nová cílová cena ČEZ: Restrukturalizace jako katalyzátor výnosu pro akcionáře?  
9:18KARO Leather loni zvýšila tržby o 23 procent, letos začne se zpětným odkupem akcií
8:56Rozbřesk: ECB je připravena zvýšit úrokové sazby
8:50Silná čísla CSG kontrastují s globální nejistotou. Futures jsou opět v červeném  
8:43J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Čtvrtletní zpráva investorům Q4 2025
8:36CSG si zapsala silný závěr roku i rekordní množství nevyřízených objednávek
6:05Ústup dolaru, repatriace zlata z USA a stablecoiny v mezinárodním rezervním systému
25.03.2026
21:18Wall Street rostla: Úleva na ropě a geopolitice hnala akcie vzhůru  
17:14Monetární středověk, fiskální doba kamenná?
15:30Nový technologický hit: simulace lidského chování?
14:05Evropské technologické firmy s valuací 1,4 bilionu dolarů skončily v zahraničí, upozorňuje studie
12:47Evropská energetika má stále prostor růst. Morgan Stanley zvyšuje doporučení  
12:04Nálada investorů stoupá s rostoucí důvěrou v příměří v Íránu  
11:07Nečekané změny v mezinárodním rezervním systému – vliv zlata a nástup netradičních měn
10:56Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v březnu snížila méně, než se čekalo
9:58Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem, Brent klesl pod 100 dolarů
9:48Komárkův Allwyn dokončil spojení s řeckou OPAP, vstoupil tak na aténskou burzu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Porsche Automobil Holding SE (12/25 Q4, Bef-mkt)
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět