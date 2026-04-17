Americké trhy na historických maximech také díky dočasnému příměří USD s Íránem

17.04.2026 22:01
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

„V souladu s příměřím v Libanonu je plavba všech komerčních plavidel Hormuzským průlivem prohlášena za zcela otevřenou po zbývající období příměří,“ uvedl v pořadu X íránský ministr zahraničí Abbás Araghči. K tomuto kroku Íránu došlo den poté, co prezident Donald Trump oznámil desetidenní příměří mezi Izraelem a Libanonem. Pokračující izraelské útoky na cíle Hizballáhu v Libanonu byly sporným bodem v celkových jednáních mezi Íránem a USA. Trump ohledně průlivu uvedl, že tato životně důležitá vodní cesta je nyní „plně otevřena a připravena k plnému průchodu“. Prezident také objasnil, že zatímco je průliv otevřený, americká blokáda plavidel vstupujících do íránských přístavů a vyplouvajících z nich „zůstane v plné platnosti a účinnosti, pokud se týká Íránu, pouze do doby, dokud nebude transakce s Íránem 100% dokončena“. Otevření průlivu, ačkoli dočasné, nepochybně přinese velkou úlevu účastníkům trhu napříč třídami aktiv, protože faktické uzavření životně důležité vodní cesty, kterou proudí pětina světových toků ropy a plynu, vedlo k největšímu narušení dodávek v historii a prudce zvýšilo ceny ropy. Uzavření průlivu a následný prudký nárůst cen ropy vedly k obavám z inflačního šoku po celém světě a k očekávání vyšších úrokových sazeb ze strany centrálních bank v reakci na to. Pravděpodobnost snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem však dnes po oznámení Íránu prudce vzrostla a obchodníci nyní vidí zhruba 60% šanci, že centrální banka do prosince sníží svou klíčovou úrokovou sazbu.

Náladu také podpořila zpráva agentury Axios zprávou, že Washington a Teherán diskutují o plánu na ukončení konfliktu, s odkazem na úředníky obeznámené s touto záležitostí. Jedna část návrhu zahrnuje uvolnění 20 miliard dolarů ze zmrazených íránských aktiv ze strany USA výměnou za to, že se Írán vzdá svého obohaceného uranu. Trump však později v telefonickém rozhovoru pro Bloomberg News uvedl, že Írán souhlasil s pozastavením svého jaderného programu na neurčito a že od USA neobdrží žádné zmrazené finanční prostředky. Jako hlavní důvod války, která začala společnými údery USA a Izraele na Írán koncem února, Trump uvedl snahu potlačit íránské jaderné ambice. Zahájení příměří mezi Libanonem a Izraelem včera také podpořilo celkové diplomatické úsilí mezi USA a Íránem. Trump naznačil, že jednání mezi oběma zeměmi by mohla být obnovena v Pákistánu tento víkend, před vypršením příměří koncem tohoto měsíce. Trump v pátek uvedl, že dohoda s Íránem „v žádném případě“ nebude „podléhat Libanonu“. Prezident dodal, že USA budou s Libanonem spolupracovat samostatně a že „Izrael již nebude Libanon bombardovat. USA jim to zakazuje!.“

Naděje na trvalé ukončení nepřátelství mezi všemi válčícími stranami tento týden posílily náladu, což vedlo k návratu benchmarkového indexu S&P 500 a technologicky zaměřeného Nasdaqu na rekordní úrovně. Tento milník podtrhl pozoruhodné oživení Wall Street od březnového poklesu po začátku blízkovýchodního konfliktu. Poté, co ve středu poprvé od konce ledna dosáhly rekordních hodnot, indexy S&P a Nasdaq dnes uzavřely obchodování potřetí za sebou na historickém maximu. Druhý jmenovaný index se také nachází uprostřed jedné ze svých nejdelších denních vítězných sérií od července 2009.

Co se týče pohybů souvisejících s výsledky, akcie Netflixu klesly o 9,7 % poté, co společnost nastínila prognózy růstu tržeb, které byly pod očekáváním, a oznámila, že předseda představenstva Reed Hastings se nebude ucházet o znovuzvolení. Netflix zároveň v dopise akcionářům uvedl, že Hastings, který před téměř třemi desetiletími spoluzaložil Netflix jako firmu zabývající se rozesíláním DVD poštou a dohlížel na jeho transformaci v kolos zábavního průmyslu, odstoupí z představenstva firmy po skončení svého funkčního období v červnu. Zisk a tržby výrobce hliníku Alcoa v prvním čtvrtletí klesly o 6,8 % kvůli vyšším nákladům a slabší poptávce. Akcie švédské společnosti Autoliv kótované na americké burze vzrostly o 6,8 % poté, co tento největší světový výrobce airbagů a bezpečnostních pásů oznámil vyšší než očekávané výnosy za první čtvrtletí.



17.04.2026
22:01Americké trhy na historických maximech také díky dočasnému příměří USD s Íránem  
17:33Roky 2026 – 2028: Návrat ke staré ekonomické rovnováze, ze které by akcie moc nadšené nebyly?
16:48Český státní dluh v prvním čtvrtletí vzrostl o 42,3 mld. Kč na 3,72 bilionu Kč
16:04Írán otevřel Hormuzský průliv pro obchod, podle Trumpa blokáda Íránu trvá
16:00Uber mění strategii: miliardové investice do robotaxi znamenají odklon od gig ekonomiky
14:40Další Muskova sázka na nemožné: Chce ovládnout trh výroby čipů, a to „rychlostí světla“
13:17Akcie Alstomu se propadly o 36 %, firma stáhla výhled a oznámila zpoždění projektů
13:02Perly týdne: Tohle je větší věc, než byl Den osvobození
12:29Uber koupí za 270 milionů eur podíl v německé rozvážkové službě Delivery Hero
11:36Netflix překonal očekávání, ale trh zklamal slabším výhledem a odchodem spoluzakladatele  
11:24Akciové trhy vykazují skromné zisky. Pokračuje rotace do polovodičů, ropa zůstává drahá  
8:50Rozbřesk: Nuda na koruně trvá
8:45Příměří v Libanonu, nervozita kolem modelu Mythos a pád Netflixu  
6:07Eisman k tenzím na private equity a credit a defenzivních pohybech na akciovém trhu
16.04.2026
17:36Jak nyní zafunguje jeden doposud poměrně spolehlivý kontrariánský signál?
16:10Prodeje Cybertrucku drží nad vodou Muskovy firmy. Běžní zákazníci se mu vyhýbají
15:13Čipy pro umělou inteligenci ženou TSMC vpřed, firma čeká v 2026 růst tržeb nad 30 %  
14:15Největší průmyslové IPO v USA od roku 1999. Madison Air debutuje na burze
13:57Patria Finance uvádí první korunově zajištěnou investici do atraktivních světových akcií. Je součástí vstupu KBC na rapidně rostoucí trh ETF v Evropě
13:55Zlevnění se vyplatilo. PepsiCo hlásí silné čtvrtletní výsledky

