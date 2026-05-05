Producenti paměťových čipů vyhnali Nasdaq na nová maxima

Americké akciové trhy si připsaly již sedmý růst během posledních deseti dní. Hlavním motorem růstu je ohromné momentum v polovodičovém sektoru, obzvláště pak v odvětví paměťových čipů. Index Nasdaq 100 díky dnešní rally zavřel na novém historickém maximu již potřetí během poslední čtyř dní. Absence zpráv o nových vojenských střetech mezi Iránem a USA a solidní makroekonomická data rovněž podpořila pozitivní sentiment. Cena ropy Brent po včerejším bezmála 6% růstu odepsala téměř 4 %, a také přispěla k tržnímu optimismu. Index aktivity ISM ve službách v dubnu mírně poklesl na 53,6, zatímco analytici v průměru očekávali pokles na 53,7 bodu.
Technologické společnosti zaměřené na digitální ukládání dat opět lámaly rekordy. Při absenci nových zpráv akcie Sandisk a Micron přidaly víc než 10 %, zatímco akcie Seagate a Western Digital rostly o více než 3 %. Dalším vodítkem pro vývoj technologických firem mohou výsledky společnosti AMD, která reportuje svá čtvrtletní hospodářská čísla již dnes po zavření trhu. Akcie AMD před zveřejněním svých výsledků posílily o více než 3 %.