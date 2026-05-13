Agentura IEA: Nabídka ropy letos kvůli válce s Íránem nepokryje poptávku

13.05.2026 11:07
Autor: ČTK

Celosvětová nabídka ropy letos nedokáže pokrýt veškerou poptávku. Na vině jsou dopady války s Íránem, která narušuje produkci suroviny na Blízkém východě a její vývoz na světový trh. V pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Kvůli konfliktu, který se vystupňoval na konci února útokem Spojených států a Izraele na Írán, je prakticky zablokovaný Hormuzský průliv. Ten je klíčovou námořní cestou pro vývoz ze zemí kolem Perského zálivu.

"Vzhledem k tomu, že lodní přeprava ropy v Hormuzském průlivu je stále omezena, celkové ztráty v dodávkách od producentů z Perského zálivu již přesáhly miliardu barelů. V současné době je zadržovaných více než 14 milionů barelů ropy denně, což představuje bezprecedentní šok na straně nabídky," uvedla IEA.

Agentura odhaduje, že nabídka letos bude o 1,78 milionu barelů denně nižší než celková poptávka. Ve zprávě z minulého měsíce agentura předpokládala, že na trhu bude denně 410.000 barelů přebývat a loni v prosinci ještě počítala s denním přebytkem čtyř milionů barelů.

Nabídka ropy v letošním roce v důsledku války klesne přibližně o 3,9 milionu barelů denně, uvedla dnes IEA. V předchozí prognóze počítala s poklesem o 1,5 milionu barelů denně.

Pod tlakem je ale i spotřeba. Válka zapříčinila prudký růst cen, který zpomaluje hospodářský růst. Agentura tak nyní na letošní rok předpovídá pokles poptávky o 420.000 barelů denně, zatímco v předchozí prognóze odhadovala pokles poptávky o 80.000 barelů denně.


Rozbřesk: Těžce zkoušené trhy dluhopisů čelí faktu, že americká inflace bude opět nad čtyřmi procenty
13.05.2026 8:58
Rozbřesk: Těžce zkoušené trhy dluhopisů čelí faktu, že americká inflace bude opět nad čtyřmi procenty
Globální výprodej na trzích dluhopisů včera přiživil výsledek americké...
Výhled na výsledky: ČEZ čeká slabší kvartál, čistému zisku pomůže konec windfall tax
13.05.2026 10:19
Výhled na výsledky: ČEZ čeká slabší kvartál, čistému zisku pomůže konec windfall tax
Energetická skupina ČEZ zveřejní zítra před otevřením trhu své výsledk...
Akcie se odrážejí vzhůru při soustředění na jednání Trump - Si
13.05.2026 10:59
Akcie se odrážejí vzhůru při soustředění na jednání Trump - Si
Včerejší výběr zisků v technologickém sektoru okamžitě nalákal nové ku...


13.05.2026
14:17CSG chce získat podíl ve výrobci tanků Leopard
13:35Traders Talk: Našponovaní čipaři, levné čínské techy a očekávání od výsledků ČEZ
12:53BYD jedná s evropskými automobilkami o převzetí nevytížených továren
12:04Íránská kontrola Hormuzu a Čína by mohly pomáhat k vyřešení krize
11:07Agentura IEA: Nabídka ropy letos kvůli válce s Íránem nepokryje poptávku
10:59Akcie se odrážejí vzhůru při soustředění na jednání Trump - Si  
10:19Výhled na výsledky: ČEZ čeká slabší kvartál, čistému zisku pomůže konec windfall tax  
8:58Rozbřesk: Těžce zkoušené trhy dluhopisů čelí faktu, že americká inflace bude opět nad čtyřmi procenty
8:52Geopolitika ustupuje Trumpově výpravě do Pekingu, futures jsou v zeleném  
5:54To, co íránskou krizi prohloubilo, může nakonec obsahovat zárodek řešení
12.05.2026
22:02Americké akciové indexy dnes oslabují kvůli korekci polovodičových akcií  
17:45Mag7 nyní, před deseti lety a za deset let
16:25Průmyslové akcie se vezou na AI vlně. Rostoucí korelace ale zároveň zvyšuje jejich zranitelnost
15:16Americká inflace za duben citelně zrychlila, a není to jen o benzínu
14:38Bloomberg: EU zaostává v závodě o suroviny, příkladem je slovenská Trojárová
13:47Jedno téma, obří zisky a rostoucí riziko koncentrace. AI mění akciové trhy v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu
12:09Siemens Energy vyprodává kapacity a urychluje odkup akcií, přesto po výsledcích oslabuje
11:23Korekce na akciích, britská aktiva pod rostoucím tlakem a na programu inflace  
10:45CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu
10:32Jižní Korea uvažuje o „AI dividendě“ pro občany. Kospi odepisoval přes pět procent  

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - PPI, y/y
