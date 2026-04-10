USA a Írán čekají o víkendu mírová jednání, Putin vyhlašuje velikonoční příměří a odpoledne vyjde americká inflace

Donald Trump opět střídá smířlivá slova vůči Íránu s výhrůžkami, Rusko vyhlašuje krátké velikonoční příměří na Ukrajině a investoři čekají na klíčová inflační data z USA. Do toho roste nervozita kolem kybernetických rizik spojených s umělou inteligencí, problémy s refinancováním dluhu v softwarovém sektoru i zájem o predikční trhy, které přitahují miliardové objemy sázek.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,5 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,1 %, S&P 500 mini -0,1 % a Nasdaq 100 mini -0,1 %.
Donald Trump vyjádřil optimismus ohledně dohody s Íránem s blížícími se mírovými jednáními, které jsou naplánovány na tento víkend v Pákistánu, ale později pohrozil Teheránu kvůli účtování poplatků v Hormuzském průlivu. Také obvinil Írán, že „špatně“ zajišťuje tok dodávek energie. Izrael mezitím bude příští týden jednat s Libanonem, ale premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že útoky na cíle Hizballáhu budou pokračovat.
Ruský prezident Vladimir Putin u příležitosti pravoslavných Velikonoc vyhlásil příměří s Ukrajinou od soboty do neděle od 16:00. Kreml předpokládá, že Kyjev bude příměří dodržovat.
Spotřebitelské výdaje v USA očištěné o inflaci vzrostly v únoru o 0,1 % po stagnaci v lednu. Dnes budou zveřejněna data s březnovou zprávou o indexu spotřebitelských cen. Ekonomové očekávají nárůst indexu spotřebitelských cen o 0,9 % (nejprudší měsíční nárůst od roku 2022) poté, co válka zvýšila ceny benzinu o více než 1 dolar za galon.
Vedoucí představitelé Wall Street byli svoláni na naléhavou schůzku s předsedou Fedu Jeromem Powellem a ministrem financí Scottem Bessentem kvůli obavám, že nejnovější model umělé inteligence od společnosti Anthropic by mohl nastolit éru většího kybernetického rizika. Společnost v úterý omezila vydání modelu Mythos jen na několik firem a varovala, že by mohl být zneužit na kybernetické útoky.
V softwarovém sektoru se rýsuje zeď splatnosti dluhů, která přesahuje 330 miliard dolarů, právě v době, kdy umělá inteligence hrozí jeho narušením. Společnosti, které se snaží refinancovat, čelí mnoha překážkám – od obav z devalvace nebo nahrazení jejich produktů umělou inteligencí až po riziko vyšších nákladů na půjčky způsobených válkou na Blízkém východě. A Carlyle Group omezila výběry u svého taktického private credit fondu na 7 miliard dolarů poté, co se z něj investoři v prvním čtvrtletí pokusili vybrat zhruba 16 %.
Spoluzakladatel Dolce & Gabbana Stefano Gabbana rezignoval na funkci předsedy a zvažuje možnosti pro svůj podíl ve společnosti.
Na predikčních trzích (platformách, kde lidé sázejí proti sobě na výsledky reálných událostí) sázejí obchodníci na šance, že Zemi před rokem 2030 zasáhne velký meteorit, zda bude Trump potřetí odvolán z funkce nebo kdo bude dalším hercem, který bude hrát Jamese Bonda. Vzhledem k tomu, že poptávka po možnosti sázet na téměř cokoli prudce roste, predikční trhy zpracovávají každý týden objem obchodů v řádu miliard dolarů. Tradiční hráči si toho všímají: do hry se zapojuje řada finančních gigantů a sázkových kanceláří.