Úvod týdne trhům kazí dražší ropa a Japonsko

Týden, během něhož se bude čekat hlavně na výsledky Nvidie, začíná v zajetí jiného tématu - inflace. Ropa Brent vystoupala do okolí 110 dolarů a vedle toho výrazně narůstají výnosy dluhopisů v Japonsku, které kromě drahých energií reagují také na expanzivní vládní politiku. Oba faktory pak dohromady vytáhly výnosy na západních dluhopisových trzích opět o něco výš. Trh čím dál víc počítá se zvýšenou inflací a posiluje sázky na utahování měnové politiky.
To nezůstává bez odezvy ani na dalších aktivech, ale důsledky během pondělí nejsou nijak drtivé. Hlavní evropské akciové indexy jsou na tom smíšeně, když CAC40 klesá o 0,8 pct, AEX obchoduje na červené nule, zatímco DAX a FTSE100 mírně stoupají. Americké futures se zatím nacházejí lehce v záporu.
Eurodolar se přiblížil 1,1600, kde ale našel pevnější půdu pod nohama a vrací se výš, na 1,1635. Zlato zůstává na nižší úrovni, kolem 4545 USD. Koruna drží pozice vůči euru poblíž 24,34.
Dnes ráno nepotěšila data z Číny, která ukázala prakticky stagnující maloobchod za duben a k tomu pomalejší růst průmyslové výroby. V dalších dnech se pozornost bude držet hlavních témat, kterými jsou AI, ropa a inflace, potažmo měnová politika.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:03 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3362
|0.0438
|24.3407
|24.2919
|CZK/USD
|20.9145
|-0.0841
|20.9430
|20.8905
|HUF/EUR
|360.9263
|-0.0299
|362.2212
|359.9535
|PLN/EUR
|4.2471
|-0.0445
|4.2525
|4.2412
|CNY/EUR
|7.9149
|-0.0222
|7.9232
|7.9061
|JPY/EUR
|184.9415
|0.2358
|184.9500
|184.4665
|JPY/USD
|158.9365
|0.1522
|159.0730
|158.7680
|GBP/EUR
|0.8707
|-0.2000
|0.8731
|0.8699
|CHF/EUR
|0.9141
|-0.0366
|0.9149
|0.9132
|NOK/EUR
|10.8223
|-0.0208
|10.8451
|10.8061
|SEK/EUR
|10.9672
|-0.1845
|11.0018
|10.9365
|USD/EUR
|1.1635
|0.0783
|1.1645
|1.1609
|AUD/USD
|1.3978
|-0.0715
|1.4049
|1.3957
|CAD/USD
|1.3743
|-0.0447
|1.3764
|1.3734