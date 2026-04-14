Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI

Situace na Blízkém východě se opět posouvá a obavy z úvodu týdne v podstatě mizí. Trumpova blokáda se ukázala jako nátlak pro jednání, která mají nakonec pokračovat. A to je samozřejmě pozitivní signál, na který slyší i finanční trhy, neboť zůstává šance na ukončení konfliktu. Podle očekávání pak narostla role Číny v celém problému. Čínský prezident důrazněji vyzval k mírovému řešení konfliktu, který hrozí uvrhnout region do hlubší nestability. Zároveň se Čína nejspíš odhodlala otestovat americké odhodlání blokovat Hormuz.
Jeden z tankerů, který deklaroval čínského vlastníka a posádku, se totiž snaží proplout ven z Perského zálivu. Pokud ho USA nechají proplout, jejich hrozba bude nedůvěryhodná. Pokud ho zastaví, hrozí reakce Číny. Ta si přesto nechává otevřená zadní vrátka, neboť vláda oficiálně "nezná specifika" jeho cesty a zároveň jde o loď registrovanou v Malawi (které nemá moře).
Ani Číně se zavřený Hormuz nehodí, jakkoli asi s uspokojením sleduje, jak celá operace strategicky poškozuje Spojené státy. Dnešní data o čínském zahraničním obchodu za březen byla horší, než se čekalo, když se zdražením energií poskočily dovozy, zatímco vývoz prudce brzdil. Výsledkem je snížení přebytku obchodní bilance asi na polovinu, což je výrazně pod odhady.
Odpolední program zahrnuje zejména americké PPI. Výrobní ceny překvapily rychlejším růstem už v únoru, načež březnové údaje vytáhne podstatně vzhůru vysoká cena energií. Otázkou je, jak moc. Tržní konsensus předpokládá nárůst meziroční výrobní inflace na 4,6 pct.
Na trzích nyní sledujeme pozitivní vývoj, když po slušném růstu Wall Street navazují asijské i evropské indexy a odpoledne by se měla v zelené dál držet také Amerika. Index DAX je +1,1 pct, AEX roste o procento, CAC40 přidává 0,6 pct a FTSE100 zaostává s +0,4 pct. Dluhopisové výnosy se posouvají dál dolů, a to hlavně v Evropě, zatímco Amerika si pokles odbyla včera. Eurodolar stoupá na 1,1790 a zlato roste na 4785 USD. S korunou dění ve světě prakticky nehýbe, a to samé platí pro domácí inflační data, neboť šlo už pouze o finální potvrzení předběžných čísel.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:35 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3654
|0.0159
|24.3722
|24.3434
|CZK/USD
|20.6765
|-0.2075
|20.7205
|20.6450
|HUF/EUR
|363.6343
|0.1752
|363.9246
|361.7634
|PLN/EUR
|4.2441
|-0.0785
|4.2498
|4.2400
|CNY/EUR
|8.0328
|0.0214
|8.0429
|8.0175
|JPY/EUR
|187.2720
|-0.0752
|187.5616
|187.0923
|JPY/USD
|158.9250
|-0.2942
|159.4190
|158.8560
|GBP/EUR
|0.8704
|-0.0385
|0.8715
|0.8700
|CHF/EUR
|0.9201
|-0.1693
|0.9222
|0.9195
|NOK/EUR
|11.1119
|-0.0072
|11.1299
|11.1000
|SEK/EUR
|10.7963
|-0.0639
|10.8144
|10.7797
| USD/EUR
|1.1784
|0.2250
|1.1798
|1.1756
|AUD/USD
|1.4075
|-0.1348
|1.4130
|1.4065
|CAD/USD
|1.3763
|-0.2030
|1.3792
|1.3760