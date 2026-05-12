Korekce na akciích, britská aktiva pod rostoucím tlakem a na programu inflace

Akciové trhy se postupně dostávají pod tlak v prostředí rostoucích cen ropy, zvýšené opatrnosti Fedu a narůstajících geopolitických i politických rizik. Zatímco zájem o tituly spojené s umělou inteligencí zůstává silný, dnešní obchodování v Evropě i výhled pro Wall Street naznačují zhoršující se sentiment. Investoři nyní upírají pozornost především k datům o americké inflaci, vývoji konfliktu na Blízkém východě a narůstající nejistotě kolem britských veřejných financí a politiky.
Růst akcií byl už včera v zámoří na úrovni hlavních indexů vlažný, ačkoli řada polovodičových jmen pokračovala vesele vzhůru. Dnes v Evropě následuje pokles napříč hlavními indexy, když AEX ztrácí přes procento, DAX klesá o 0,9 pct, CAC40 je dole o 0,6 pct a FTSE100 odepisuje půl procenta. Americké futures naznačují pokračování negativního vývoje také odpoledne za oceánem.
Ačkoli nastupování do AI tématu zůstává dominantním trendem, dnes trh čelí nepříjemnosti v podobě rostoucí ceny ropy, která se dostává k 107 USD, a riziku v podobě americké inflace. K tomu můžeme přidat posun Fedu jestřábím směrem po brzkých personálních změnách i jeho ostražitost vůči cenám. Naposledy se v tomto smyslu vyjádřil Austan Goolsbee, podle něhož je trh práce stabilizovaný a centrální banka by měla věnovat pozornost inflaci. Ta se podle něj zhoršuje i v oblastech, kde by se to dít nemělo.
Dnes přijdou data za další měsíc - duben. Další citelný růst se čeká u celkové inflace, ale také ta jádrová by měla mírně stoupnout. Struktura růstu bude pro Fed důležitá právě z toho důvodu, že naznačí prostupování drahých energií do ostatních cen v ekonomice a tím i upevnění šoku, s důsledkem na inflační očekávání. V pozadí stojí samozřejmě ropa, kterou táhne vzhůru narušení optimismu o výhledovém řešení situace na Blízkém východě. USA nyní dávají dohromady nový plán, ovšem je vidět, že mírové návrhy nikam nevedou, bombardování Íránu nemělo kýžený efekt a eskortování lodí skrz Hormuz nefunguje. Nezdá se ani, že by se Írán hroutil pod dopadem námořní blokády. Na pozemní operaci nejsou Spojené státy připravené.
Druhá polovina týdne ukáže, jestli na situaci může něco změnit návštěva Donalda Trumpa v Číně. Ta sice může významně zapůsobit na Írán, ale nebude ho nutit ke kapitulaci před všemi americkými požadavky a také to neudělá "zadarmo". Bude Trump ochotný k ústupkům vůči Číně na jiných frontách? Zajímavostí je, že Čína dokázala během energetického šoku výrazně snížit domácí poptávku, aniž by omezovala produkci nebo snižovala rezervy. Není tedy pod velkým tlakem, aby krizi kolem Hormuzu sama musela řešit.
Do nepříjemné situace se po čase dostávají britská aktiva. Libra k dolaru slábne asi o 0,8 pct a vedle akcií ztrácejí také britské dluhopisy, přičemž 10Y výnos stoupá nad 5,10 pct. A zatímco tato splatnost se dostává na úrovně z Velké finanční krize, 30Y splatnost je dokonce nejvýš od roku 1998. Staronovým problémem je politika. Keir Starmer sice dnes prohlásil, že zůstává premiérem, ale tlak na jeho odstoupení výrazně narostl. Po katastrofálním výsledku labouristů v místních a regionálních volbách vyzývá Starmera k odstoupení i mnoho poslanců z jeho strany.
Z tržního pohledu je to problém. Stav britských veřejných financí je bídný, přičemž aktuální vláda musela dlouho ladit rozpočet tak, aby ho finanční trhy vůbec vzaly. V případě pádu vlády bychom si celý proces nejspíš zopakovali - populistické plány, náraz na tržní realitu, složité balancování a ve výsledku velmi labilní situace a nespokojenost veřejnosti.
Nervozita na libře a celkové zhoršení sentimentu se dnes podepisuje také na euru, které vůči dolaru ztrácí na 1,1745. Zlato koriguje zisky zpět na 4700 USD. Koruna se zrána dostala pod tlak, ale ztráty nahrazuje a vůči euru se obchoduje u 24,32.