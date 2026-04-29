Začátek roku byl pro Mercedes méně špatný, než se čekalo. Věří v obrat ve druhé polovině roku

Automobilce Mercedes-Benz v prvním čtvrtletí meziročně výrazně klesl provozní zisk, přesto ale hospodářský výsledek překonal očekávání trhu. Firma čelí slabší poptávce v?Číně, ostré konkurenci i geopolitickým překážkám, současně však potvrzuje celoroční výhled a sází na silnou poptávku po nových modelech v?druhé polovině roku.
Německé automobilce Mercedes-Benz v prvním čtvrtletí meziročně klesl provozní zisk o 17 procent na 1,9 miliardy eur (zhruba 46 miliard Kč). Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Zisk však překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti Visible Alpha odhadovali v průměru na 1,6 miliardy eur, uvedla agentura Reuters.
Tržby klesly o pět procent na 31,6 miliardy eur. Automobilka uvedla, že v prvním čtvrtletí dosáhla solidních provozních výsledků navzdory obtížným podmínkám na automobilovém trhu, které zahrnují ostrou konkurenci a geopolitické a obchodní překážky.
"Zůstáváme na cestě ke splnění celoročního výhledu. Silná poptávka po našich nových produktech a solidní objem zakázek vytvářejí dobré předpoklady pro příznivější vývoj ve druhé polovině roku," uvedl finanční ředitel podniku Harald Wilhelm.
Automobilka dnes potvrdila výhled na letošní rok a dál předpokládá, že tržby zůstanou na loňské úrovni, zatímco provozní zisk se výrazně zvýší. Vloni tržby klesly o devět procent na 132,2 miliardy eur a provozní zisk se propadl o 57 procent na 5,8 miliardy eur.
Mercedes-Benz se nyní podobně jako řada dalších evropských automobilek potýká s poklesem prodeje v Číně. Na jeho hospodářské výsledky měla v poslední době negativní dopad i nová americká cla a náklady na restrukturalizaci.
Celosvětový prodej divize osobních vozů Mercedes-Benz Cars v prvním čtvrtletí klesl o šest procent na 419.400 vozů. V Číně se propadl o 27 procent na 111.600 vozů. "Na trh v Číně má nadále negativní dopad ostrá konkurence a omezená poptávka," uvedla automobilka.