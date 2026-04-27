Peking se vložil do akvizice firmy vyvíjející agentní AI, kterou chtěla převzít Meta

Čína se rozhodla zablokovat akvizici čínského start-upu Manus, který se zaměřuje na vývoj tzv. agentní umělé inteligence (AI). Firmu se chystala zhruba za dvě miliardy dolarů (41,5 miliardy Kč) převzít americká technologická společnost Meta Platforms. Čínská Národní rozvojová a reformní komise (NDRC) ale dnes ve stručném sdělení překvapivě nařídila, aby obě strany záměr zrušily. Informuje o tom agentura Bloomberg.
Plán amerického podniku od začátku vyvolával kontroverze kvůli obavám z úniku technologií do Spojených států. Meta se k rozhodnutí čínské plánovací komise bezprostředně nevyjádřila. Peking po této dohodě, která už byla z velké části dokončena, zpřísnil dohled nad klíčovými firmami v oblasti umělé inteligence.
Agentní AI je systém, který neodpovídá pouze na otázky jako chatbot, ale dokáže samostatně vykonávat úkoly. To znamená plánovat, vyhledávat, zahajovat konkrétní kroky a pracovat s nástroji. Jako pokročilý systém AI například analyzuje data plánování úkolů práce s webem a s aplikacemi. Meta o záměru firmu převzít informovala loni v prosinci.
Plán akvizice donutil čínské úřady zahájit vyšetřování kvůli podezření z nelegálních zahraničních investic a exportu technologií. Původně byla přitom dohoda oslavována jako vzor pro start-upy s globálními ambicemi, kritici ale později litovali ztráty cenné technologie umělé inteligence ve prospěch geopolitického rivala. Manus je čínský podnik, ale sídlo má v Singapuru.
Rozhodnutí pravděpodobně vyvolá obavy v rychle rostoucím čínském sektoru umělé inteligence. Objevuje se navíc jen několik týdnů před plánovanou schůzkou mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.