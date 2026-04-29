Adidas překonal očekávání, akcie výrazně posilují

Adidas překonal očekávání, akcie výrazně posilují

29.04.2026 14:42
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Německý výrobce sportovního vybavení Adidas vykázal v letošním prvním čtvrtletí lepší než očekávané hospodářské výsledky. Díky tomu investoři vyslali akcie nahoru o více než šest procent. Firma těžila zejména ze silné poptávky po sportovním oblečení.

Tržby (očištěné o měnové vlivy) za dané období vzrostly meziročně o 14 procent na 6,6 miliardy eur, což překonalo průměrný odhad analytiků ve výši 6,3 miliardy eur. Provozní zisk stoupl oproti loňsku dokonce o 15,5 procenta a dosáhl 705 milionů eur – i zde se jednalo o poražení konsenzu.

Vydařená čísla se pozitivně promítla do vývoje akcií. Kolem 14:30 přidával Adidas kótovaný na burze ve Frankfurtu 6,75 procenta, přičemž ráno byl růst ještě výraznější (8,3 %). Díky tomu německý gigant snížil ztrátu od začátku letošního roku přibližně na 12 procent.

„Adidas těží ze zdravého růstu značky a tržeb, což je na náročném a fragmentovaném trhu sportovního oblečení stále vzácnější,“ uvedl ve svém komentáři analytik RBC Piral Dadhania.

Generální ředitel Bjorn Gulden, který firmu vede čtvrtým rokem a má nově prodloužený kontrakt do roku 2030, se snaží investorům ukázat, že Adidas vstoupil do nové fáze dlouhodobě udržitelného růstu. K tomu přispěla mimo jiné popularita retro modelů tenisek, jako jsou Samba nebo Spezial, které kombinují sportovní dědictví s módními trendy, informuje agentura Bloomberg.

Tento mix zároveň pomohl zmírnit dopady amerických cel zavedených administrativou prezidenta Donalda Trumpa. Společnost potvrdila výhled na rok 2026 a nadále počítá s tím, že cla a nepříznivý vývoj měn sníží provozní zisk dohromady zhruba o 400 milionů eur.

Co se týče výsledků v konkrétních segmentech, tak tržby z lifestylových produktů vzrostly o šest procent, zatímco u těch sportovních se zvýšily o 29 procent. Samotný segment oblečení zaznamenal růst o 31 procent, prodeje obuvi stouply jen mírně (+4 %).

„Naší prioritou zůstává kontrola slev, uvádění inovativních produktů na trh a využívání sportovních událostí i kulturně relevantních aktivit k oslovení zákazníků,“ uvedl Gulden.

Výsledky ovlivnilo posílení eura, které vytvořilo negativní kurzový efekt v absolutní výši přibližně 350 milionů eur. Hrubá marže tak klesla na 51,1 procenta, což bylo mírně pod odhadem trhu. Společnost nicméně očekává, že tlak ze strany měn i cel během roku postupně poleví.

Pozitivním faktorem v nadcházejících měsících by mělo být letní fotbalové mistrovství světa, které začne 11. června a vyvrcholí finále v New Yorku 19. července. Adidas je sponzorem několika předních reprezentací: Argentiny, Španělska, Německa či spolupořadatelského Mexika.

 


