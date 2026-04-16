CSG získává velkou zakázku, ECB bude se sazbami vyčkávat a Madison Air Solutions vstoupila na burzu

Trhy zahajují den v opatrně optimistickém módu, podporované nadějemi na prodloužení příměří mezi USA a Íránem a silnějšími makrodaty z Číny, zatímco ECB se přiklání ke stabilním sazbám. Z korporátních zpráv CSG oznámila velkou zakázku na dodávky velkorážové munice pro evropského zákazníka, americká Madison Air Solutions úspěšně vstoupila na burzu podpořená zájmem o budování datacenter. Americký regulátor zkoumá obchody s ropou před kroky Trumpa a stříbro míří k dalšímu roku strukturálního deficitu
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 % FTSE 100 -0,1 % a DAX +0,4 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,1 %, S&P 500 mini +0,2 % a Nasdaq 100 mini +0,4 %.
Květnový termín splatnosti 3,6 miliardy Kč od ministerstva průmyslu a obchodu společnosti za 80 % EDU II byl prodloužen, což zvýší částku o 105 milionů Kč.
Skupina CSG získala zakázku na dodávky velkorážové munice pro evropského zákazníka. Celková hodnota kontraktu je téměř 300 milionů eur. Aktuální smlouva pro zákazníka v Evropě navazuje podle firmy na další významné zakázky v této oblasti. Například začátkem letošního roku skupina prostřednictvím společnosti Excalibur International uzavřela smlouvu na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice pro členskou zemi NATO v hodnotě stovek milionů eur. Firma dnes uvedla, že z důvodu bezpečnosti a citlivosti projektu nebude zveřejňovat žádné další podrobnosti o zákazníkovi ani konkrétním rozsahu aktuálních dodávek.
Nejvyšší americký regulátor derivátů údajně vyšetřuje sérii podezřele dobře načasovaných obchodů na trhu s ropnými futures před nedávnými změnami politiky Donalda Trumpa souvisejícími s válkou v Íránu. Dvě burzy byly požádány o předání dat. Bílý dům varoval zaměstnance před používáním důvěrných informací k uzavírání obchodů na finančních trzích a rychle rostoucích platformách pro sázení na události.
Centrální bankéři z ECB se tento měsíc přiklánějí k ponechání úrokových sazeb beze změny a odkládají tak své rozhodnutí, zda důsledky války v Íránu vyžadují měnověpolitickou reakci. Přísnější podmínky financování pomáhají prozatím udržet inflační očekávání ukotvená. I guvernér Bank of England Andrew Bailey naznačil, že se zvyšováním sazeb nespěchá, a argumentoval tím, že je příliš brzy na to, aby se vynášel soud o ekonomickém dopadu války.
Čínská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o pět procent, a předčila tak očekávání analytiků. Ti čekali, že HDP druhé největší ekonomiky světa stoupne o 4,8 procenta. V předchozím čtvrtletí se čínské HDP zvýšilo meziročně o 4,5 procenta, což bylo nejméně za tři roky. V mezičtvrtletním srovnání se HDP zvýšilo o 1,3 procenta, což odpovídá předpovědím analytiků.
Globální akcie vystoupaly na maxima po signálech, že by Washington a Teherán mohly prodloužit příměří. Brent se drží kolem 95 dolarů. Také index Nikkei uzavřel na rekordním maximu a smazal tak všechny ztráty z války v Íránu.
Dodavatel ventilačních a filtračních systémů právě získal 2,23 miliardy dolarů v rámci největšího amerického IPO průmyslové společnosti za téměř tři desetiletí. Chicagská společnost Madison Air Solutions prodala 82,7 milionu akcií za 27 dolarů za kus v rámci nabídky, která byla údajně několikrát přeupsaná. Tato cena dává společnosti tržní hodnotu 13,2 miliardy dolarů. Podnikání společnosti Madison zahrnuje zdravotnictví, výrobu a logistiku – a datová centra. Podle prospektu právě tato divize loni generovala přibližně dvě třetiny tržeb.
Globální trh se stříbrem směřuje už šestým rokem po sobě ke strukturálnímu deficitu, tedy situaci, kdy je dlouhodobě vyšší poptávka než nabídka. Deficit se má letos zvýšit na 46,3 milionu troyských uncí (1,44 milionu kilogramů) z 40,3 milionu uncí v roce 2025. Celková poptávka i nabídka se mají snížit o dvě procenta, vývoj na straně poptávky však bude nerovnoměrný. Zatímco spotřeba v průmyslu a výrobě šperků se sníží, poptávka po mincích a slitcích poroste. Od roku 2021 se snížily zásoby stříbra o 762 milionů uncí. To zvyšuje riziko opětovného napětí na trhu a nedostatku likvidity.