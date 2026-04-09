Čísla ze ekonomiky zastíněna vývojem na blízkém východě

Zatímco vývoj na Blízkém východě i nadále dominoval novinovým titulkům, účastníci trhu se dnes také soustředili na nabitý ekonomický kalendář. Vrcholem byl únorový index osobních spotřebních výdajů (PCE). Index, všeobecně považovaný za preferovaný ukazatel inflace Federálního rezervního systému, vzrostl meziměsíčně o 0,4 %, což je v souladu s konsenzuálním odhadem a údaji z předchozího měsíce. Meziročně index vzrostl o 3 %, což je rovněž v souladu s konsenzuálním odhadem a méně než lednový nárůst o 3,1 %. Meziroční ukazatel však zůstal výrazně nad cílem Fedu ve výši 2 %. Důležité je, že data nezahrnují dopad prudce rostoucích cen ropy v důsledku války s Íránem, což naznačuje, že inflace v USA byla již před konfliktem velmi vysoká. Údaje s větší vypovídající hodnotou o inflaci budou k dispozici zítra v podobě březnového indexu spotřebitelských cen (CPI). Data budou totiž zahrnovat jakýkoli dopad války a mohla by být prvním ukazatelem toho, jak závažný by mohl být ropný šok.
Z dnešních dat taktéž vyplývá, že osobní příjmy amerických spotřebitelů v únoru meziměsíčně klesly o 0,1 %. Úřad pro ekonomické analýzy samostatně uvedl, že reálný HDP USA ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostl ročním tempem 0,5 %, což je revidovaný údaj oproti dřívějšímu odhadu 0,7 % a počátečnímu odhadu 1,4 %. Počet Američanů, kteří v uplynulém týdnu podali počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, se zvýšil na 219 tisíc, což je více než očekávaných 209 tisíc. Počet pokračujících žádostí klesl na 1,794 milionu, což je nejnižší úroveň od května 2024.
Co se týče konfliktu na Blízkém východě, Wall Street ve středu zaznamenala hvězdnou seanci, kdy Dowův index zaznamenal svůj nejlepší den za rok poté, co Washington a Teherán signalizovaly, že se dohodly na dvoutýdenním ukončení nepřátelských akcí. Zahrnutí Libanonu do příměří však zůstalo sporným bodem, přičemž Írán tvrdí, že kvůli pokračujícím izraelským útokům na zemi dochází k porušování příměří. „Vzhledem k opakovaným žádostem Libanonu o zahájení přímých jednání s Izraelem jsem včera na zasedání vlády nařídil, aby byla přímá jednání s Libanonem zahájena co nejdříve. Jednání se zaměří na odzbrojení Hizballáhu a navázání mírových vztahů mezi Izraelem a Libanonem. Izrael oceňuje dnešní výzvu libanonského premiéra k demilitarizaci Bejrútu,“ řekl Netanjahu. Pozornost se nyní upře na íránské vyjednavače, kteří dnes večer dorazí do Islámábádu na rozhovory s USA, které jsou předběžně naplánovány na sobotní ráno. Hlavní program zůstává nejasný a Teherán do značné míry popřel požadavky Washingtonu, aby ukončil své aktivity v oblasti obohacování uranu a předal veškerý svůj uran. Nejistotu ohledně příměří dále zvýšil Trump ve středu večer, když prohlásil, že americké vojenské síly zůstanou v okolí Íránu, dokud nebude dosaženo „skutečné dohody“, a zopakoval své výzvy Íránu k ukončení jaderných aktivit a znovuotevření Hormuzského průlivu. Zatímco USA a Írán zpočátku signalizovaly otevřenost dvoutýdennímu příměří, Teherán ve středu obvinil USA a Izrael z porušení několika ustanovení desetibodového mírového návrhu. Klíčovým mezi porušeními byly pokračující izraelské útoky na Libanon, které podle Íránu byly součástí dohody o příměří. Bílý dům však signalizoval, že Libanon není součástí dohody, zatímco Izrael uvedl, že bude pokračovat v útocích na síly Hizballáhu v Libanonu. Íránští představitelé uvedli, že by bylo „nerozumné“ pokračovat v mírových rozhovorech s USA bez zahrnutí Libanonu do dohody. Zprávy v médiích také ukázaly, že Írán v reakci na izraelské útoky uzavřel Hormuzský průliv, poté co dříve signalizoval, že během dvoutýdenního příměří umožní bezpečný průchod kanálem.
Akciové tituly na Wall Street dnes opatrně pokračovaly ve včera nastoleném pozitivním sentimentu, který ale jak vidno stojí na velmi vratkých základech. Dnes se ale investoři těšili ze zisků na všech hlavních indexech. Konkrétně S&P 500 +0,6 %, DJIA +0,6 %, Nasdaq Composite +0,8 %.