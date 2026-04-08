Írán, USA a Izrael souhlasí s příměřím, Hormuz se otevře. Ropa prudce klesá, futures vystřelily nahoru

08.04.2026 8:47
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Anihilace Íránu se nekoná. Místo toho se Washington s Teheránem dohodly na okamžitém dvoutýdenním příměří v celém regionu Blízkého východu, včetně Libanonu, na což má navazovat jednání o trvalém urovnání konfliktu. Přesto Teherán varuje, že jde jen o dočasný klid zbraní. Součástí příměří je také otevření Hormuzského průlivu, i když „na základě koordinace s íránskými ozbrojenými silami“. Finanční trhy na zprávu reagují prudkým poklesem cen ropy a výnosů dluhopisů a mohutným skokem futures. Z korporátních zpráv Apple usiluje o spuštění svého skládacího iPhonu už v září.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +5,2 %, FTSE 100 +3,1 % a DAX +5,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +2,4 %, S&P 500 mini +2,6 % a Nasdaq 100 mini +3,3 %.

Írán a Spojené státy i jejich spojenci souhlasili s okamžitým příměřím v celém regionu Blízkého východu, včetně Libanonu, uvedl pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, který dohodu zprostředkovával. Na pátek 10. dubna pozval zúčastněné strany do Islámábádu na jednání o konečné dohodě. Podle zdrojů z Bílého domu i izraelských médií přistoupil na klid zbraní také Izrael.

Íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti oznámila, že přijala návrh na dvoutýdenní příměří, ale zdůraznila, že plánované jednání v Islámábádu "neznamená konec války". "Máme prst na spoušti a jakmile nepřítel udělá sebemenší chybu, bude na ni reagováno plnou silou," uvedla rada. Podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího rovněž Teherán souhlasil s plavbou Hormuzským průlivem pod dohledem íránské armády bezprostředně poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že souhlasil s přerušením úderů na Írán na dva týdny a že je připraven k příměří, pokud Teherán Hormuzský průliv otevře. Íránský ministr Arakčí následně uvedl, že průjezd Hormuzským průlivem bude v příštích dvou týdnech povolen "na základě koordinace s íránskými ozbrojenými silami a s náležitým ohledem na technická omezení". Podle agentury AP není z vyjádření jasné, zda Írán skutečně hodlá umožnit volnou plavbu v této klíčové vodní cestě pro vývoz ropy a zemního plynu z oblasti Perského zálivu.

Ceny ropy prudce klesají a severomořská ropa Brent sestoupila pod 94 USD za barel. Klesají také výnosy státních dluhopisů. Výnos německého 10letého dluhopisu otevřel o 18 bps níže na 2,90 % a výnos amerického 3letého dluhopisu klesl o 8,5 bps na 3,72 %.

Maďarský premiér Orbán v říjnu během telefonátu sdělil Vladimiru Putinovi, že je ochoten udělat maximum pro to, aby tomuto kremelskému vůdci pomohl, včetně pomoci s urovnáním války na Ukrajině pořádáním summitu v Budapešti. Vztah mezi Orbánovou vládou a Moskvou je pod čím dál větším drobnohledem, když se Maďaři chystají na víkendové volby. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že Putinův nejbližší spojenec v Evropské unii by mohl být po 16 letech odvolán.

První skládací telefon od Applu by měl dorazit v září spolu s iPhonem 18 Pro a Pro Max. I když složitost nového displeje a materiálů může omezit počáteční dodávky v prvních několika týdnech, Apple údajně pracuje s plánem uvést zařízení do prodeje přibližně ve stejnou dobu – nebo velmi brzy po nových modelech iPhonu 18. Vydání je tak naplánováno za šest měsíců, přičemž výroba se ještě nerozběhla, což znamená, že načasování není konečné.

 

Wall Street čeká silná výsledková sezóna, trhy ale sledují válku a ropu
07.04.2026 14:50
Wall Street čeká silná výsledková sezóna, trhy ale sledují válku a ropu
Blíží se výsledková sezóna, se kterou jsou spojena vysoká očekávání. O...
Akcie se dopoledne vydávají vzhůru bez ohledu na další Trumpovo ultimátum
07.04.2026 11:40
Akcie se dopoledne vydávají vzhůru bez ohledu na další Trumpovo ultimátum
Po nevýrazném úvodu dnešního obchodování na hlavních trzích sledujeme ...
PODCAST Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst
07.04.2026 15:44
PODCAST Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst
Týden začíná na finančních trzích nevýrazně při smíšeném obchodování a...


Aktuální komentáře
08.04.2026
11:36Nejhorší je za námi a akcie rychle mažou válečné ztráty. Najdou i nový motor růstu?  
11:31Příměří s Íránem zanechává pět hlavních nezodpovězených otázek
11:15UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL XS2764457078
10:03JPMorgan: Akcie zřejmě našly dno, příměří s Íránem oživuje chuť riskovat  
9:10Příměří přineslo úlevu na ropě. Brent je pod 94 dolary
8:59ČEZ, a.s.: Konsolidovaná zpráva o platbách orgánům správy členského státu EU nebo třetí země za rok 2025
8:57Rozbřesk: Další íránské TACO potvrdilo silnou vazbu forexu na ropu
8:47Írán, USA a Izrael souhlasí s příměřím, Hormuz se otevře. Ropa prudce klesá, futures vystřelily nahoru  
6:04Stabilizující se trh práce a ropná normalizace od poloviny dubna?
07.04.2026
17:46Jak by to mohlo letos a příští rok vypadat s americkou a evropskou ekonomikou?
15:44PODCAST Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst  
14:50Wall Street čeká silná výsledková sezóna, trhy ale sledují válku a ropu
14:21Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 1. čtvrtletí 2026
14:20Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 1. čtvrtletí 2026
14:20Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 1. čtvrtletí 2026
12:21OpenAI, Google a Anthropic se spojují proti čínským kopiím svých AI modelů
11:40Akcie se dopoledne vydávají vzhůru bez ohledu na další Trumpovo ultimátum  
11:37Samsung rozdrtil odhady. Provozní zisk za první čtvrtletí je vyšší než za celý loňský rok
10:34Jeden z nových akciových normálů
10:25Pershing Square chce koupit Universal Music se štědrou prémii. Může ale narazit na odpor Bollorého

Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět