Sázky na vyšší sazby ustupují, což svědčí akciím i dluhopisům

30.03.2026 11:28
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Vstup hlavních trhů do nového týdne sice nebyl jednoznačně pozitivní, ale postupem času vidíme vedle růstu cen dluhopisů také stoupající ceny akcií v Evropě. Slušných 0,8 procenta si připisuje index FTSE 100, AEX je v plusu o půl procenta, CAC40 přidává 0,3 procenta a DAX je v zeleném aspoň o 0,1 procenta. Americké futures zatím naznačují zhruba půlprocentní nárůst v úvodu obchodování.

Za solidním vývojem ale nestojí nějaké pozitivní zprávy, které by otočily sentiment. Klíčovým tématem zůstává Írán, přičemž nadále netušíme, kdy tento konflikt skončí. Co se však postupně mění, je pohled na důsledky. Charakter šoku je stagflační a dosud se trhy zaměřovaly především na inflační dopady, což tlačilo nahoru výnosy dluhopisů a očekávání růstu úrokových sazeb.

S přibývajícími známkami důsledků drahých energií se však ke slovu dostávají obavy z negativního dopadu na reálnou ekonomiku. Tím pádem ustupují i sázky na vyšší sazby Fedu. Když to dáme dohromady, tak v podstatě akciím i dluhopisům pomáhá to, že se investoři víc bojí o kondici globální ekonomiky. To úplně nepůsobí jako udržitelný zdroj růstu.

Ropa ze svých úrovní neslevila a dopoledne se obchoduje u 115 dolarů. Eurodolar klesá pod 1,1500 a zlato se vytáhlo o něco výš, když se nachází u 4530 USD. Koruně zůstávají její ztráty z minulého týdne, když se vůči euru obchoduje na 24,54. Dnes jsou na programu národní data o inflaci z některých zemí eurozóny a později vystoupí dva klíčoví bankéři z Fedu - Powell a Williams.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:27 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5346 0.1703 24.5585 24.5106
CZK/USD 21.3500 0.2625 21.3625 21.2840
HUF/EUR 389.7495 0.1117 390.4806 387.4253
PLN/EUR 4.2847 0.0127 4.2878 4.2764
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9419 -0.1064 7.9666 7.9384
JPY/EUR 183.4530 -0.5750 184.5167 183.4172
JPY/USD 159.6435 -0.4251 160.4630 159.5730
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8682 0.1599 0.8688 0.8672
CHF/EUR 0.9194 0.0364 0.9204 0.9187
NOK/EUR 11.2660 0.4364 11.2696 11.1975
SEK/EUR 10.9225 0.1738 10.9343 10.8774
USD/EUR 1.1492 -0.0919 1.1522 1.1486
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4594 0.1750 1.4613 1.4546
CAD/USD 1.3914 0.1393 1.3919 1.3886
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

