Revolut hlásí rekordní zisk před zdaněním. O desítky procent roste počet klientů i předplatného

Britský fintech Revolut se vytasil s působivými hospodářskými výsledky. V loňském roce zaznamenal rekordní zisk před zdaněním, který vzrostl o 57 procent na 1,7 miliardy liber. Tržby vzrostly meziročně o 46 procent na 4,5 miliardy liber, což překonalo odhady analytiků (4,2 mld. GBP). Výsledky přichází v době, kdy se společnost chystá zesílit svou expanzi ve Spojených státech a minulý měsíc získala dlouho očekávanou plnou bankovní licenci ve Velké Británii.
K růstu přispěl především rostoucí počet klientů i rychle rostoucí zájem o prémiové předplatné. Počet retailových zákazníků stoupl o 30 procent na více než 68 milionů a předplatné placených tarifů vyskočilo o 67 procent.
Podle spoluzakladatele a šéfa fintechu Nika Storonského je Revolut nyní „odolný, diverzifikovaný a škálovatelný podnik s pevnými základy“, který je připraven na další fázi expanze.
„Jak se transformujeme do skutečně globální banky, dokazujeme, že náš technologicky řízený provozní model nadále podporuje rychlou expanzi a rekordní ziskovost. Po deseti letech této cesty jsme teprve začali ukazovat, co je možné,“ dodal.
Získání britské bankovní licence umožní Revolutu rozšířit na domácím trhu své služby, jež už nabízí v EU díky regulaci ze strany Bank of Lithuania a Evropské centrální banky.
Nová licence může zároveň zvýšit konkurenci v oblasti depozit, což by podle odhadů Bloomberg Intelligence mohlo dopadnout na část klientů velkých britských bank, jako jsou či NatWest.
Rok 2025 byl pro společnost významný také z pohledu investorů. Někteří investoři získali možnost částečně zpeněžit své podíly při valuaci kolem 45 miliard dolarů. Později firma umožnila prodej akcií i zaměstnancům – tentokrát už při valuaci okolo 75 miliard dolarů. Do programu se zapojilo přes dva tisíce pracovníků ve více než 30 zemích.