Morgan Stanley: AI by mohla pomoci snížit náklady na vývoj videoher téměř o polovinu

24.04.2026 15:50
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Pokročilé nástroje umělé inteligence by mohly pomoci snížit náklady na vývoj videoher téměř o polovinu a potenciálně přinést přibližně 22 miliard dolarů na ročních ziscích pro tvůrce her po celém světě. Tvrdí to alespoň analytici americké banky Morgan Stanley, na jejichž tezi upozornila agentura Reuters.

Zavedení AI nástrojů pro automatizaci úkolů, jako je vytváření herních prostředí, generování dialogů a testování softwaru, by mohlo pomoci zkrátit výrobní lhůtu a snížit náklady, což by podle Morgan Stanley pomohlo zvýšit marže. Banka nicméně dodala, že zisky pravděpodobně nebudou rovnoměrně rozděleny napříč herním ekosystémem.

Analytici odhadují, že globální spotřebitelské výdaje na videohry letos dosáhnou 275 miliard dolarů, přičemž přibližně 20 procent, tedy asi 55 miliard, bude reinvestováno do vývoje a provozu her.

Obvykle drahý a pracný vývoj her by se mohl zlepšit, protože AI umožní mít menší týmy, které budou moci dodávat rychlejší aktualizace po vydání hry, míní Morgan Stanley.

Rozsah moderního vývoje her ilustruje připravovaný a vysoce očekávaný titul Grand Theft Auto VI od amerického vývojáře Take-Two Interactive. Hra se vyvíjí už od roku 2018 a momentálně je její vydání, po několika zpožděních, naplánováno na listopad 2026.

„Vidíme, že hodnota se bude koncentrovat u velkých platforem a v oblasti objevování obsahu, zejména u společností s vlastními daty, duševním vlastnictvím (IP) a live provozem. Největšími vítězi mohou být ti, kdo kontrolují distribuci, data a zapojení uživatelů,“ odhaduje banka.

Herní platformy a provozovatelé jako Tencent, Sony a Roblox by mohli být hlavními beneficienty, tipují analytici. Těžit z AI by ale mohli i velcí vydavatelé jako zmíněný Take-Two, Electronic Arts nebo Ubisoft, kteří mají dostatečný rozsah k nasazení AI napříč více tituly.

Naopak společnosti se slabšími značkami, jako Playtika nebo Netmarble mohou čelit většímu tlaku, protože AI snižuje náklady na tvorbu středně velkých her a tím zvyšuje konkurenci.

„Herní enginy jako Unity a Unreal Engine čelí binárnímu výsledku: buď se přizpůsobí, nebo budou narušeny,“ uvedla banka.

Kromě úspor v nákladech může AI také zvýšit tržby, protože udrží hry déle atraktivní a podpoří utrácení za dodatečný obsah, mikrotransakce a předplatné. Namísto spoléhání se hlavně na nové tituly by se pak vydavatelé mohli více soustředit na modernizaci stávajících franšíz pomocí AI, což by zmírnilo finanční dopady vývoje nových her, dodala Morgan Stanley.

 


Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět