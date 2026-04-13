Blokáda Hormuzského průlivu zvyšuje nervozitu investorů - ropa roste, akcie klesají

13.04.2026 8:48
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Akcie české zbrojovky Colt CZ míří na burzu v Amsterodamu a Maďarsko zažilo historický politický zlom. Do toho Donald Trump hrozí úplnou blokádou Hormuzského průlivu, což žene ceny ropy prudce vzhůru a posílá akcie i dluhopisy do červených čísel.

Kmenové akcie české zbrojovky Colt CZ přijala k obchodování nizozemská burza Euronext Amsterdam. Na jejím regulovaném trhu by se s nimi mělo obchodovat od 15. dubna. S akciemi Colt CZ se už obchoduje na pražské burze, mezi ní a amsterodamskou burzou budou akcie podle firmy plně zastupitelné.

ČEZ poskytl protiakreditiv ve výši 60,8 milionu GBP související se smlouvou na malý modulární reaktor Rolls-Royce, což představuje podmíněný závazek s platností na 2 roky a možným postupným prodloužením do roku 2033.

Šestnáctiletá vláda Viktora Orbána skončila rekordním drtivým vítězstvím opoziční strany Tisza. Peter Magyar, příští maďarský premiér, nastínil rozsáhlé změny, které mají redefinovat politické vazby Maďarska, včetně výzvy k rezignaci úřadujícího prezidenta, nejvyšších soudců a hlavních prokurátorů. Tisza by získala podle úřadu 138 z 199 mandátů, což by jí stačilo na ústavní většinu. Druhý Fidesz by měl získat podle propočtů 55 mandátů. Volební účast tak dosáhla bezmála 80 procent, což je nejvyšší údaj od obnovení pluralitního politického systému.

Donald Trump slíbil, že zahájí úplnou námořní blokádu Hormuzského průlivu a pohrozil odvetnými opatřeními, pokud se Írán postaví proti. Po víkendových mírových jednáních v Pákistánu, která selhala, také uvedl, že mu nezáleží na tom, zda se Írán vrátí k rozhovorům, či nikoli. "Blokáda bude nestranně vymáhána proti lodím všech národností, které plují z a do íránských přístavů či k (íránskému) pobřeží včetně všech íránských přístavů v Arabském zálivu a Ómánském zálivu," uvedlo velitelství. Americké síly nebudou bránit plavbě přes Hormuzský průliv lodím, které nemíří do Íránu, dodalo velitelství Centcom, podle kterého budou námořní dopravci podrobně informováni.

Ropa prudce roste a akcie a dluhopisy klesají, když po Trumpem nařízené blokádě opadl krátký záchvat optimismu na trhu. Cena ropy Brent roste o 7 % na 101,8 USD za barel. Futures na evropské akciové indexy jsou v červeném: Euro Stoxx 50 -1,3 %, FTSE 100 -0,5 % a DAX -1,5 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,5 %, S&P 500 mini -0,6 % a Nasdaq 100 mini -0,7 %.

 

