Víkendář: Zranitelnost USA by měla vést ke zvyšování odolnosti zbytku světa

19.04.2026 9:24
Autor: Redakce, Patria.cz

Globální nerovnováhy, tedy významné obchodní přebytky a deficity hromaděné v celé globální ekonomice, zvyšují její zranitelnost. Jejich centrem jsou přitom Spojené státy, kde se mohou rozvinout některé méně příjemné scénáře. Na stránkách VoxEU to tvrdí Beatrice Weder di Mauro a Jeromin Zettelmeyer (viz včerejší Víkendář). Tyto scénář popisují a věnují se detailněji i vývoji v jiných zemích.

Ve Spojených státech by v méně příznivých scénářích došlo k poklesu cen investičních aktiv, rizikové prémie by rostly a dolar by oslabil. To by pomohlo snížit vnější nerovnováhy jak prostřednictvím změn obchodních toků, ale i těch investičních. V krizovém scénáři by mohla být tato změna náhlá. Spouštěcím mechanismem by mohly být obavy o fiskální udržitelnost, nebo prudká korekce na akciovém trhu či tlaky v méně regulovaných segmentech finančního systému.

Hlavní otázkou v takovém scénáři podle ekonomů je, nakolik by se podobné krize podobaly minulým epizodám. Během nich totiž nastal únik do bezpečných aktiv a ta se nacházela právě v USA. Alternativně by ale podobná krize související třeba s americkým fiskální vývojem měla podobu náhlého zastavení toku kapitálu do samotných Spojených států. A kapitál by naopak odtékal z dolarových aktiv včetně státních dluhopisů. Historicky přitom i krize pocházející z USA vedly naopak k posílení dolaru. Problémy způsobené pochybnostmi o fiskální nebo institucionální důvěryhodnost USA by však mohly tento vzorec zvrátit a vést k současnému poklesu dolaru a cen amerických aktiv.

Otázka se pak týká i mezinárodní spolupráce. Třeba globální reakce na krizi z let 2008 až 2009 se do značné míry opírala o koordinovanou fiskální stimulaci a swapové linky Federálního rezervního systému. Ty dodávaly dolarovou likviditu zahraničním centrálním bankám. Nyní ale „neexistuje žádná záruka, že by k takové spolupráci došlo i v budoucnu.“ Různé možnosti vývoje na straně toku kapitálu a míry politické spolupráce pak vedou k široké škále konkrétních scénářů „od zvládnutelných až po vysoce problematické“.

Pro zbytek světa to vše podle ekonomů znamená potřebu preventivních opatření. Patří mezi ně budování likvidních dolarových rezerv. K tomu je vhodné posilování odolnosti finančního systému prostřednictvím zátěžových testů a posilování mechanismů mezinárodní spolupráce, které se nespoléhají výhradně na USA. „Centrální banky a mezinárodní instituce včetně MMF a BIS hrají v přípravě na takové scénáře ústřední roli.“

Ekonomové se vedle USA věnují i Číně. Přebytek běžného účtu této země vzrostl z 1,4 % HDP v roce 2023 na odhadovaných 3,3 % v roce 2025, a to v důsledku slabé domácí poptávky a silného růstu exportu. Mezi základní příčiny patří útlum na realitním trhu, vysoká míra domácích úspor a politická opatření, která podporují průmyslovou výrobu a exportní kapacitu. „I kdyby Čína směřovala k nové rovnováze, tento proces bude pravděpodobně pomalý. Oživení domácí poptávky po poklesu trhu s nemovitostmi bude nějakou dobu trvat a snížení nadbytečných kapacit bude vyžadovat restrukturalizaci. Průmyslové kapacity Číny se přitom nyní nadále rozšiřují.“

Pro zbytek světa to znamená čelit čínské nadměrné výrobní kapacitě a konkurenci. Pro exportéry, jako je Německo, je tak významná část přidané hodnoty ve výrobě nyní přímo ohrožena čínskou konkurencí. U rozvojových zemí je situace smíšená, protože čínský export ztěžuje industrializaci zaměřenou na export. Nicméně přístup k levnému kapitálovému zboží z Číny může zase podpořit domácí investice a růst. Každopádně „i při posunu k nové rovnováze Čína pravděpodobně zůstane dominantním světovým vývozcem průmyslového zboží, včetně high-tech produktů.“

Průmyslové země se mohou pokusit chránit svůj domácí trh, ale podle ekonomů to ani zdaleka nestačí. „Musí se zaměřit na strukturální politiku včetně investic do znalostí a dovedností, do infrastruktury a inovací a do reforem, které zlepšují fungování trhu se zbožím a kapitálem. Taková politika zvyšuje odolnost stávajících průmyslových odvětví a podporuje vznik nových... Historické zkušenosti, jako například restrukturalizace švýcarského hodinářského průmyslu v 70. letech 20. století, ukazují, že velké odvětvové otřesy lze absorbovat bez dlouhodobých škod. Tedy pokud fungují adaptační mechanismy.“


Čtěte více:

Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI
14.04.2026 11:35
Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI
Situace na Blízkém východě se opět posouvá a obavy z úvodu týdne v pod...
Co a jakým směrem potáhne dolar
14.04.2026 17:47
Co a jakým směrem potáhne dolar
Dolar by měl zhruba od poloviny roku zase začít oslabovat. To jsou ale...
Víkendář: Nejlepší řešení globálních nerovnováh je dobře známé. Proč tedy nepřichází změna?
18.04.2026 9:48
Víkendář: Nejlepší řešení globálních nerovnováh je dobře známé. Proč tedy nepřichází změna?
Globální nerovnováhy a příliš velké přebytky a deficity na straně obch...


Aktuální komentáře
19.04.2026
9:24Víkendář: Zranitelnost USA by měla vést ke zvyšování odolnosti zbytku světa
18.04.2026
9:48Víkendář: Nejlepší řešení globálních nerovnováh je dobře známé. Proč tedy nepřichází změna?
17.04.2026
22:01Americké trhy na historických maximech také díky dočasnému příměří USD s Íránem  
17:33Roky 2026 – 2028: Návrat ke staré ekonomické rovnováze, ze které by akcie moc nadšené nebyly?
16:48Český státní dluh v prvním čtvrtletí vzrostl o 42,3 mld. Kč na 3,72 bilionu Kč
16:04Írán otevřel Hormuzský průliv pro obchod, podle Trumpa blokáda Íránu trvá
16:00Uber mění strategii: miliardové investice do robotaxi znamenají odklon od gig ekonomiky
14:40Další Muskova sázka na nemožné: Chce ovládnout trh výroby čipů, a to „rychlostí světla“
13:17Akcie Alstomu se propadly o 36 %, firma stáhla výhled a oznámila zpoždění projektů
13:02Perly týdne: Tohle je větší věc, než byl Den osvobození
12:29Uber koupí za 270 milionů eur podíl v německé rozvážkové službě Delivery Hero
11:36Netflix překonal očekávání, ale trh zklamal slabším výhledem a odchodem spoluzakladatele  
11:24Akciové trhy vykazují skromné zisky. Pokračuje rotace do polovodičů, ropa zůstává drahá  
8:50Rozbřesk: Nuda na koruně trvá
8:45Příměří v Libanonu, nervozita kolem modelu Mythos a pád Netflixu  
6:07Eisman k tenzím na private equity a credit a defenzivních pohybech na akciovém trhu
16.04.2026
17:36Jak nyní zafunguje jeden doposud poměrně spolehlivý kontrariánský signál?
16:10Prodeje Cybertrucku drží nad vodou Muskovy firmy. Běžní zákazníci se mu vyhýbají
15:13Čipy pro umělou inteligenci ženou TSMC vpřed, firma čeká v 2026 růst tržeb nad 30 %  
14:15Největší průmyslové IPO v USA od roku 1999. Madison Air debutuje na burze

