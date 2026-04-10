Po válce na Blízkém východě může ceny potravin zvýšit i jev super El Niňo

Po dopadech války na Blízkém východě a globálních problémech s hnojivy by mohl k růstu cen potravin přispět i neobvykle silný jev El Niňo ke konci letošního roku. Předpoklad, že se jev nazývaný super El Niňo skutečně objeví, zhoršuje vyhlídky na sklizeň kakaových bobů, stolních olejů, rýže nebo cukru. Dnes to napsal server americké televize CNBC.
Podle klimatologů je stále pravděpodobnější, že se jev El Niňo přispívající k oteplování planety zformuje v silnější formě v nadcházejících měsících. Američtí meteorologové vidí asi třetinovou pravděpodobnost, že se nepříznivé podmínky objeví v období od října do prosince.
Evropské modely naznačují ještě vyšší pravděpodobnost vzniku super El Niňo. Tento jev je charakterizován výrazným oteplením povrchu moře ve východním Tichomoří, což může zásadně ovlivnit počasí po celém světě.
"Některé komodity jsou vůči tomuto jevu obzvlášť citlivé,“ upozornil Chris Jaccarini z britské neziskové organizace Energy and Climate Intelligence Unit. "El Niňo obvykle tlačí nahoru ceny kakaa, potravinářských olejů, rýže a cukru. Existují i širší rizika pro produkty spojené s tropy, jako jsou banány, čaj, káva, čokoláda nebo maso zvířat krmených sójou," dodal.
"Vyšší ceny hnojiv nemusejí být letos tím hlavním rizikem. Rok 2026 by mohl přinést jev super El Niňo a v takovém případě mohou být sucho a omezené zásoby vody pro zemědělství nebezpečnější než nedostatek dusíku," upozornil hlavní ekonom švýcarské banky Paul Donovan.
"Tentokrát mám mnohem větší obavy kvůli válce v Íránu, a to kvůli dopadům na dusík, výrobu a dostupnost hnojiv. Když se spojí dva takové negativní faktory – válka a silné El Niňo –, může to být opravdu těžké období," uvedl manažer Dawid Heyl ze společnosti Ninety One, kde se věnuje globální strategii pro přírodní zdroje.
Válka v Íránu způsobila prudký růst cen ropy, plynu a hnojiv. Přibližně třetina světového námořního obchodu s hnojivy prochází Hormuzským průlivem, kde se po leteckých útocích amerických a izraelských vojsk lodní doprava prakticky zastavila. To zvyšuje tlak na zemědělce, zejména v době, kdy ve Spojených státech začíná hlavní sezona výsadby.
Světový potravinový program OSN (WFP) varuje, že počet lidí trpících akutním hladem by mohl vzrůst o dalších 45 milionů, pokud válka v Íránu potrvá delší dobu a ceny ropy zůstanou vysoké. Už teď je ve světě zhruba 318 milionů lidí, kteří trpí potravinovou nejistotou.
Podle Jaccariniho spočívá řešení narůstajících obav o potravinovou bezpečnost v pochopení, že rizika pro globální potravinový systém v dohledné době nezmizí. "S ohledem na napjaté tradiční geopolitické vazby je mezinárodní spolupráce důležitější než kdy jindy. Zmírnění kolísavosti cen potravin závisí na tom, že dosáhneme společně nulových emisí,“ uvedl.