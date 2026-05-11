Mag7 jednou skončí, její relevance ale nyní zase roste

Na trhu se docela často operuje s koncepty, které mají investorům smysluplně zjednodušit realitu, ale po určité době už tak činí příliš. A jsou spíše kontraproduktivní. Typickým příkladem tohoto cyklu byl koncept BRIC a nepochybuju o tom, že jím bude i tzv. Mag7. Pokud tomu tak již není. Dnes právě o této skupině akcií, přesněji řečeno o její ziskové dynamice.
Do Mag7 patří Alphabet, , , Meta, , NVIDIA a . v následujícím obrázku porovnává tempo růstu zisků společností ve skupině Mag7 a u zbytku trhu. Mag7 si v roce 2022 prošla znatelnou ziskovou recesí, zatímco zbytek trhu se snažil držet nad vodou. V roce 2023 se situace do značné míry prohodila, Mag7 prošla masivním ziskovým boomem. Rok poté se už tempa růstu začala z obou stran přibližovat a tento trend trval i v roce minulém:
Do letošního roku jsme vstupovali s podle mne docela rozšířeným očekáváním, že popsaná zisková konvergence z posledních dvou let bude pokračovat. Otázkou pak bylo, proč by se Mag7 měla obchodovat s výrazně vyššími valuačními násobky, než zbytek trhu. Jediné fundamentální vysvětlení by teoreticky bylo v nižší rizikovosti této skupiny, nebo ve vyšším dlouhodobém růstu. Graf každopádně ukazuje, že na konci loňského roku a v prvním čtvrtletí toho letošního se konvergenční teze rozpadá. A to tím příjemnějším způsobem: Nedochází k tomu, že by zbytek trhu brzdil, naopak stále zrychluje. Ale Mag7 zase nabírá na dynamice a to výrazně.
S výše uvedeným úzce souvisí i vývoj popsaný v druhém dnešním grafu. Ukazuje marže na celém trhu a u mediánové akcie (tedy u akcie, u které je zředěn vliv technologických firem s vysokou kapitalizací). V prvním čtvrtletí letošního roku marže vystřelily nahoru, konsenzus čeká jejich korekci ve čtvrtletí druhém, ale ta nezastaví celkový rostoucí trend. Pomyslný konsenzus se tak domnívá, že na konci roku 2027 budou marže u 16 %.
V úvodu zmíněná skupina zemí BRIC byla kdysi na trhu hodně skloňována i přesto, že od počátku bylo jasné, že není moc homogenní. Když se rozdíly ještě zvyšovaly, koncept se přestal úplně používat. A dnes se můžeme podivovat nad tím, že kdy vůbec existoval. Podle mne je hodně pravděpodobné, že jednou tomu tak bude i o Mag7. Scénářů, ve kterých by k tomu došlo, bychom asi vymysleli hodně. Jen hodně zhruba:
může jít vlastní cestou „fyzické AI“ a kdo ví, kam jí nakonec zavede. Tedy které z jejích projektů budou nakonec úspěšné více, které méně, které vůbec (třeba kvůli tomu, že se nakonec objeví silná konkurence). Více než jedna ze zbylých firem zase investuje mohutně do „nefyzické“ AI. To úplně změnilo jejich vzájemný vztah. Zatímco dříve si hrály každá na svém docela jasně odděleném pískovišti, nyní se vrhly na společné. Což samo o sobě vytváří prostor pro řadu science - finance fiction příběhů. Z jejich strategie a své technologické vyspělosti těží NVIDIA, která během pár let úplně změnila na novou společnost. Tento příběh asi bude hodně výrazný v dějinách korporátních strategií a také ani zdaleka neskončil. Každopádně, Mag7 zase prohlubuje mezeru v dynamice zisků, takže minimálně z tohoto pohledu její relevance nekončí.