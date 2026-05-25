Trhy dnes v úvodu zamíří vzhůru. Ropa zlevňuje a Nikkei nad 65 tisíci body

25.05.2026 8:47
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropské akcie vstupují do nového týdne s pozitivním nastavením a mají nakročeno k dalšímu růstu. Futures naznačují solidní otevření hlavních indexů (DAX kolem +1 %, CAC zhruba +0,9 %, EuroStoxx +1 %), přičemž momentum zůstává podpořeno závěrem minulého týdne, kdy většina trhů v regionu rostla. Futures pro americké indexy se pohybují od +0,7 % u DJIA po 1,4 % u Nasdaq.

Hlavním hybatelem sentimentu jsou geopolitické zprávy z Blízkého východu. Naděje na pokrok v jednáních mezi USA a Íránem vedla k prudkému poklesu cen ropy (o cca 5 %), což investorům ulevilo od inflačních obav a posílilo riziková aktiva. Současně se objevují signály, že by se mohl postupně obnovit provoz v Hormuzském průlivu – klíčové tepně globální energetiky.

Pozitivní sentiment přichází i z Asie, kde japonský index Nikkei 225 poprvé v historii překonal hranici 65 000 bodů díky kombinaci levnější ropy a optimismu ohledně diplomatického řešení konfliktu.

Ceny ropy v úvodu týdne prudce klesají. Ztrácejí kolem šesti procent a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Írán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy.

Německá rozvážková služba Delivery Hero obdržela nabídku na převzetí od americké společnosti Uber, která poskytuje alternativní taxislužbu a rovněž nabízí rozvážkovou službu. Uber je nyní největším akcionářem Delivery Hero s téměř pětinovým podílem a za jednu akcii nabídl 33 eur (přes 800 Kč). To je o téměř 1,8 procenta méně, než kolik činila páteční závěrečná cena akcií.

Při případném prodeji pardubického výrobce výbušnin Explosia by hrála roli jenom cena. Nyní je na prodej této společnosti vhodná doba, neboť až skončí válka, její cena zase půjde dolů, Zatím jde však o obchodní úvahu bez konkrétních obrysů. V Partii na CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). O možném prodeji této firmy hovořil v týdnu premiér Andrej Babiš (ANO). Také podle něj by byla jediným kritériem jenom cena. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) chce také do deseti let zrušit tzv. transformované penzijní fondy. Do těchto fondů už od konce roku 2012 vstupovat nelze.

 

