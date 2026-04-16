Rozbřesk: Uhlík na hranicích EU přestává být teorie. CBAM má první cenu

16.04.2026 8:57
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Uhlík na hranicích Evropské unie přestal být abstraktním pojmem. Zhruba před týdnem Evropská komise poprvé stanovila cenu CBAM certifikátu a proměnila uhlíkové vyrovnání v konkrétní náklad pro dovozce. Cena se vztahuje na dovozy do EU pro první čtvrtletí roku 2026 a i když bude zaplacena až v roce 2027, její význam je okamžitý: Evropa tím dává jasně najevo, že dovážet emise bez ceny už dál nepůjde.

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) je klíčovým nástrojem klimatické politiky EU zaměřeným na omezení uhlíkového úniku. Výrobci ze zemí mimo EU musí při dovozu na evropský trh nakupovat CBAM certifikáty odpovídající emisím obsaženým ve výrobcích. Cena certifikátu se odvíjí od emisních povolenek v systému ETS a pro první čtvrtletí roku 2026 byla stanovena na 75,36 EUR za tunu CO2. V roce 2026 budou ceny určovány kvartálně, od roku 2027 pak na týdenní bázi. Smyslem CBAM je vyrovnat konkurenční podmínky mezi evropskými výrobci a dovozci. Mechanismus se nyní vztahuje na železo a ocel, cement, hliník, hnojiva, elektřinu a vodík, přičemž Evropská komise má do roku 2030 posoudit jeho rozšíření na další sektory.

Bezprostředním efektem CBAM bude zvýšení nákladů dovozců, které se s vysokou pravděpodobností alespoň zčásti promítnou do cen. To znamená zdražení vstupů napříč evropským průmyslem. Nejcitelnější dopad lze očekávat v automobilovém sektoru, kde ocel, železo a hliník tvoří páteř výrobního procesu. Podobně ohrožené je strojírenství a stavebnictví – zejména přes vazbu na ocel a cement – a v neposlední řadě také potravinářství, kde hnojiva hrají klíčovou roli. Nicméně je potřeba mít na paměti, že zdražení importovaných produktů způsobí relativní snížení cen domácích produktů. Tento trend se bude s časem zesilovat. V důsledku redukce volných emisních povolenek (které zcela zmizí v roce 2034 podle balíčku Fit for 55) a růstu cen emisních povolenek budou růst i ceny CBAM certifikátu. S růstem obnovitelných zdrojů v energetickém mixu Evropy a používáním čistých technologií budou však domácím výrobcům náklady spojené s ETS naopak klesat. V ideálním světě by tak evropští výrobci neplatili za emisní náklady prakticky nic (v případě používání pouze čistých technologií) zatímco mimo-unijní výrobci by museli platit plné náklady.

CBAM má sice potenciál podporovat dekarbonizaci i domácí poptávku, nicméně zůstává nedokonalý. CBAM pokrývá základní materiály, nikoliv hotové výrobky. Čínské automobily dovezené do EU vyrobené z čínské oceli tak CBAMu nepodléhají. Rovněž mohou mimo-unijní výrobci svou „čistší“ ocel vyvážet do EU a tu „špinavější“ do ostatních zemí. Díky tomu by tak tito producenti snížili své náklady na CBAM, avšak ke snížení produkovaných emisí by nijak podstatně nedošlo.

CBAM je jasným signálem, že Evropa bere cenu uhlíku vážně. Jeho skutečný dopad na emise i konkurenceschopnost však ukáže až praktická aplikace a další rozšíření mechanismu.

TRHY

Koruna

České koruně vyhovuje prostředí slabšího dolaru a bez větších obtíží se usadila na dostřel hranice 24,30 EUR/CZK. Lehkým povzbuzením byl i holubičí komentář šéfky ECB Ch. Lagarde, což snižuje šance, že centrální banka zvýší úrokové sazby již na dubnovém zasedání. Domácí kalendář je do konce týdne prázdný, a tak se pozornost korunového trhu bude soustředit nadále zejména na vývoj konfliktu na Blízkém východě.

Eurodolar

Dolar osciluje v blízkosti 1,18 EUR/USD a začíná vyhodnocovat, jak pravděpodobné může být dosažení trvalejšího příměří v nejbližších týdnech. Očekávání trhů ať už se jedná o ropu, akcie nebo eurodolar jsou relativně hodně optimistická a eurodolar bez dalších pozitivních náznaků ze Zálivu asi nebude chtít stoupat výše. Ekonomická data budou na měnovém páru i nadále hrát sekundární roli.

 

    CBAM
    16.04.2026 10:44

    sociální inženýrství nikdy nefungovalo, jen další stupido levičácké opatření, kdy si někteří myslí, že mohou ohnout pravidla fyziky nebo obchodu (na chvíli ano, ale ty následky)
    Mike -Green D. is killing Europe
      Re: CBAM
      16.04.2026 10:56

      EU se zavázala k omezování emisí CO2 někdy kolem roku 2001-2003 (nechci to dohledávat). Průmysl v Evropě měl řekněme dvě dekády na změnu technologií, pak začalo přes placené CO2 povolenky celkem velké zpoplatnění emisí. CBAM je jen další logický krok, aby v Evropě zůstal nějaký průmysl. A opět to bude najíždět postupně s finále asi v roce 2035. Když se nebudeme bavit o původním závazku snížit emise CO2 je CBAM podle mě dobrý způsob jak ochránit evropské oceláře nebo výrobce cementu. Další a podle mě zas horší možností je od celé regulace co2 kompletně upustit, ale to bude jen znamení pro byznys, veškeré další regulace ignorovat a doufat, že budou později zrušeny. Já souhlasím s cílem aby za dalších 20-30 let nebyla Evropa závislá na dovozu energií. V čem přesně spatřuješ škodlivost CBAM?
      ..
        hloupé řešení
        16.04.2026 11:09

        nejdříve z Evropy "špinavější" výrobu vyhnali a ted ty vstupy místním výrobcům zdraží ? jako nastavit CBAM na ocel a hliník a hnojiva, ale nedat ho na auta a potraviny je jen další nesmysl imbeciilů z EU struktur, to je pobídka aby se k nám nedovážely suroviny ale rovnou hotové výrobky a přidaná hodnota zůstane také venku, je to stejný nesmysl jako nejdříve si zdražíme EU daní /ets/ elektřinu a pak budeme tlačit elektrifikaci, někdy by jeden řekl, že ta nařízení dělají EUvlastizrádci jejichž cílem je Evropu zničit nebo min.oslabit, ale určitě ne posílit
        Mike -Green D. is killing Europe
          Re: hloupé řešení
          16.04.2026 11:32

          ještě dodám, že celé to šílenství začali Holandané a domršil Timmermans a vůbec nešlo o nějaký bohulibý eko důvod, ale začali to tlačit už za Junckera, páč 1/3 uzemí mají pod hladinou moře jak se snažili přečůrat přirodu s poldry, ale asi by vyšlo levnějí Nizozemce přestěhovat než zničit Evropu :o)
          Mike -Green D. is killing Europe
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět