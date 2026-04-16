Detail - články  
CSG získává velkou zakázku, ECB bude se sazbami vyčkávat a Madison Air Solutions vstoupila na burzu

16.04.2026 8:50
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Trhy zahajují den v opatrně optimistickém módu, podporované nadějemi na prodloužení příměří mezi USA a Íránem a silnějšími makrodaty z Číny, zatímco ECB se přiklání ke stabilním sazbám. Z korporátních zpráv CSG oznámila velkou zakázku na dodávky velkorážové munice pro evropského zákazníka, americká Madison Air Solutions úspěšně vstoupila na burzu podpořená zájmem o budování datacenter. Americký regulátor zkoumá obchody s ropou před kroky Trumpa a stříbro míří k dalšímu roku strukturálního deficitu

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 % FTSE 100 -0,1 % a DAX +0,4 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,1 %, S&P 500 mini +0,2 % a Nasdaq 100 mini +0,4 %.

Květnový termín splatnosti 3,6 miliardy od ministerstva průmyslu a obchodu společnosti ČEZ za 80 % EDU II byl prodloužen, což zvýší částku o 105 milionů .

Skupina CSG získala zakázku na dodávky velkorážové munice pro evropského zákazníka. Celková hodnota kontraktu je téměř 300 milionů eur. Aktuální smlouva pro zákazníka v Evropě navazuje podle firmy na další významné zakázky v této oblasti. Například začátkem letošního roku skupina prostřednictvím společnosti Excalibur International uzavřela smlouvu na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice pro členskou zemi NATO v hodnotě stovek milionů eur. Firma dnes uvedla, že z důvodu bezpečnosti a citlivosti projektu nebude zveřejňovat žádné další podrobnosti o zákazníkovi ani konkrétním rozsahu aktuálních dodávek.

Nejvyšší americký regulátor derivátů údajně vyšetřuje sérii podezřele dobře načasovaných obchodů na trhu s ropnými futures před nedávnými změnami politiky Donalda Trumpa souvisejícími s válkou v Íránu. Dvě burzy byly požádány o předání dat. Bílý dům varoval zaměstnance před používáním důvěrných informací k uzavírání obchodů na finančních trzích a rychle rostoucích platformách pro sázení na události.

Centrální bankéři z ECB se tento měsíc přiklánějí k ponechání úrokových sazeb beze změny a odkládají tak své rozhodnutí, zda důsledky války v Íránu vyžadují měnověpolitickou reakci. Přísnější podmínky financování pomáhají prozatím udržet inflační očekávání ukotvená. I guvernér Bank of England Andrew Bailey naznačil, že se zvyšováním sazeb nespěchá, a argumentoval tím, že je příliš brzy na to, aby se vynášel soud o ekonomickém dopadu války.

Čínská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o pět procent, a předčila tak očekávání analytiků. Ti čekali, že HDP druhé největší ekonomiky světa stoupne o 4,8 procenta. V předchozím čtvrtletí se čínské HDP zvýšilo meziročně o 4,5 procenta, což bylo nejméně za tři roky. V mezičtvrtletním srovnání se HDP zvýšilo o 1,3 procenta, což odpovídá předpovědím analytiků.

Globální akcie vystoupaly na maxima po signálech, že by Washington a Teherán mohly prodloužit příměří. Brent se drží kolem 95 dolarů. Také index Nikkei uzavřel na rekordním maximu a smazal tak všechny ztráty z války v Íránu.

Dodavatel ventilačních a filtračních systémů právě získal 2,23 miliardy dolarů v rámci největšího amerického IPO průmyslové společnosti za téměř tři desetiletí. Chicagská společnost Madison Air Solutions prodala 82,7 milionu akcií za 27 dolarů za kus v rámci nabídky, která byla údajně několikrát přeupsaná. Tato cena dává společnosti tržní hodnotu 13,2 miliardy dolarů. Podnikání společnosti Madison zahrnuje zdravotnictví, výrobu a logistiku – a datová centra. Podle prospektu právě tato divize loni generovala přibližně dvě třetiny tržeb.

Globální trh se stříbrem směřuje už šestým rokem po sobě ke strukturálnímu deficitu, tedy situaci, kdy je dlouhodobě vyšší poptávka než nabídka. Deficit se má letos zvýšit na 46,3 milionu troyských uncí (1,44 milionu kilogramů) z 40,3 milionu uncí v roce 2025. Celková poptávka i nabídka se mají snížit o dvě procenta, vývoj na straně poptávky však bude nerovnoměrný. Zatímco spotřeba v průmyslu a výrobě šperků se sníží, poptávka po mincích a slitcích poroste. Od roku 2021 se snížily zásoby stříbra o 762 milionů uncí. To zvyšuje riziko opětovného napětí na trhu a nedostatku likvidity.


 

Patria Finance uvádí první korunově zajištěnou investici do atraktivních světových akcií. Je součástí vstupu KBC na rapidně rostoucí trh ETF v Evropě


16.04.2026
10:51Evropské akcie pokračují vzhůru opatrným tempem, poté co Amerika zdolala maxima  
10:48Ve věku 89 let zemřel Mark Mobius, průkopník investování na rozvíjejících se trzích
10:04Patria Finance uvádí první korunově zajištěnou investici do atraktivních světových akcií. Je součástí vstupu KBC na rapidně rostoucí trh ETF v Evropě
10:00CSG hlásí nový kontrakt za 300 milionů eur
9:43Poptávka po AI zůstává odolná. TSMC zlepšila výhled tržeb
8:57Rozbřesk: Uhlík na hranicích EU přestává být teorie. CBAM má první cenu
8:56Komerční banka, a.s.: Regulatorní informace - Hlavní akcionáři KB k 31.3.2026 (1Q 2026)
8:50CSG získává velkou zakázku, ECB bude se sazbami vyčkávat a Madison Air Solutions vstoupila na burzu  
6:01Analytický radar: Colt CZ roste díky vyšší marži, širší integraci i stabilnějšímu byznysu
15.04.2026
22:01S&P 500 dosáhl nového maxima díky naději na dohodu s Íránem  
17:44Čeká se znatelná zisková akcelerace, trh rotoval k defenzivě a energetice, cení se hodnotové akcie
15:30Zveme Vás na AUTOMOBILOVÉ KLENOTY 2026! Víkend, kdy se automobilová historie mění v umění
15:05Akcie Aixtronu jsou hitem. Po zlepšeném výhledu vystřelily na 25leté maximum
14:28Odhady Wall Street překonala i Morgan Stanley. Tradingová divize vykázala rekordní tržby
13:32Zisk Bank of America stoupl o 17 procent, překonal odhady
13:28Anthropic láká investory. Valuace by mohla přesáhnout 800 miliard dolarů
11:53Komentář analytika: ASML zvyšuje výhled tržeb na rok 2026, AI dál tlačí poptávku  
10:52Dvouciferný propad akcií Hermes a Kering: slabší výsledky a konflikt na Blízkém východě
10:30Americké trhy téměř na maximech díky technologiím, Írán už není zátěží  
9:47ASML zvyšuje výhled tržeb díky boomu AI. Slabší Q2 a geopolitika ale zůstávají rizikem

Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět