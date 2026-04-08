Írán, USA a Izrael souhlasí s příměřím, Hormuz se otevře. Ropa prudce klesá, futures vystřelily nahoru

Anihilace Íránu se nekoná. Místo toho se Washington s Teheránem dohodly na okamžitém dvoutýdenním příměří v celém regionu Blízkého východu, včetně Libanonu, na což má navazovat jednání o trvalém urovnání konfliktu. Přesto Teherán varuje, že jde jen o dočasný klid zbraní. Součástí příměří je také otevření Hormuzského průlivu, i když „na základě koordinace s íránskými ozbrojenými silami“. Finanční trhy na zprávu reagují prudkým poklesem cen ropy a výnosů dluhopisů a mohutným skokem futures. Z korporátních zpráv usiluje o spuštění svého skládacího iPhonu už v září.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +5,2 %, FTSE 100 +3,1 % a DAX +5,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +2,4 %, S&P 500 mini +2,6 % a Nasdaq 100 mini +3,3 %.
Írán a Spojené státy i jejich spojenci souhlasili s okamžitým příměřím v celém regionu Blízkého východu, včetně Libanonu, uvedl pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, který dohodu zprostředkovával. Na pátek 10. dubna pozval zúčastněné strany do Islámábádu na jednání o konečné dohodě. Podle zdrojů z Bílého domu i izraelských médií přistoupil na klid zbraní také Izrael.
Íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti oznámila, že přijala návrh na dvoutýdenní příměří, ale zdůraznila, že plánované jednání v Islámábádu "neznamená konec války". "Máme prst na spoušti a jakmile nepřítel udělá sebemenší chybu, bude na ni reagováno plnou silou," uvedla rada. Podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího rovněž Teherán souhlasil s plavbou Hormuzským průlivem pod dohledem íránské armády bezprostředně poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že souhlasil s přerušením úderů na Írán na dva týdny a že je připraven k příměří, pokud Teherán Hormuzský průliv otevře. Íránský ministr Arakčí následně uvedl, že průjezd Hormuzským průlivem bude v příštích dvou týdnech povolen "na základě koordinace s íránskými ozbrojenými silami a s náležitým ohledem na technická omezení". Podle agentury AP není z vyjádření jasné, zda Írán skutečně hodlá umožnit volnou plavbu v této klíčové vodní cestě pro vývoz ropy a zemního plynu z oblasti Perského zálivu.
Ceny ropy prudce klesají a severomořská ropa Brent sestoupila pod 94 USD za barel. Klesají také výnosy státních dluhopisů. Výnos německého 10letého dluhopisu otevřel o 18 bps níže na 2,90 % a výnos amerického 3letého dluhopisu klesl o 8,5 bps na 3,72 %.
Maďarský premiér Orbán v říjnu během telefonátu sdělil Vladimiru Putinovi, že je ochoten udělat maximum pro to, aby tomuto kremelskému vůdci pomohl, včetně pomoci s urovnáním války na Ukrajině pořádáním summitu v Budapešti. Vztah mezi Orbánovou vládou a Moskvou je pod čím dál větším drobnohledem, když se Maďaři chystají na víkendové volby. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že Putinův nejbližší spojenec v Evropské unii by mohl být po 16 letech odvolán.
První skládací telefon od Applu by měl dorazit v září spolu s iPhonem 18 Pro a Pro Max. I když složitost nového displeje a materiálů může omezit počáteční dodávky v prvních několika týdnech, údajně pracuje s plánem uvést zařízení do prodeje přibližně ve stejnou dobu – nebo velmi brzy po nových modelech iPhonu 18. Vydání je tak naplánováno za šest měsíců, přičemž výroba se ještě nerozběhla, což znamená, že načasování není konečné.