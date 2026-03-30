Sázky na vyšší sazby ustupují, což svědčí akciím i dluhopisům

Vstup hlavních trhů do nového týdne sice nebyl jednoznačně pozitivní, ale postupem času vidíme vedle růstu cen dluhopisů také stoupající ceny akcií v Evropě. Slušných 0,8 procenta si připisuje index FTSE 100, AEX je v plusu o půl procenta, CAC40 přidává 0,3 procenta a DAX je v zeleném aspoň o 0,1 procenta. Americké futures zatím naznačují zhruba půlprocentní nárůst v úvodu obchodování.
Za solidním vývojem ale nestojí nějaké pozitivní zprávy, které by otočily sentiment. Klíčovým tématem zůstává Írán, přičemž nadále netušíme, kdy tento konflikt skončí. Co se však postupně mění, je pohled na důsledky. Charakter šoku je stagflační a dosud se trhy zaměřovaly především na inflační dopady, což tlačilo nahoru výnosy dluhopisů a očekávání růstu úrokových sazeb.
S přibývajícími známkami důsledků drahých energií se však ke slovu dostávají obavy z negativního dopadu na reálnou ekonomiku. Tím pádem ustupují i sázky na vyšší sazby Fedu. Když to dáme dohromady, tak v podstatě akciím i dluhopisům pomáhá to, že se investoři víc bojí o kondici globální ekonomiky. To úplně nepůsobí jako udržitelný zdroj růstu.
Ropa ze svých úrovní neslevila a dopoledne se obchoduje u 115 dolarů. Eurodolar klesá pod 1,1500 a zlato se vytáhlo o něco výš, když se nachází u 4530 USD. Koruně zůstávají její ztráty z minulého týdne, když se vůči euru obchoduje na 24,54. Dnes jsou na programu národní data o inflaci z některých zemí eurozóny a později vystoupí dva klíčoví bankéři z Fedu - Powell a Williams.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:27 SEČ:
|CZK/EUR
|24.5346
|0.1703
|24.5585
|24.5106
|CZK/USD
|21.3500
|0.2625
|21.3625
|21.2840
|HUF/EUR
|389.7495
|0.1117
|390.4806
|387.4253
|PLN/EUR
|4.2847
|0.0127
|4.2878
|4.2764
|CNY/EUR
|7.9419
|-0.1064
|7.9666
|7.9384
|JPY/EUR
|183.4530
|-0.5750
|184.5167
|183.4172
|JPY/USD
|159.6435
|-0.4251
|160.4630
|159.5730
|GBP/EUR
|0.8682
|0.1599
|0.8688
|0.8672
|CHF/EUR
|0.9194
|0.0364
|0.9204
|0.9187
|NOK/EUR
|11.2660
|0.4364
|11.2696
|11.1975
|SEK/EUR
|10.9225
|0.1738
|10.9343
|10.8774
| USD/EUR
|1.1492
|-0.0919
|1.1522
|1.1486
|AUD/USD
|1.4594
|0.1750
|1.4613
|1.4546
|CAD/USD
|1.3914
|0.1393
|1.3919
|1.3886