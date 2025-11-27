Gundlach: Za čtyřicet let investování jsem se vcelku dvanáct let mýlil, na neveřejných trzích rostou tenze

Jeffrey Gundlach, který stojí v čele investiční společnosti DoubleLine Capital, na Bloombergu hovořil o svém pohledu na současné trhy a dění v ekonomice. Na úvod pak řekl, že je investorem už asi 40 let, v 70 % případů odhadl vývoj správně, ve 30 % případů se mýlil. „To znamená, že celkově jsem se mýlil 12 let.“
Podle Gundlacha platí, že kritickou hranicí jsou tři neúspěšné roky za sebou. Tedy tři roky, kdy si něčí investiční fond vede hůře než trh. Pokud tuto hranici někdo překročí, jako investor končí. Jeho příklad ale také ukazuje, že ani zdaleka není třeba mít celkově 100% úspěšnost. K současnému dění pak řekl, že obavy v něm vyvolává vývoj vládního zadlužování a to, jak budou nové vládní dluhopisy financovány. Donald Trump navíc opakuje, že by sazby rád viděl výrazně níž, ale inflace se stále drží znatelně nad cílem centrální banky.
Investor uvedl, že Fed sice snižuje sazby, ale výnosy dlouhodobějších vládních dluhopisů na rozdíl od historie nejdou dolů. Naopak rostou, a to se podle experta v minulosti v podobných obdobích nikdy nestalo. Atypické je i chování kurzu dolaru, tudíž se zdá, že se změnil vzorec vzájemného chování sazeb, dluhopisů a měnových trhů. K tomu expert dodal, že rizikové spready na korporátních dluhopisech leží poměrně nízko. Vyšší je ale podle něj celková kvalita těchto cenných papírů.
Gundlach si myslí, že dříve byl „dluhopisový odpad“ obchodovaný více na veřejných trzích, v posledních letech ale podle něj došlo ke změně a půjčky s nízkou kvalitou se znatelně přesunuly na neveřejné trhy. K tomu přidal příběh Harvard University, kterou podle něj v době studentských protestů přestali finančně podporovat někteří dárci. A došlo k tomu, že univerzita nemohla vyplácet platy a neměla hotovost na provoz i přesto, že má obrovská investiční aktiva. Dokonce se tak snažila získat několik miliard dolarů půjčky, aby pokryla svůj nedostatek likvidity.
Na jednom z nedávných setkání se zástupci firem pohybujících se v prostředí privátního kapitálu Gundlach podle svých slova jasně cítil skepsi. Ta přitom podle něj není vůbec patrná u investorů pohybujících se na trhu s korporátními dluhopisy s nízkým ratingem. Pokud řeknou něco negativního, pak maximálně to, že rizikové spready tu již nemají kam klesnout. Jejich protějšky pohybující se na neveřejných trzích ale hovoří o tenzích a jejich pohled na další vývoj je znatelně skeptičtější.
Podle experta bylo argumentem pro investice do společností zaměřujících se na poskytování neobchodovaného kapitálu to, že nabízí zajímavý poměr návratnosti a volatility. Jenže podle Gundlacha je u nich volatilita nízká jen proto, že se neobchodují a jejich hodnota není měřena tržními cenami. Podle experta je tak například zavádějící porovnávat návratnost některých private equity fondů s tím, jak si vede akciový trh. Celkově se pak Gundlach podle svých slov dívá na neobchodovaná aktiva a trhy kvůli jejich nízké transparentnosti s velkou obezřetností a je možné, „že další krize přijde právě odsud.“
Zdroj: Bloomberg