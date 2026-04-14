Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI

Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI

14.04.2026 11:35
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Situace na Blízkém východě se opět posouvá a obavy z úvodu týdne v podstatě mizí. Trumpova blokáda se ukázala jako nátlak pro jednání, která mají nakonec pokračovat. A to je samozřejmě pozitivní signál, na který slyší i finanční trhy, neboť zůstává šance na ukončení konfliktu. Podle očekávání pak narostla role Číny v celém problému. Čínský prezident důrazněji vyzval k mírovému řešení konfliktu, který hrozí uvrhnout region do hlubší nestability. Zároveň se Čína nejspíš odhodlala otestovat americké odhodlání blokovat Hormuz. 

Jeden z tankerů, který deklaroval čínského vlastníka a posádku, se totiž snaží proplout ven z Perského zálivu. Pokud ho USA nechají proplout, jejich hrozba bude nedůvěryhodná. Pokud ho zastaví, hrozí reakce Číny. Ta si přesto nechává otevřená zadní vrátka, neboť vláda oficiálně "nezná specifika" jeho cesty a zároveň jde o loď registrovanou v Malawi (které nemá moře). 

Ani Číně se zavřený Hormuz nehodí, jakkoli asi s uspokojením sleduje, jak celá operace strategicky poškozuje Spojené státy. Dnešní data o čínském zahraničním obchodu za březen byla horší, než se čekalo, když se zdražením energií poskočily dovozy, zatímco vývoz prudce brzdil. Výsledkem je snížení přebytku obchodní bilance asi na polovinu, což je výrazně pod odhady. 

Odpolední program zahrnuje zejména americké PPI. Výrobní ceny překvapily rychlejším růstem už v únoru, načež březnové údaje vytáhne podstatně vzhůru vysoká cena energií. Otázkou je, jak moc. Tržní konsensus předpokládá nárůst meziroční výrobní inflace na 4,6 pct. 

Na trzích nyní sledujeme pozitivní vývoj, když po slušném růstu Wall Street navazují asijské i evropské indexy a odpoledne by se měla v zelené dál držet také Amerika. Index DAX je +1,1 pct, AEX roste o procento, CAC40 přidává 0,6 pct a FTSE100 zaostává s +0,4 pct. Dluhopisové výnosy se posouvají dál dolů, a to hlavně v Evropě, zatímco Amerika si pokles odbyla včera. Eurodolar stoupá na 1,1790 a zlato roste na 4785 USD. S korunou dění ve světě prakticky nehýbe, a to samé platí pro domácí inflační data, neboť šlo už pouze o finální potvrzení předběžných čísel.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:35 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3654 0.0159 24.3722 24.3434
CZK/USD 20.6765 -0.2075 20.7205 20.6450
HUF/EUR 363.6343 0.1752 363.9246 361.7634
PLN/EUR 4.2441 -0.0785 4.2498 4.2400
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0328 0.0214 8.0429 8.0175
JPY/EUR 187.2720 -0.0752 187.5616 187.0923
JPY/USD 158.9250 -0.2942 159.4190 158.8560
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8704 -0.0385 0.8715 0.8700
CHF/EUR 0.9201 -0.1693 0.9222 0.9195
NOK/EUR 11.1119 -0.0072 11.1299 11.1000
SEK/EUR 10.7963 -0.0639 10.8144 10.7797
USD/EUR 1.1784 0.2250 1.1798 1.1756
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4075 -0.1348 1.4130 1.4065
CAD/USD 1.3763 -0.2030 1.3792 1.3760
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


 

Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků
14.04.2026 11:30
Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků
Dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk v úterý oznámil strategické p...
Jan Bureš: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, intenzita energetického šoku rozhodne
14.04.2026 10:36
Jan Bureš: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, intenzita energetického šoku rozhodne
Březnový skok inflace v Česku nepřináší obrat v inflačním trendu, ale...
Poptávka po ropě letos klesne, IEA kvůli Íránu výrazně přehodnotila prognózu
14.04.2026 11:00
Poptávka po ropě letos klesne, IEA kvůli Íránu výrazně přehodnotila prognózu
Globální poptávka po ropě letos klesne o 80.000 barelů denně. Ve své p...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.04.2026
16:09AI přebíjí geopolitiku. Analytici masivně zvyšují odhady zisků firem z rozvíjejících se trhů  
14:27Restrukturalizace Citi nese ovoce, banka vykázala nejlepší návratnost za pět let
13:34Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029
13:29BlackRock překonal odhady a zaznamenal rekordní příliv do ETF
13:14JPMorgan překonala rekordy v tradingu, přesto snížila výhled
11:35Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI  
11:30Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků
11:00Poptávka po ropě letos klesne, IEA kvůli Íránu výrazně přehodnotila prognózu
10:36Jan Bureš: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, intenzita energetického šoku rozhodne
10:03Rozbřesk: Trhy věří brzkému konci íránského konfliktu. Ale co když se pletou?
9:48Příliš drahá a roztříštěná? Investoři zpochybňují strategii i valuaci OpenAI
9:21Tržby LVMH nesplnily očekávání. Oživení luxusu brzdí válka na Blízkém východě
8:43Nejistota kolem Hormuzu pokračuje, OpenAI čelí otázkám ohledně valuace a Rolls-Royce SMR má kontrakt na tři reaktory  
6:05Block: Vliv umělé inteligence na zaměstnanost se znatelně projeví na akciovém trhu
13.04.2026
17:41Prémiové americké akcie a „AI“ nový normál
16:48Globální odbyt Škody Auto v prvním čtvrtletí vzrostl o 14 procent
16:31PODCAST Týdenní výhled: Válka stále nekončí a zatahuje do hry Čínu, v USA se rozjíždí výsledková sezóna  
15:04OPEC snížil kvůli válce na Blízkém východě výhled poptávky po ropě
14:00Trading akcií si zapsal druhý rekord po sobě, přesto výsledky Goldman Sachs trh nepřesvědčily. Akcie -3,7 pct v pre-marketu
12:08Hrozba eskalace posílá ropu nahoru a kazí úvod týdne akciovým investorům  

Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
9:00CZ - CPI, y/y
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět