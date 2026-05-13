Rozbřesk: Těžce zkoušené trhy dluhopisů čelí faktu, že americká inflace bude opět nad čtyřmi procenty

Globální výprodej na trzích dluhopisů včera přiživil výsledek americké inflace za měsíc duben, který byl vyšší, než se čekalo. Navíc, na první pohled to vypadalo, že nepříjemně zrychlila jádrová inflace, která by mohla naznačovat plošné inflační tlaky, které by měla vzít centrální banka na vědomí. Pohled na detaily dubnového inflačního reportu naštěstí částečně uklidňuje, neboť za zrychlením jádrové inflace byla tentokrát technická úprava ze strany statistického úřadu, který byl nucen zohlednit výpadek sbíraných dat během uzávěry federální vlády, k němuž došlo loni na podzim.
Konkrétně – američtí statistici zasáhli do cenového sub-indexu nájemného, jež reprezentuje nájemné, a dodatečně jej narovnali tak, aby zohledňoval i výpadek dat z podzimu 2025. Výsledkem byl nejvyšší meziměsíční nárůst sub-indexu nájemného za čtyři roky (0,6 % m/m), který sám o sobě přidal k celkové inflaci 0,1procentního bodu a překvapivě vytlačil meziroční jádrovou inflaci na hodnotu 2,8 %.
Zbytek včera zveřejněných inflačních čísel již tak překvapivý nebyl – snad s výjimkou cen potravin, které meziměsíčně rostly o 0,5 % (sezónně očištěno), což samozřejmě není příliš povzbudivá zpráva pro výhled celkové inflace. Naopak, pokud jde o růst cen zboží, tak ten byl minulý týden velmi mírný a zdá se, že dopad zvýšení celních sazeb se již ve zrychlené jádrové inflaci projevil a nyní bude třeba sledovat spíše vývoj opačný, který by svědčil o tom, že pokles reálných příjmů (v souvislosti s vyššími cenami benzínu) tlačí nepřímo na pokles některých zbytných statků a služeb.
Celkově vzato nás však dubnový inflační report přinutil zrevidovat výhled pro americkou spotřebitelskou inflaci na tento a příští rok. Celková meziroční inflace vinou drahé ropy, vyšších cen potravin a výše popsané technické úpravy u nájemného totiž překročí již v květnu hladinu 4 %, přičemž červnové číslo může být dokonce ještě o něco vyšší. Takto vysoká čísla se pak budou propisovat i do inflace, kterou budeme v USA pozorovat v první půlce roku 2027. Dodejme, že pro trhy dluhopisů (a nejen pro ně), pak pochopitelně bude velmi těžké psychologicky vstřebat fakt, že se inflace v nejvyspělejší ekonomice světa vrací po třech letech nad 4 % a navíc s perspektivou, že Fed ani v roce 2027 nebude plnit svůj inflační cíl.
TRHY
Koruna
Česká koruna zůstává usazena na dostřel úrovně 24,30 EUR/CZK. Dnes bude zveřejněn detailní výsledek dubnové inflace, která vzrostla na meziročních 2,5 %. Centrální banku i analytiky budou vedle rozsahu energetického šoku zajímat zejména možné druhotné dopady do cen – tedy zda vyšší energetická inflace nezačíná postupně prosakovat i do jiných cenových okruhů. To je nyní hlavní obava centrální banky, jejíž naplnění by pravděpodobně nezvládla „vysedět“, tj. zdržet se zvyšování sazeb v reakci na íránský šok.
Eurodolar
Eurodolar sestupuje směrem k hladině 1,17, což odráží jednak vyšší ceny ropy a jednak vyšší krátkodobé dolarové sazby reagující mimo jiné i na vyšší, než očekávanou americkou inflaci (viz úvodník). Dnešní kalendář obsahuje jen data z druhé ligy důležitosti, a tak vývoj na trhu s ropou a na trzích dluhopisů může být pro eurodolar určující. V této souvislosti je třeba sledovat dění na japonském jenu.