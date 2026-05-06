Geopolitické uklidnění, AMD výrazně překonalo odhady a Novo vytáhl Wegovy

Trhy vstupují do dne v optimistickém naladění, když akcie v Evropě i USA rostou na pozadí nadějí na posun v jednáních mezi USA a Íránem i silných výsledků firem, včetně výrazného překonání očekávání ze strany AMD.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,9 %, FTSE 100 +1,2 % a DAX +0,8 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,1 %, S&P 500 mini +0,3 % a Nasdaq 100 mini +0,7 %.
Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné informace o dubnovém vývoji spotřebitelských cen. Analytici předpokládají, že meziroční inflace dál zrychlila z březnových 1,9 procenta a přiblížila se 2,5 procenta. Hlavním důvodem je růst cen pohonných hmot v důsledku války na Blízkém východě. Konečnou hodnotu dubnové inflace zveřejní ČSÚ 13. května, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
Akcie dosáhly rekordního maxima a ropa klesla poté, co Trump signalizoval pokrok směrem ke konečné dohodě s Íránem, což podpořilo trhy již tak poháněné růstem technologických akcií. Prezident Donald Trump prohlásil, že pozastaví snahu USA o pomoc uvízlým lodím s opuštěním Hormuzského průlivu, tzv. Project Freedom oznámený v neděli, a zároveň zjišťuje, zda lze s Íránem dosáhnout dohody o ukončení války. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal Trump.
Evropská unie vyzvala americkou vládu, aby respektovala dříve uzavřenou celní dohodu. Reaguje tak na nové pohrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně cel na dovoz evropských aut do Spojených států. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona mají Evropa a USA důležitější věci na práci než ztrácet čas pohrůžkami ohledně cel.
AMD výrazně překonalo očekávání trhu ve výsledcích za první čtvrtletí i ve výhledu na to druhé, přičemž hlavním motorem růstu se stala divize datových center tažená investicemi do AI infrastruktury. Tržby vzrostly meziročně o 38 % na 10,25 mld. USD, zisk na akcii o 46 % a samotná datacentra přispěla rekordními 5,8 mld. USD, což vedlo k téměř sedmiprocentnímu růstu akcií v aftermarketu. Firma zároveň profituje z rostoucí poptávky po CPU pro AI agenty a chystá vlastní rackové systémy, i když čelí rizikům v oblasti osobních počítačů kvůli dražším a chybějícím pamětím a následném očekávaném poklesu globálních dodávek PC.
Společnost Alphabet prodala dluhopisy v hodnotě téměř 17 miliard dolarů na financování svých investic do umělé inteligence. Údajně také jedná se společnostmi Blackstone, KKR a EQT, aby jejich firmám poskytl přístup k modelům umělé inteligence od Googlu. Mezitím , a xAI souhlasily, že vládě Spojených států poskytnou přístup k novým modelům umělé inteligence (AI) před jejich uvedením na trh. Americké úřady chtějí v rámci předběžného přístupu k novým modelům identifikovat možné hrozby, jako například zneužití modelů ke kybernetickým útokům či vojenským účelům.
Společnost Novo Nordisk uvedla, že její nová tabletka Wegovy pomohla podpořit čtvrtletní tržby, které překonaly odhady analytiků, a navýšila výhled. Z dalších výsledků překonala výhled tržeb společnost a výnosy společnosti klesly kvůli silné konkurenci v Číně.
Volkswagen se stal největším akcionářem amerického výrobce elektromobilů Rivian, který je konkurentem společnosti amerického miliardáře Elona Muska. nyní v Rivianu podle zprávy vlastní podíl 15,9 procenta. Na pozici největšího akcionáře tak vystřídal americkou společnost , jejíž podíl činí necelých 13 procent.