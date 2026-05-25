Rozbřesk: Uvidíme brzy (ne)dohodu mezi USA a Íránem?

Dnes v ranním obchodování ropa poklesla zhruba o 4 % díky sázkám na brzké uzavření mírové dohody mezi Íránem a USA a znovuotevření klíčového Hormuzského průlivu. K těm zavdal příčinu v pátek i v sobotu svými posty na sociálních sítích americký prezident Donald Trump – hned v neděli je však mírnil s tím, že „dohoda není ještě dosažena“ a obě strany se ještě budou muset rozmýšlet.
Zdá se tedy, že přílišný optimismus zatím není na místě. Vyjednávání jsou podle posledních zpráv složitá proto, že Írán cítí „neochotu“ Trumpa natahovat blízkovýchodní konflikt a odmítá činit výraznější ústupky. A na druhé straně je Trump pod tlakem jestřábů ze své vlastní strany, kteří se bojí, aby USA ve snaze rychle „ukončit konflikt“ nenabídli příliš mnoho – například příslib uvolnění zmrazených íránských aktiv v zahraničí bez dostatečných závazků ukončit jaderný program.
I kdyby se dohodu podařilo uzavřít, zdá se v tuto chvíli, že by šlo spíše o natažení příměří a závazek postupně otevírat Hormuzský průliv v závislosti na pokroku ve vyjednáváních o íránském jaderném programu – mechanismus a konkrétní dohoda o „ústupu“ Íránu od vysoce obohaceného uranu je však podle zdrojů Financial Times vzdálená a jakékoliv plány a dohody o znovuotevření Hormuzského průlivu proto budou v principu velmi křehké.
Dopady do inflace v Evropě i v Česku tedy mohou s pokračujícím časem narůstat. Nehledě na ceny ropy by šlo zejména o doplňování plynových zásobníků na další zimu za výrazně horších podmínek a přesahy vyšších cen plynu (i elektřiny) do cen potravin. Ty jsou letos alespoň v Česku zdrojem deflačních tlaků a od zimy 2026 se to může rychle měnit.
Pokud tedy na Blízkém východě nedojde na skutečně průlomovou dohodu, těžko i v Česku čekat výraznější pokles tržních sazeb (CZK SWAP). I když ČNB zatím sazby zvyšovat nechce, budou se krátké tržní sazby držet spolehlivě nad 4,0 %.
TRHY
Koruna
Česká koruna se drží ve stabilním pásmu v blízkosti 24,30 EUR/CZK. Jednání o mírové dohodě mezi USA a Íránem jí sice mohou hrát do karet, o rychlé úlevě na trzích máme však své pochybnosti. Jedinou důležitou událostí tohoto týdne budou páteční zpřesněné výsledky HDP s detailnějším vhledem do struktury – zajímat nás bude především síla domácí poptávky a rychlost růstu vyplácených mezd.
Eurodolar
Vyjednávání mezi USA a Íránem o podmínkách prodlouženého příměří jsou v pohybu, což je vidět na ceně ropy, jež spadla pod 100 USD za barel. To se zrcadlově projevuje na eurodolaru, který poskočil vzhůru.
Trh tedy bude každopádně sledovat na počátku týdne vývoj na trhu s ropou, přičemž obchodování bude částečně omezeno tím, že v USA a ve Velké Británii je dnes svátek a trhy jsou zavřené.