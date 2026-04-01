Patria Finance nabízí nejlepší Dlouhodobý investiční produkt v ČR, potvrdil opět po roce žebříček Finparáda

Patria Finance ze skupiny ČSOB je nejlepším poskytovatelem Dlouhodobého investičního produktu (DIP) v České republice. Patria s DIP, který je zároveň nabízen jako řešení celé skupiny ČSOB, po roce obhájila nejvyšší hodnocení, které lze získat.
DIP je od roku 2024 novou možností, jak investovat na penzi se státní podporou a na premiantovi, společnosti Patria Finance, se shodují odborníci ze společnosti Scott & Rose, provozovateli portálu Finparáda.cz. DIP umožňuje pravidelně investovat například do akcií, ETF nebo podílových fondů a vytvářet si tak vlastní investiční portfolio podle svého investičního horizontu a vztahu k riziku. Podobně jako u doplňkového penzijního spoření mohou účastníci využít daňové zvýhodnění při splnění zákonných podmínek dlouhodobého spoření.
Silné stránky DIP od Patria Finance: nízké poplatky, digitalizace a široká nabídka
Experti se dívali u všech DIP na cenovou výhodnost, digitalizaci, rozsah nabídky produktů, transparentnost nabídky a jednoduchost pro klienty. „Klíčovou předností je kombinace nízkých poplatků a rozsáhlé nabídky investičních nástrojů – od akcií přes fondy ČSOB/KBC až po ETF. Pro program pravidelných investic Patria zpřístupňuje frakční nákup u vybraných 69 ETF. Z pohledu dlouhodobého investora je zásadní nízký průběžný poplatek 0,12 % p.a. a vstupní poplatek 0,4 %; k tomu se přičítá poplatek za směnu ve výši 1,5 %, který Patria transparentně uvádí v ceníku. Silným benefitem je také vysoká úroveň digitalizace. DIP lze sjednat plně online a ve webové aplikaci pohodlně zadávat nákupní/prodejní pokyny i nastavovat dlouhodobé opakované investice. Modernizace webu (redesign v roce 2025) dále posílila uživatelskou přívětivost řešení,“ uvádí žebříček Finparáda na adresu DIPu od Patrie.
Bližší pohled na hodnocení pak ukazuje, že DIP od Patrie získal nejlepší známku ve srovnání s konkurenčními řešeními na trhu za kategorii „Poplatky a náklady“, nejvyšší možný počet 100 bodů ze 100 bodů pak za hned tři kategorie „Investiční možnosti“, „Digitalizace“ a „Férovost a transparentnost“.
Výchozí pojetí Patria DIPu: Co nejširší nabídka, poloviční poplatky. Nebo ještě lépe
Patria Finance je čelním retailovým brokerem s nejširší nabídkou vysokých desítek tisíc investičních možností mezi domácími obchodníky s cennými papíry. Jde tedy zejména o akcie a ETF, dluhopisy, komodity a další aktiva. Výchozím přístupem Patria Finance je, že tuto plnou paletu vyjma aktiv, která vylučuje přímo legislativa DIPu (například deriváty a některá další rizikovější aktiva), umožňuje využít také v DIPu. Klient, který obchoduje v Patrii a má také DIP, má běžné portfolio (běžné investování) a DIP portfolio (zvýhodněné investování na stáří v rámci DIPu).
Dlouhodobé investování v DIPu Patria Finance zvýhodňuje plošně polovičními nákupními poplatky (jinak řečeno totéž 50% slevou) oproti běžnému investování. Tuto výhodu Patria plošně uplatňuje jak u nákupu celých kusů například akcie, ETF nebo dluhopisu, tak u extra produktů typu Pravidelné investice.
Právě Pravidelné investice jsou racionální, nákladově efektivní a klienty vysoce vyhledávanou cestou, jak chytře investovat na stáří s DIP skrze ETF. Patria Finance nabízí pro vybraných 69 ETF program Pravidelné investice s frakčním nákupem, kdy má investor možnost koupit pouze část akcie a skrze pravidelné investice investovat už od 500 Kč měsíčně. Pro velmi širokou skupinu klientů nabízí Patria nadto výhodu nulových nákupních poplatků. Jde zejména o klienty, využívající jak služby Patria Finance tak skupiny ČSOB a mladé. Z pohledu poplatků je na trhu diferenciační, že Patria Finance v rámci DIP neuplatňuje žádné průběžné „management fee“ z objemu zainvestovaných prostředků.
„DIP je skvělou volbou pro ty, kdo chtějí větší kontrolu nad svými financemi a vyšší zhodnocení. Pokud máte deset, dvacet nebo třicet let do začátku penze, peníze by měly být v akciích,“ komentuje Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance, zároveň zodpovědný za vedení investic ve skupině ČSOB.
Výhod DIP je mnohem víc
Vedle nízkých poplatků jsou další výhodou DIP daňové úspory. Každý rok si může klient od základu daně odečíst až 48 000 korun a tím získat peníze navíc. „Ideální je investovat 48 tisíc korun ročně, což je maximální částka pro daňovou úlevu. Nízké poplatky a dlouhodobá efektivita dělají z DIP atraktivní volbu,“ poukazuje Richard Podpiera.
Na DIP může navíc pravidelně přispívat zaměstnavatel, a to až do výše 50 000 korun ročně. Současně tento příspěvek nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění a představuje na straně zaměstnavatele daňově uznatelný náklad.
DIP má za cíl podpořit i finanční gramotnost a pomoci lidem připravit se na budoucnost. „Lidé u nás málo investují. Stát nebude mít dostatek peněz a důchody proto nebudou vysoké. Češi mají stále zbytečně mnoho prostředků na běžných účtech, kde je inflace znehodnocuje. DIP může být cestou, jak tyto peníze zhodnotit,“ přidává Richard Podpiera.
S DIP se tvoří podstatné rezervy na stáří
Statistiky Patria Finance i celého trhu ukazují, že skrze DIP se tvoří skutečně hodnotné a rozhodující objemy zainvestovaných peněz na stáří. Absolutní většina klientů využívá hranice daňové podpory, tedy investuje 4.000 Kč měsíčně a ročně tak investuje na stáří kolem 48.000 Kč, které se dále zhodnocují. Za dva roky platnosti DIPu tak na těchto portfoliích je typicky přes 100 tisíc korun plus případné příspěvky zaměstnavatele, přičemž se průměrné hodnoty po deseti letech například v penzijku pohybují kolem 200 tisíc korun.
„Oproti průměru trhu jsou Dlouhodobé investiční produkty (DIP) v Patrii objemově větší jak z pohledu celkových aktiv na klienta, tak z pohledu procenta zainvestovanosti. Celkové číslo smluv pak pro nás není úplně rozhodující, důležitá je spíše kvalita a hodnota pro klienta, na kterou jsme vsadili namísto vyšších provizí pro distributory. Mám radost, že naši klienti pochopili, jak DIP co nejlépe využít a investují především do ETF často právě skrze Pravidelné investice a také do několika českých akcií,“ uzavírá Richard Podpiera.