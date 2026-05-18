Detail - články  
Úvod týdne trhům kazí dražší ropa a Japonsko

18.05.2026 12:03
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Týden, během něhož se bude čekat hlavně na výsledky Nvidie, začíná v zajetí jiného tématu - inflace. Ropa Brent vystoupala do okolí 110 dolarů a vedle toho výrazně narůstají výnosy dluhopisů v Japonsku, které kromě drahých energií reagují také na expanzivní vládní politiku. Oba faktory pak dohromady vytáhly výnosy na západních dluhopisových trzích opět o něco výš. Trh čím dál víc počítá se zvýšenou inflací a posiluje sázky na utahování měnové politiky. 

To nezůstává bez odezvy ani na dalších aktivech, ale důsledky během pondělí nejsou nijak drtivé. Hlavní evropské akciové indexy jsou na tom smíšeně, když CAC40 klesá o 0,8 pct, AEX obchoduje na červené nule, zatímco DAX a FTSE100 mírně stoupají. Americké futures se zatím nacházejí lehce v záporu. 

Eurodolar se přiblížil 1,1600, kde ale našel pevnější půdu pod nohama a vrací se výš, na 1,1635. Zlato zůstává na nižší úrovni, kolem 4545 USD. Koruna drží pozice vůči euru poblíž 24,34. 

Dnes ráno nepotěšila data z Číny, která ukázala prakticky stagnující maloobchod za duben a k tomu pomalejší růst průmyslové výroby. V dalších dnech se pozornost bude držet hlavních témat, kterými jsou AI, ropa a inflace, potažmo měnová politika.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:03 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3362 0.0438 24.3407 24.2919
CZK/USD 20.9145 -0.0841 20.9430 20.8905
HUF/EUR 360.9263 -0.0299 362.2212 359.9535
PLN/EUR 4.2471 -0.0445 4.2525 4.2412
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9149 -0.0222 7.9232 7.9061
JPY/EUR 184.9415 0.2358 184.9500 184.4665
JPY/USD 158.9365 0.1522 159.0730 158.7680
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8707 -0.2000 0.8731 0.8699
CHF/EUR 0.9141 -0.0366 0.9149 0.9132
NOK/EUR 10.8223 -0.0208 10.8451 10.8061
SEK/EUR 10.9672 -0.1845 11.0018 10.9365
USD/EUR 1.1635 0.0783 1.1645 1.1609
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3978 -0.0715 1.4049 1.3957
CAD/USD 1.3743 -0.0447 1.3764 1.3734
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Čtěte více:

AI boom dělá z pamětí nedostatkové zboží. Nůžky mezi výherci a poraženými se rychle rozevírají
18.05.2026 5:52
AI boom dělá z pamětí nedostatkové zboží. Nůžky mezi výherci a poraženými se rychle rozevírají
Boom umělé inteligence proměňuje trh s paměťovými čipy v arénu extrémn...
Ropa nad 110 dolary, futures v rudém. Po summitu USA-Čína se pozornost vrací k Íránu
18.05.2026 8:51
Ropa nad 110 dolary, futures v rudém. Po summitu USA-Čína se pozornost vrací k Íránu
Zatímco ceny ropy ženou vzhůru obavy z vleklého konfliktu na Blízkém ...
Rozbřesk: Česko vládne evropské nezaměstnanosti. Ale je to opravdu důvod k oslavě?
18.05.2026 9:12
Rozbřesk: Česko vládne evropské nezaměstnanosti. Ale je to opravdu důvod k oslavě?
Nejnižší nezaměstnanost v Evropě zakrývá nepříjemnou pravdu: čeští pra...
Varovný signál z Číny. Dubnová data zklamala napříč sektory, nerovnováha se prohlubuje
18.05.2026 11:08
Varovný signál z Číny. Dubnová data zklamala napříč sektory, nerovnováha se prohlubuje
Dubnová data z čínské ekonomiky přinesla nepříjemné překvapení a ukáza...


