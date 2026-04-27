Velká změna v partnerství OpenAI s Microsoftem: ChatGPT může na jiné cloudy

Americká technologická společnost nadále nebude mít výhradní přístup k modelům a produktům s prvky umělé inteligence (AI) společnosti OpenAI. Vyplývá to z dnešního oznámení obou firem. Jde o výraznou změnu jejich obchodního vztahu, která start-upu vedenému Samem Altmanem umožní prodávat své produkty i na konkurenčních cloudových platformách, včetně těch od společností či , uvedla agentura Reuters. Nejznámějším produktem OpenAI je chatbot ChatGPT.
"Produkty OpenAI budou nejprve uváděny na platformu Azure, pokud bude schopen či nebude chtít podporovat potřebné funkce. OpenAI aktuálně může poskytovat všechny své produkty zákazníkům napříč všemi cloudovými poskytovateli," stojí v prohlášení.
v upravené verzi dohody partnerství, jež společnosti podepsaly, bude mít licenci na duševní vlastnictví OpenAI až do roku 2032. Technologický gigant, který stojí za operačním systémem Windows, tak nadále zůstává hlavním cloudovým partnerem OpenAI. podle nových podmínek přestane start-upu vyplácet podíl na tržbách. Platby podílu na tržbách opačným směrem nadále budou plynout až do roku 2030.
patří k prvním investorům do OpenAI. V roce 2019 do firmy vložil jednu miliardu dolarů a na začátku roku 2023 dalších deset miliard. Loni v září pak obě firmy uzavřely nezávaznou smlouvu o novém nastavení vztahů, která start-upu OpenAI otevřela cestu k uzavírání partnerství s firmami jako SoftBank, či .
OpenAI v poslední době čelí sílící konkurenci zejména ze strany start-upu Anthropic a jeho modelů Claude a technologického gigantu s modely . zároveň pracuje na vlastních produktech s prvky AI v čele s modely chatbota Copilot.