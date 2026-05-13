CSG chce získat podíl ve výrobci tanků Leopard

13.05.2026 14:17
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Czechoslovak Group (CSG) podala návrh na koupi podílu v evropském výrobci tanků KNDS. Zprávu s odvoláním na zdroje obeznámené se záležitostí přinesl deník Financial Times (FT). Nabídka je celá nebo převážně v hotovosti, konkrétní sumu ale deník neuvedl.

CSG předložila podle zdrojů v posledních týdnech návrh německé rodině, jež vlastní polovinu v KNDS.

KNDS, výrobce známých tanků Leopard, je výsledkem fúze německého výrobce obrněné techniky Krauss-Maffei Wegmann (KMW) a francouzské státní zbrojovky Nexter Systems, kdy obě společnosti drží v KNDS rovný, 50procentní podíl.

Jakékoliv propojení CSG s KNDS by mohlo zkomplikovat již tak složitou politickou situaci, kdy se německá vláda snaží koupit akcie KNDS, aby vyrovnala vlastnictví svých francouzských protějšků před možnou primární veřejnou nabídkou akcií v tomto roce, napsal FT.

CSG českého miliardáře Michala Strnada se v posledních týdnech několikrát stala středem mediálního zájmu. Série negativních zpráv poslala akcie české zbrojovky výrazně dolů. Od své IPO ceny z letošního ledna ztratily už více než 50 procent.

Nejvíce firmě uškodila zpráva ze začátku tohoto měsíce, kdy společnost Hunterbrook vydala analýzu, která zpochybnila obchodní model CSG. Český podnik reagoval vyjádřením, že analýza je nepřesná a neodpovídá faktům. Akcie se přesto v den vydání zprávy propadly o 13 procent.

Hunterbrook zpochybňuje údaje CSG o objemu produkce dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. Prospekt CSG podle zprávy naznačuje, že firma vyrábí zhruba 500 tisíc kusů této munice ročně, což se blíží objemu produkce německého konkurenta Rheinmetall. Hunterbrook nicméně uvádí, že identifikoval pouze jednu továrnu CSG schopnou vyrábět tuto munici, přičemž její kapacitu odhaduje na 100 tisíc až 280 tisíc kusů ročně.

Zdroj: Czechoslovak Group


