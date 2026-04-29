Začátek roku byl pro Mercedes méně špatný, než se čekalo. Věří v obrat ve druhé polovině roku

29.04.2026 9:50
Autor: ČTK

Automobilce Mercedes-Benz v prvním čtvrtletí meziročně výrazně klesl provozní zisk, přesto ale hospodářský výsledek překonal očekávání trhu. Firma čelí slabší poptávce v?Číně, ostré konkurenci i geopolitickým překážkám, současně však potvrzuje celoroční výhled a sází na silnou poptávku po nových modelech v?druhé polovině roku.

Německé automobilce Mercedes-Benz v prvním čtvrtletí meziročně klesl provozní zisk o 17 procent na 1,9 miliardy eur (zhruba 46 miliard Kč). Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Zisk však překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti Visible Alpha odhadovali v průměru na 1,6 miliardy eur, uvedla agentura Reuters.

Tržby klesly o pět procent na 31,6 miliardy eur. Automobilka uvedla, že v prvním čtvrtletí dosáhla solidních provozních výsledků navzdory obtížným podmínkám na automobilovém trhu, které zahrnují ostrou konkurenci a geopolitické a obchodní překážky.

"Zůstáváme na cestě ke splnění celoročního výhledu. Silná poptávka po našich nových produktech a solidní objem zakázek vytvářejí dobré předpoklady pro příznivější vývoj ve druhé polovině roku," uvedl finanční ředitel podniku Harald Wilhelm.

Automobilka dnes potvrdila výhled na letošní rok a dál předpokládá, že tržby zůstanou na loňské úrovni, zatímco provozní zisk se výrazně zvýší. Vloni tržby klesly o devět procent na 132,2 miliardy eur a provozní zisk se propadl o 57 procent na 5,8 miliardy eur.

Mercedes-Benz se nyní podobně jako řada dalších evropských automobilek potýká s poklesem prodeje v Číně. Na jeho hospodářské výsledky měla v poslední době negativní dopad i nová americká cla a náklady na restrukturalizaci.

Celosvětový prodej divize osobních vozů Mercedes-Benz Cars v prvním čtvrtletí klesl o šest procent na 419.400 vozů. V Číně se propadl o 27 procent na 111.600 vozů. "Na trh v Číně má nadále negativní dopad ostrá konkurence a omezená poptávka," uvedla automobilka.

 
 

Čtěte více:

Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem
09.04.2026 11:45
Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem
Ředitel automobilky Mercedes-Benz Ola Källenius v rozhovoru pro Yahoo ...
Globální odbyt Porsche v prvním čtvrtletí klesl o 15 procent
10.04.2026 13:48
Globální odbyt Porsche v prvním čtvrtletí klesl o 15 procent
Celosvětový odbyt německého výrobce luxusních sportovních automobilů P...
Tesla podruhé za sebou překonala odhady, akcie rostou
22.04.2026 22:42
Tesla podruhé za sebou překonala odhady, akcie rostou
Jako první ze skupiny Magnificent Seven zveřejnila své hospodářské výs...
Prodej aut v EU v březnu vzrostl o 12,5 procenta, daří se BYD i Tesle
23.04.2026 10:34
Prodej aut v EU v březnu vzrostl o 12,5 procenta, daří se BYD i Tesle
Prodej nových osobních aut v Evropské unii v březnu meziročně stoupl o...
General Motors zvýšil zisk a zlepšil výhled, pomáhá silná poptávka v USA
28.04.2026 13:42
General Motors zvýšil zisk a zlepšil výhled, pomáhá silná poptávka v USA
Největší americká automobilka General Motors (GM) v prvním čtvrtletí m...


29.04.2026
12:42Příliš nonšalantní trhy, nebo nástup na jedno z nejlepších akciových období našich životů?
11:57Akcie převážně červené. Ropa míří k 115 dolarům, na programu big tech a Fed  
10:36MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí
10:16Největší švýcarská banka UBS prudce zvýšila čtvrtletní zisk
9:57Kone kupuje TK Elevator, vznikne největší výrobce výtahů na světě
9:50Začátek roku byl pro Mercedes méně špatný, než se čekalo. Věří v obrat ve druhé polovině roku
9:00mmcité ve čtvrtém kvartále zrychlila růst, tržby vzrostly o 23 procent
8:53Rozbřesk: Ropný kartel slábne, koruna zpět v letargii
8:49Trhy vyčkávají na sazby Fedu a big tech, SAE opouštějí OPEC a futures jsou smíšené  
8:45ČEZ, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
6:00Preview Erste: Začátek nové kapitoly ziskovosti skupiny?  
28.04.2026
22:03Wall Street pod tlakem: technologie brzdí trh, pochybnosti k AI sílí  
17:19Jaký dopad by mohla mít umělá inteligence na dolar?
15:34OpenAI nesplnila dílčí cíle a stáhla dolů akcie svých partnerů
15:14Preview KB: Očekáváme pokles čistého zisku o 5,7 procenta  
15:09Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC
14:43Coca-Cola ve čtvrtletí zvýšila zisk o 18 procent, zlepšila i výhled na celý rok
14:00Spotify zklamala výhledem zisku, akcie míří dolů až o 12 procent
13:42General Motors zvýšil zisk a zlepšil výhled, pomáhá silná poptávka v USA
13:40TOMA, a.s.: Konsolidovaná výroční finanční zpráva společnosti TOMA, a.s. za rok 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět