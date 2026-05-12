Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Korekce na akciích, britská aktiva pod rostoucím tlakem a na programu inflace

Korekce na akciích, britská aktiva pod rostoucím tlakem a na programu inflace

12.05.2026 11:23
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Akciové trhy se postupně dostávají pod tlak v prostředí rostoucích cen ropy, zvýšené opatrnosti Fedu a narůstajících geopolitických i politických rizik. Zatímco zájem o tituly spojené s umělou inteligencí zůstává silný, dnešní obchodování v Evropě i výhled pro Wall Street naznačují zhoršující se sentiment. Investoři nyní upírají pozornost především k datům o americké inflaci, vývoji konfliktu na Blízkém východě a narůstající nejistotě kolem britských veřejných financí a politiky.

Růst akcií byl už včera v zámoří na úrovni hlavních indexů vlažný, ačkoli řada polovodičových jmen pokračovala vesele vzhůru. Dnes v Evropě následuje pokles napříč hlavními indexy, když AEX ztrácí přes procento, DAX klesá o 0,9 pct, CAC40 je dole o 0,6 pct a FTSE100 odepisuje půl procenta. Americké futures naznačují pokračování negativního vývoje také odpoledne za oceánem.

Ačkoli nastupování do AI tématu zůstává dominantním trendem, dnes trh čelí nepříjemnosti v podobě rostoucí ceny ropy, která se dostává k 107 USD, a riziku v podobě americké inflace. K tomu můžeme přidat posun Fedu jestřábím směrem po brzkých personálních změnách i jeho ostražitost vůči cenám. Naposledy se v tomto smyslu vyjádřil Austan Goolsbee, podle něhož je trh práce stabilizovaný a centrální banka by měla věnovat pozornost inflaci. Ta se podle něj zhoršuje i v oblastech, kde by se to dít nemělo.

Dnes přijdou data za další měsíc - duben. Další citelný růst se čeká u celkové inflace, ale také ta jádrová by měla mírně stoupnout. Struktura růstu bude pro Fed důležitá právě z toho důvodu, že naznačí prostupování drahých energií do ostatních cen v ekonomice a tím i upevnění šoku, s důsledkem na inflační očekávání. V pozadí stojí samozřejmě ropa, kterou táhne vzhůru narušení optimismu o výhledovém řešení situace na Blízkém východě. USA nyní dávají dohromady nový plán, ovšem je vidět, že mírové návrhy nikam nevedou, bombardování Íránu nemělo kýžený efekt a eskortování lodí skrz Hormuz nefunguje. Nezdá se ani, že by se Írán hroutil pod dopadem námořní blokády. Na pozemní operaci nejsou Spojené státy připravené.

Druhá polovina týdne ukáže, jestli na situaci může něco změnit návštěva Donalda Trumpa v Číně. Ta sice může významně zapůsobit na Írán, ale nebude ho nutit ke kapitulaci před všemi americkými požadavky a také to neudělá "zadarmo". Bude Trump ochotný k ústupkům vůči Číně na jiných frontách? Zajímavostí je, že Čína dokázala během energetického šoku výrazně snížit domácí poptávku, aniž by omezovala produkci nebo snižovala rezervy. Není tedy pod velkým tlakem, aby krizi kolem Hormuzu sama musela řešit.

Do nepříjemné situace se po čase dostávají britská aktiva. Libra k dolaru slábne asi o 0,8 pct a vedle akcií ztrácejí také britské dluhopisy, přičemž 10Y výnos stoupá nad 5,10 pct. A zatímco tato splatnost se dostává na úrovně z Velké finanční krize, 30Y splatnost je dokonce nejvýš od roku 1998. Staronovým problémem je politika. Keir Starmer sice dnes prohlásil, že zůstává premiérem, ale tlak na jeho odstoupení výrazně narostl. Po katastrofálním výsledku labouristů v místních a regionálních volbách vyzývá Starmera k odstoupení i mnoho poslanců z jeho strany.

Z tržního pohledu je to problém. Stav britských veřejných financí je bídný, přičemž aktuální vláda musela dlouho ladit rozpočet tak, aby ho finanční trhy vůbec vzaly. V případě pádu vlády bychom si celý proces nejspíš zopakovali - populistické plány, náraz na tržní realitu, složité balancování a ve výsledku velmi labilní situace a nespokojenost veřejnosti.

Nervozita na libře a celkové zhoršení sentimentu se dnes podepisuje také na euru, které vůči dolaru ztrácí na 1,1745. Zlato koriguje zisky zpět na 4700 USD. Koruna se zrána dostala pod tlak, ale ztráty nahrazuje a vůči euru se obchoduje u 24,32.

 
 

Čtěte více:

Příměří mezi USA a Íránem visí na vlásku, korejské trhy zažily šok kvůli dani z AI zisků a futures jsou v červeném
12.05.2026 8:53
Příměří mezi USA a Íránem visí na vlásku, korejské trhy zažily šok kvůli dani z AI zisků a futures jsou v červeném
Křehké příměří mezi USA a Íránem balancuje na hraně kolapsu. Současně ...
Zisk Bayeru v prvním čtvrtletí výrazně překonal odhady. Konflikt na Blízkém východě jej zatím neohrožuje
12.05.2026 9:43
Zisk Bayeru v prvním čtvrtletí výrazně překonal odhady. Konflikt na Blízkém východě jej zatím neohrožuje
Bayer v prvním čtvrtletí překonal očekávání trhu díky silnému výkonu a...
Jižní Korea uvažuje o „AI dividendě“ pro občany. Kospi odepisoval přes pět procent
12.05.2026 10:32
Jižní Korea uvažuje o „AI dividendě“ pro občany. Kospi odepisoval přes pět procent
Jižní Korea zvažuje radikální obrat v tom, jak rozdělovat zisky z tech...
CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu
12.05.2026 10:45
CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu
Skupina CSG informovala na veletrhu IDEB 2026 v Bratislavě o strategic...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    12.05.2026 13:02

    Koho trápi, čo sa deje s PAKISTANOM v Europe
    Open_mind
Aktuální komentáře
12.05.2026
13:47Jedno téma, obří zisky a rostoucí riziko koncentrace. AI mění akciové trhy v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu
12:09Siemens Energy vyprodává kapacity a urychluje odkup akcií, přesto po výsledcích oslabuje
11:23Korekce na akciích, britská aktiva pod rostoucím tlakem a na programu inflace  
10:45CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu
10:32Jižní Korea uvažuje o „AI dividendě“ pro občany. Kospi odepisoval přes pět procent  
10:01Skupina ČSOB v 1. čtvrtletí: Pokračující růst úvěrů firmám na investice i domácnostem na nové bydlení
9:43Zisk Bayeru v prvním čtvrtletí výrazně překonal odhady. Konflikt na Blízkém východě jej zatím neohrožuje
9:09Rozbřesk: Češi utrácejí rychle nehledě na blízkovýchodní krizi. Může je inflace zbrzdit?
8:53Příměří mezi USA a Íránem visí na vlásku, korejské trhy zažily šok kvůli dani z AI zisků a futures jsou v červeném  
6:02Goolsbee: Klesající inflační optimismus, není dobré vylučovat růst sazeb
11.05.2026
17:30TESLA KARLÍN, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
17:05PODCAST Týdenní výhled: Trump míří do Číny, výsledková sezóna je nejsilnější za pět let  
15:05Mag7 jednou skončí, její relevance ale nyní zase roste
13:36ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
12:09Dluhopisy a zlato lehce zklamaly zprávy o Íránu, akcie začínají týden smíšeně  
11:59Netflix sází na reklamu: aktivní divák s levnějším tarifem začíná firmě vydělávat více než prémiový předplatitel
10:25Maloobchodní tržby zrychlily růst na 4,9 procenta, růst tržeb ve službách mírně zpomalil
10:22BYD zlepšuje výhled: domácí trh překvapuje a zahraniční expanze nabírá na síle
9:27Primoco UAV SE: Pozvánka na valnou hromadu společnosti
8:54Rozbřesk: Proč guvernér Michl odmítá přepnout na „jestřábí“ režim?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Nezaměstnanost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - CPI, y/y
20:00USA - Měsíční bilance rozpočtu, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět