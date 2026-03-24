Revolut hlásí rekordní zisk před zdaněním. O desítky procent roste počet klientů i předplatného

24.03.2026 11:09
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Britský fintech Revolut se vytasil s působivými hospodářskými výsledky. V loňském roce zaznamenal rekordní zisk před zdaněním, který vzrostl o 57 procent na 1,7 miliardy liber. Tržby vzrostly meziročně o 46 procent na 4,5 miliardy liber, což překonalo odhady analytiků (4,2 mld. GBP). Výsledky přichází v době, kdy se společnost chystá zesílit svou expanzi ve Spojených státech a minulý měsíc získala dlouho očekávanou plnou bankovní licenci ve Velké Británii.

K růstu přispěl především rostoucí počet klientů i rychle rostoucí zájem o prémiové předplatné. Počet retailových zákazníků stoupl o 30 procent na více než 68 milionů a předplatné placených tarifů vyskočilo o 67 procent.

Podle spoluzakladatele a šéfa fintechu Nika Storonského je Revolut nyní „odolný, diverzifikovaný a škálovatelný podnik s pevnými základy“, který je připraven na další fázi expanze.

„Jak se transformujeme do skutečně globální banky, dokazujeme, že náš technologicky řízený provozní model nadále podporuje rychlou expanzi a rekordní ziskovost. Po deseti letech této cesty jsme teprve začali ukazovat, co je možné,“ dodal.

Získání britské bankovní licence umožní Revolutu rozšířit na domácím trhu své služby, jež už nabízí v EU díky regulaci ze strany Bank of Lithuania a Evropské centrální banky.

Nová licence může zároveň zvýšit konkurenci v oblasti depozit, což by podle odhadů Bloomberg Intelligence mohlo dopadnout na část klientů velkých britských bank, jako jsou Lloyds či NatWest.

Rok 2025 byl pro společnost významný také z pohledu investorů. Někteří investoři získali možnost částečně zpeněžit své podíly při valuaci kolem 45 miliard dolarů. Později firma umožnila prodej akcií i zaměstnancům – tentokrát už při valuaci okolo 75 miliard dolarů. Do programu se zapojilo přes dva tisíce pracovníků ve více než 30 zemích.

 


24.03.2026
17:00J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
16:19PODCAST Traders Talk: Trhem zmítá extrémní strach. Jak se v něm zorientovat a udělat co nejméně škody
16:10Turecko zvažuje kvůli válce využití zlatých rezerv k obraně měny
15:21Deset let nulová inflace…
13:44Energetický šok opět otestuje měnovou politiku Fedu. Klíčová bude jeho délka a intenzita
12:24Anthropic vstupuje do boje o agentní AI. Claude může na dálku ovládat počítač
12:12S&P Global: Růst aktivity v soukromém sektoru v eurozóně v březnu zpomalil
12:11Holešovice zrychlují: ceny bytů rostly o 25 %
11:14Co věřit Trumpovi a jak zareaguje Írán? Trhy stále nevědí, na jakou kartu si vsadit  
11:09Revolut hlásí rekordní zisk před zdaněním. O desítky procent roste počet klientů i předplatného
9:51AI ano, ale ne jako jádro portfolia. Erhard Radatz z Invesca o technologiích, válce v Íránu, energetice i návratu zájmu o Čínu
9:45Důvěra v českou ekonomiku v březnu stoupla u podnikatelů i spotřebitelů
9:36EU a Austrálie se dohodly na odstranění cel, bezpečnostní spolupráci i těžebních projektech
8:57Rozbřesk: Trumpova otočka jako test citlivosti středoevropských měn na ropu
8:51Trhy se uklidňují po prudkých výkyvech, pozornost ale zůstává na Blízkém východě  
6:03Stratégové nadále věří evropským akciím. I přes rizika čekají návrat Stoxx 600 na rekordy  
23.03.2026
21:20Překvapivě zelené pondělí na Wall Street  
17:36Hyperscaleři, jejich mohutné investice a to, co firmy skutečně vydělávají
16:14PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil  
16:10Těžaři pod tlakem: prudký propad zlata tlačí na jejich marže

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
GameStop Corp (01/26 Q4, Aft-mkt)
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
